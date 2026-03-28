ドイツ紙『ビルト』の報道によると、ノイアーはバイエルン・ミュンヘンの経営陣に対し、当面の間、正式な契約交渉を見合わせるよう要請したという。先日40歳の誕生日を迎えたこの伝説的ゴールキーパーは、今シーズンの出場機会を制限してきた筋繊維断裂からの回復状況を、自身の身体的な耐久力を踏まえて慎重に評価したいと考えている。

クラブはこの要請を受け入れたと報じられており、4月中旬に行われるレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦までは、最終的な決定は下されない見通しだ。ノイアーは現在、バイエルンでのリハビリに専念しており、契約延長か引退かを決断する前に、トップレベルの試合の過酷な負荷にまだ耐えられることを証明することを目指している。