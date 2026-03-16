レナード・プレスコットの将来性がどれほど特別なものか、それはFCバイエルンに所属する他のゴールキーパーたちの経歴を見れば明らかだ。スヴェン・ウルライヒとヨナス・ウルビグは、それぞれVfBシュトゥットガルトとSSVヤーン・レーゲンスブルクで19歳の時にデビューを果たし、マヌエル・ノイアーに至ってはFCシャルケ04で20歳になってからデビューした。
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マヌエル・ノイアーでさえ、これほどのことは到底できなかった！16歳の若者がFCバイエルンに歴史を刻む可能性もあるが、その成績には疑問が残る
現在、全員が負傷しているため、プレスコットは水曜日に開催されるチャンピオンズリーグ・ラウンド16第2戦のアタランタ・ベルガモ戦で、FCバイエルンのトップチームとして公式戦初出場を果たす可能性がある。その時の年齢は16歳176日となる。 そうなれば、彼はかつてのノイアーより4歳、FCバイエルン史上最年少のゴールキーパーであるスヴェン・シェウアーより2歳若いことになる。シェウアーは1989年、18歳でミュンヘンの一員としてプレーした。
同時に、プレスコットはチャンピオンズリーグ史上最年少のゴールキーパーとなり、史上8番目に若い選手となる。トップは、11月に15歳でアーセナルFCデビューを果たしたマックス・ダウマンだ。その後にユスファ・ムココ（ボルシア・ドルトムント）とラミン・ヤマル（FCバルセロナ）が続く。
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FCバイエルン：レナード・プレスコットはバイエル・レバークーゼン戦でベンチ入りした
プレスコットの出場見込みはどうか。ヴィンセント・コンパニー監督によると、ニューアー（筋断裂）は4月初旬の代表戦期間が終わるまで復帰しない見込みだ。ウルライヒはバイエル・レバークーゼンとの1-1の引き分け戦で筋束断裂を負い、数週間の離脱を余儀なくされる。 水曜日までに復帰できる可能性があるのは、ヨナス・ウルビッグだけだ。この22歳の選手は、アタランタとの第1戦（6-1で勝利）で脳震盪を負っていた。
ゴールキーパーの序列で次に控えているのは本来、リザーブチームのレオン・クラナック（19歳）だが、彼は太ももの怪我で長期離脱中だ。リージョナルリーガではヤニス・バートル（19歳）が彼の代役を務めている。しかし、コンパニー監督はU-19のゴールキーパー、プレスコットをより高く評価しているようだ。 アタランタとの第1戦では第3ゴールキーパーとして帯同し、レバークーゼン戦ではベンチ入りしていた。
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レナード・プレスコットはニューヨークで生まれ、ベルリンで育った
プレスコットは2009年、ドイツ人の母とアメリカ人の父の間にニューヨークで生まれ、その後ベルリンで育ち、ユース時代はユニオンでプレーした。2023年、プレスコットはFCバイエルンに移籍した。U-17のカテゴリーを完全に飛び越え、この夏からは身長196cmの巨漢がU-19のゴールを守っている。 奇妙なことに、純粋な統計上は彼の成績はかなり芳しくない。16試合に出場し、無失点に抑えたのはわずか1回で、30失点を喫している。プレスコットは所属チームと共にグループEの予選を首位で突破し、4チームによる本戦に進出したが、現在グループCではRBライプツィヒ、ボルシア・メンヒェングラートバッハ、1.FCカイザースラウテルンに次ぐ4位にとどまっている。
プレスコットはすでにドイツU-16およびU-17代表での出場経験がある。しかし、彼は米国国籍も有しており、理論上は米国代表でもプレーできる可能性がある。バイエルン・ミュンヘンとの契約は2027年まで残っている。
数年前、FCバイエルンでは、これと似たような若きゴールキーパーがセンセーションを巻き起こしたことがある。クリスティアン・フリュヒトルだ。2016年初頭、ペップ・グアルディオラ監督は当時15歳だった彼をトレーニングキャンプに招いた。彼もまたドイツのU代表ゴールキーパーであり、若くして長身だった。しかし、フリュヒトルがミュンヘンでの初出場、そして唯一の出場を果たしたのは、22歳になった2022年のことだった。 2024年夏からは、イタリア1部リーグのUSレッチェで控えGKを務めている。
FCバイエルンのU-19に所属するレナード・プレスコット
コンテスト 試合 失点 無失点 U-19ブンデスリーガ 11 18 - UEFAユースリーグ 4 10 1 DFBジュニアカップ 1 2 -