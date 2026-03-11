FCバイエルン・ミュンヘンのゴールキーパーの人材事情はますます深刻になっている。マヌエル・ノイアーに続き、控えのゴールキーパーであるヨナス・ウルビッグも、当分の間出場できない見通しだ。
マヌエル・ノイアーに続き、FCバイエルンにさらなる悪い知らせが飛び込んだ！ヨナス・ウルビッグの離脱期間が確定したようだ。
Bild紙の情報によると、FCバイエルンは8日から10日の強制休養を見込んでいる。その理由は、ウルビッグが火曜日のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、アタランタ・ベルガモ戦（6-1）で頭部に負傷したためである。 土曜（3月14日15時30分）に行われるバイエル・レバークーゼンとのブンデスリーガのビッグマッチに加え、来週水曜日（3月18日21時）に行われるアタランタとの第2戦も欠場する見通しだ。
ウルビッグは、6対1のゴールが決まった直後、2人のスタッフに支えられてピッチを離れることとなった。その直前に、22歳のウルビッグはアタランタのニコラ・クルストヴィッチと激しく衝突し、マリオ・パサリッチがこぼれ球を押し込んで最終スコアを決定していた。 バイエルンのヤン・クリスチャン・ドレーゼン会長は試合後に「ヨナスは病院に入院しており、おそらく脳震盪を負っている」という悪い知らせを伝えた。スポーツディレクターのマックス・エベル氏は、ウルビッグが「少しぼんやりした状態」で、「もちろん今はひどい頭痛に悩まされている」と述べた。
1年半ぶりにバイエルンのゴールキーパーとして復帰するスヴェン・ウルライヒ
また、ノイアーもふくらはぎの筋繊維断裂により数週間欠場することになったため、レバークーゼン戦では、今シーズン初めてスヴェン・ウルライヒがバイエルンのゴールを守る。37歳の彼は、1年半前の2024年9月21日、ブンデスリーガのヴェルダー・ブレーメン戦で5-0の勝利を収めて以来、ゴールを守っていない。
昨シーズンは、個人的な理由で大部分を休んでいました。その悲しい理由を、2025年8月に公表しました。息子のレンが「長い重い病気の末、亡くなった」というものでした。
ウルライクは名目上、バイエルンの第3ゴールキーパーですが、最高レベルでの豊富な経験を持ち、これまでノイアーが欠場した際には常にその穴を埋めてきました。2017/18シーズンには、ブンデスリーガで29試合に出場し、同シーズンにはチャンピオンズリーグの準決勝進出に貢献しました。
Jonas Urbig：2025/26 シーズンの統計
ゲーム 12 失点 12 無失点試合 4