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マヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンと契約延長交渉中。ただし40歳のGKは減俸を受け入れる必要がある。
ザベナー通りで交渉が始まる
スカイの報道によると、ノイアーがバイエルン・ミュンヘンでの歴史的な在籍期間を延長するための交渉が正式に始まった。 木曜日、代理人のトーマス・クロース氏がクラブの本拠地ザベナー・シュトラーセを訪れ、2026年夏に満了する現契約を2027年まで延長する交渉を開始した。
2011年にシャルケから加入したノイアーは、バイエルンの黄金期を象徴する存在だ。2014年W杯優勝メンバーであり、クラブでは596試合に出場してブンデスリーガ13回、チャンピオンズリーグ2回の優勝を経験。年齢を重ねても意欲は衰えず、本人は最近「今はとても楽しい」と語っている。
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財務調整とグナブリー・モデル
バイエルンは主将の残留を望むが、クラブの財政は変化している。交渉はCEOドレーゼンとスポーツディレクターのエベルが主導し、給与総額の削減を目指す。ノイアーは現在、ボーナス含め年2,000万ユーロと推定されるチーム最高年俸を得ている。
契約延長には、40歳のノイアーが基本給を大幅に減額することが条件となる見込みだ。これはアリアンツ・アレーナで高まる傾向に沿ったもので、クラブが財政健全性を維持するためだ。セルジュ・ニャブリも最近、条件を少し下げて契約更新した。主力選手が給与削減を受け入れる姿勢は、将来の補強柔軟性を保つ上で不可欠だ。
Urbigによる後継者計画
契約交渉の焦点の一つは、バイエルンの若手GK育成だ。クラブは将来を担うウルビグの成長を慎重に見守っており、新契約では今シーズンより多くの出場機会を与える方針である。
今季は16試合に出場したが、指導陣はさらに実戦経験を積ませたい考えだ。正GKノイアーを残留させつつウルビグをチームに組み込むには、クラブ経営陣が慎重にバランスを取ることが求められる。それでも、ノイアーをもう1年残留させることは、クラブ上層部にとって貴重な経験の架け橋になると見ている。
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クラブ上層部からの支援
ノイアーの残留は、名誉会長ウリ・ヘーネスらクラブ有力者が全面支持している。ヘーネスは「私ならあと1年引き留める」と明言。
最終合意は未だだが、双方の意向は一致しており、契約成立の可能性は極めて高い。15年間で600試合近くに出場したミュンヘンでのノイアーの時代は、ベテランが晩年の契約条件で合意すれば、少なくともあと1年続く見込みだ。