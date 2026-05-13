マヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンとの契約延長で「完全合意」に達した。40歳のゴールキーパーは減俸を受け入れた。

バイエルンはノイアーの残留を望み、その条件として基本給の大幅削減を提示した。現在40歳のノイアーはボーナス含め年間約2000万ユーロを稼いでいるが、新契約ではクラブの給与総額を抑えるため減俸を受け入れる。

これは移籍市場での柔軟性確保を目的に、最近の契約更新でも取られた戦略だ。ノイアーは減給を受け入れ、クラブの長期プロジェクトへの献身を示した。同時に、少なくとももう1シーズンは先発の座を守ることも確約された。



