マヌエル・ノイアーに続き、FCバイエルンにさらなる悪い知らせが飛び込んだ！ヨナス・ウルビッグの離脱期間が確定したようだ。

Bild紙の情報によると、FCバイエルンは8日から10日の強制休養を見込んでいる。その理由は、ウルビッグが火曜日のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、アタランタ・ベルガモ戦（6-1）で頭部に負傷したためである。 土曜（3月14日15時30分）に行われるバイエル・レバークーゼンとのブンデスリーガのビッグマッチに加え、来週水曜日（3月18日21時）に行われるアタランタとの第2戦も欠場する見通しだ。

ウルビッグは、6対1のゴールが決まった直後、2人のスタッフに支えられてピッチを離れることとなった。その直前に、22歳のウルビッグはアタランタのニコラ・クルストヴィッチと激しく衝突し、マリオ・パサリッチがこぼれ球を押し込んで最終スコアを決定していた。 バイエルンのヤン・クリスチャン・ドレーゼン会長は試合後に「ヨナスは病院に入院しており、おそらく脳震盪を負っている」という悪い知らせを伝えた。スポーツディレクターのマックス・エベル氏は、ウルビッグが「少しぼんやりした状態」で、「もちろん今はひどい頭痛に悩まされている」と述べた。