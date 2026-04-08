マヌエル・ノイアーがレアル・マドリード戦で歴史を刻む：バイエルンのレジェンドがメディアの誤報を正す

40歳の彼にとって、この力強いプレーは格別の満足感をもたらしたに違いない。というのも、スペインのメディアは、最近の不安定なパフォーマンスを理由に、バイエルンが彼をスタメンに起用すべきかどうかについて、かねてより強い疑問を呈していたからだ。

そのため、このドイツの最多優勝クラブのゴールキーパーは、対戦を控えた時期に、スペインのスポーツ紙『マルカ』で「ノイアーの警戒心が緩んでいる」というタイトルの特集記事のテーマとなっていた。そこでは、元ドイツ代表GKが「多くの疑問符を抱えてマドリードへ向かう」などと報じられていた。

レアル・マドリードとバイエルンの前回の直接対決でも、ノイアーは注目の的となっていた。その時は、第1戦を2-2で終えたバイエルンが、第2戦では40歳のノイアーの好セーブにより1-0とリードしていたが、終了間際にヴィニシウス・ジュニアの本来ならそれほど脅威ではないシュートを弾いてしまった。 レアルのFWホセルーがそのチャンスを逃さず、同点ゴールを決めた。その数分後、このスペイン人選手はさらに決勝ゴールまで奪った。