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マヌエル・ノイアーとバイエルン・ミュンヘン、新たな負傷により契約延長の判断を先送り
契約交渉が凍結された
ドイツ紙『ビルト』の報道によると、ノイアーはバイエルン・ミュンヘンの経営陣に対し、当面の間、正式な契約交渉を見合わせるよう要請したという。先日40歳の誕生日を迎えたこの伝説的ゴールキーパーは、今シーズンの出場機会を制限してきた筋繊維断裂からの回復状況を、自身の身体的な耐久力を踏まえて慎重に評価したいと考えている。
クラブはこの要請を受け入れたと報じられており、4月中旬に行われるレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦までは、最終的な決定は下されない見通しだ。ノイアーは現在、バイエルンでのリハビリに専念しており、契約延長か引退かを決断する前に、トップレベルの試合の過酷な負荷にまだ耐えられることを証明することを目指している。
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フロイントは直感を重視している
バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は、キャプテンの慎重な姿勢を支持し、クラブが2014年ワールドカップ優勝者に厳格な期限を設けていないことを明らかにした。フロイント氏は、決定はシーズン終盤に先発メンバーに復帰した際のノイアーの体調次第であると説明した。
この状況について、フロイントは次のように述べた。「（ノイアーとは）常に意見交換を行っており、それは非常に良いことだ。4月と5月がどうなるか様子を見よう。重要なのは、彼があと1年このレベルでプレーできるかどうかを見極める中で、直感と体が何を告げているかだ。」
コンパニーが精神的な強さを称賛
12月に筋肉繊維の断裂を負い、2月に再発するなど、度重なる怪我に見舞われたにもかかわらず、ヴィンセント・コンパニー監督はノイアーの卓越した能力を依然として強く信頼している。今シーズン、キャプテンのノイアーは全大会通算で29試合に出場し、27失点、10試合で無失点を記録している。 コンパニは、ゴールキーパーの年齢に対する懸念を一蹴し、以前の重度の脚の骨折から回復し、世界クラスのコンディションを維持するために必要な並外れた精神力を強調した。
「『ハングリー精神』こそが最も重要な言葉だ。マヌは重傷から見事に復帰を果たした。それは本当に印象的だった。今シーズン、彼は信じられないほどの好調を維持している。あのようなパフォーマンスを常に発揮し続けること――それは精神力の問題だ」とコンパニは語った。
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今後の計画
もしノイアーがもう1シーズンプレーすることを決めた場合、それは将来の後継者にとっての移行期間を円滑にする可能性がある。元ドイツ代表GKのアンドレアス・コプケは、このベテラン選手が現役を続行すると見ており、それがバイエルンの組織内における若手選手たちにとってプラスになると考えている。
「彼はあと1年続けるだろう。そして、そうなることを願っている」とコプケはドイツ通信社に語った。「（ヨナス）ウルビグにとって、マヌエル（ノイアー）からさらに多くを学べるのは良いことだ。そうすれば、彼は徐々にノイアーの後継者として成長していけるだろう」
現在、バイエルンはヨナス・ウルビクの育成を優先しているようであり、一方でアレクサンダー・ヌーベルやダニエル・ペレツといった他のレンタル選手については、今夏に放出を検討している可能性がある。