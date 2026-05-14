マヌエル・ノイアーはW杯に出場できるのか。FCバイエルン・ミュンヘンのGKは、ユリアン・ナーゲルスマン監督が選んだ55人の暫定メンバーに入った。スカイ・スポーツが報じた。リストは先週月曜までにFIFAに提出された。
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マヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰が濃厚に。バイエルンの守護神は、ナーゲルスマン監督のW杯メンバー入りへ。
この拡大招集リストに選ばれた選手のみが、6月11日に米・墨・加で始まるワールドカップ本大会および追加招集の対象となる。ナゲルスマン監督は木曜に代表メンバーを発表する。
スカイ・スポーツによると、ドイツ代表監督はノイアーと会談し、40歳のGKの復帰の可能性を話し合ったという。
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テル・シュテーゲンの不運は、ノイアーの幸運なのか？
ノイアーはドイツ代表として通算124試合に出場し、2014年ワールドカップで優勝。2024年欧州選手権ではスペインに敗れ準々決勝で敗退したが、その後代表に復帰した。
その後、世界最高峰のGKとされる彼の復帰を望む声は絶えなかった。ノイアーの好パフォーマンスと、後継者マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの負傷が重なり、期待はさらに高まっている。
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オリバー・バウマンがネーションズリーグとW杯予選に出場する
バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は木曜日、ケルンでの女子DFBポカール決勝でスカイ・スポーツの取材に答えた。 「ここ数試合で、40歳のノイアーが依然として卓越したGKであることを証明した。W杯に最高の選手が出るのは嬉しいが、代表入りかはノイアーとナーゲルスマンの判断だ」
3月末のスイス、ガーナ戦ではオリバー・バウマン（ホッフェンハイム）、アレクサンダー・ニュベル（シュトゥットガルト）、フィン・ダーメン（アウクスブルク）がドイツ代表GKを務めた。
35歳のバウマンは、ナゲルスマン監督の下で正GKとしてネーションズリーグやW杯予選でドイツのゴールを守った。
ドイツ代表：今後の試合
日付
試合
大会
5月31日（日）20:45
ドイツvsフィンランド
親善試合
6月6日（土）20:30
アメリカ対ドイツ
親善試合
6月14日（日）19:00
ドイツ対キュラソー
2026年ワールドカップ
6月20日（土）22:00
ドイツ対コートジボワール
2026年ワールドカップ
6月25日（木）22:00
エクアドル vs. ドイツ
2026年ワールドカップ