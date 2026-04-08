統計ポータル「OPTA」の報告によると、ドイツの最多優勝クラブに所属するこの40歳のゴールキーパーは、詳細なデータ収集が開始されて以来、サンティアゴ・ベルナベウで行われたスペイン代表とのノックアウトステージの試合で、9回のセーブを記録した初のゴールキーパーとなった。
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マヌエル・ノイアーがレアル・マドリード戦で歴史を刻む：バイエルンのレジェンドがメディアの誤報を正す
火曜日の夜、レアル・マドリードが2.0のxGを記録し、ゴールへ9本のシュートを放った中、ノイアーは2-1で勝利したバイエルン・ミュンヘンの一戦において、レアル・マドリードの得点を1点防いだ。
ノイアーはレアル・マドリード戦でピッチ上で圧倒的な存在感を示し、キリアン・エムバペやビニシウス・ジュニアを中心としたレアルの攻撃を何度も見事に防ぎ、試合終了後にはUEFAから公式の「マン・オブ・ザ・マッチ賞」も授与された。
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ノイアーはスペインメディアからの批判に耐えなければならない
40歳の彼にとって、この力強いプレーは格別の満足感をもたらしたに違いない。というのも、スペインのメディアは、最近の不安定なパフォーマンスを理由に、バイエルンが彼をスタメンに起用すべきかどうかについて、かねてより強い疑問を呈していたからだ。
そのため、このドイツの最多優勝クラブのゴールキーパーは、対戦を控えた時期に、スペインのスポーツ紙『マルカ』で「ノイアーの警戒心が緩んでいる」というタイトルの特集記事のテーマとなっていた。そこでは、元ドイツ代表GKが「多くの疑問符を抱えてマドリードへ向かう」などと報じられていた。
レアル・マドリードとバイエルンの前回の直接対決でも、ノイアーは注目の的となっていた。その時は、第1戦を2-2で終えたバイエルンが、第2戦では40歳のノイアーの好セーブにより1-0とリードしていたが、終了間際にヴィニシウス・ジュニアの本来ならそれほど脅威ではないシュートを弾いてしまった。 レアルのFWホセルーがそのチャンスを逃さず、同点ゴールを決めた。その数分後、このスペイン人選手はさらに決勝ゴールまで奪った。
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ノイアーへの絶賛：「彼は人間離れしたほど素晴らしい」
今回はノイアーが優位に立ち、そのセーブでレアルのフォワードたちを文字通り絶望の淵に追いやった。「今日の彼のセーブは完璧だった」と、元チームメイトのマッツ・フンメルスはPrime Videoのテレビ解説者として称賛した。「遠回しに言う必要はない。満点、世界クラスのパフォーマンスだ」
元ドイツ代表のクリストフ・クラマーもノイアーのパフォーマンスを絶賛した。「彼が依然として世界最高のゴールキーパーであることは、今日試合を見た誰もが認めるところだ。それは紛れもない事実だ。そして、彼がプレーし続ける限り、その地位は揺るがないだろう。彼のプレーは人間離れしていると思う。」