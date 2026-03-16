マヌエル・ノイアーでさえ、これほどのことは到底できなかった！16歳の若者がFCバイエルンに歴史を刻む可能性もあるが、その成績には疑問が残る

プレスコットの出場見込みはどうか。ヴィンセント・コンパニー監督によると、ニューアー（筋断裂）は4月初旬の代表戦期間が終わるまで復帰しない見込みだ。ウルライヒはバイエル・レバークーゼンとの1-1の引き分け戦で筋束断裂を負い、数週間の離脱を余儀なくされる。 水曜日までに復帰できる可能性があるのは、ヨナス・ウルビッグだけだ。この22歳の選手は、アタランタとの第1戦（6-1で勝利）で脳震盪を負っていた。

ゴールキーパーの序列で次に控えているのは本来、リザーブチームのレオン・クラナック（19歳）だが、彼は太ももの怪我で長期離脱中だ。リージョナルリーガではヤニス・バートル（19歳）が彼の代役を務めている。しかし、コンパニー監督はU-19のゴールキーパー、プレスコットをより高く評価しているようだ。 アタランタとの第1戦では第3ゴールキーパーとして帯同し、レバークーゼン戦ではベンチ入りしていた。