この拡大招集リストに選ばれた選手のみが、6月11日に米・墨・加で始まるワールドカップ本大会および追加招集の対象となる。ナゲルスマン監督は木曜に代表メンバーを発表する。

スカイ・スポーツによると、ドイツ代表監督はノイアーと会談し、40歳のGKの復帰の可能性を話し合ったという。



