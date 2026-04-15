契約延長の場合、バイエルンは2014年W杯優勝のノイアー来季出場を制限する方針。控えウルビグには20試合出場させ、後継者育成を図る。

今季はすでに14試合に出場したが、これは年初にノイアーが筋肉損傷で計1ヶ月近く離脱したことも影響している。

さらに、レンタル移籍中のダニエル・ペレツ（25歳、サウサンプトンFC）とアレクサンダー・ニュベル（29歳、VfBシュトゥットガルト）も契約下にあるが、ノイアーが延長すれば残留は難しい。 一方、第3GKのスヴェン・ウルライヒ（37）は残留する見込み。契約満了を迎えるが、3月中旬の『キッカー』によると、もう1年残留する可能性が高いという。