マヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンと契約延長交渉中。ただし40歳のGKは減俸を受け入れる必要がある。

バイエルンは主将の残留を望むが、クラブの財政は変化している。交渉はCEOドレーゼンとスポーツディレクターのエベルが主導し、給与総額の削減を目指す。ノイアーは現在、ボーナス含め年2,000万ユーロと推定されるチーム最高年俸を得ている。

契約延長には、40歳のノイアーが基本給を大幅に減額することが条件となる見込みだ。これはアリアンツ・アレーナで高まる傾向に沿ったもので、クラブが財政健全性を維持するためだ。セルジュ・ニャブリも最近、条件を少し下げて契約更新した。主力選手が給与削減を受け入れる姿勢は、将来の補強柔軟性を保つ上で不可欠だ。