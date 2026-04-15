『Sport Bild』によると、40歳のGKノイアーは今シーズン後もバイエルンに残る可能性が高い。もう1シーズンプレーする意向だという。
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マヌエル・ノイアーの傾向は明らかで、その結果、FCバイエルンにおけるヨナス・ウルビグには大きな変化がもたらされそうだ。
FCBスポーツディレクター、マックス・エベルとクリストフ・フロイントは、ここ数か月一貫して「ノイアーの去就は本人が決めるべき」と語ってきた。ベテランGKは最近好パフォーマンスを続け、チャンピオンズリーグ準々決勝レアル・マドリード戦（アウェー）でも2-1の勝利に貢献し、ベルナベウでマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
ノイアーは第2戦前日の火曜日、去就について「早ければ早いほど良い。まだ決めていないが、長くはかからない」と述べ、近いうちに結論を出す意向を示した。
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ノイアーが残留すれば、ウルビックは出場機会が増える見込み。
契約延長の場合、バイエルンは2014年W杯優勝のノイアー来季出場を制限する方針。控えウルビグには20試合出場させ、後継者育成を図る。
今季はすでに14試合に出場したが、これは年初にノイアーが筋肉損傷で計1ヶ月近く離脱したことも影響している。
さらに、レンタル移籍中のダニエル・ペレツ（25歳、サウサンプトンFC）とアレクサンダー・ニュベル（29歳、VfBシュトゥットガルト）も契約下にあるが、ノイアーが延長すれば残留は難しい。 一方、第3GKのスヴェン・ウルライヒ（37）は残留する見込み。契約満了を迎えるが、3月中旬の『キッカー』によると、もう1年残留する可能性が高いという。
FCバイエルンにおけるマヌエル・ノイアーの成績データ
ゲーム 593 無失点試合 276失点 失点 489 タイトル 32