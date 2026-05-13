Getty Images
翻訳者：
マヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンとの契約延長で「完全合意」に達した。40歳のゴールキーパーは減俸を受け入れた。
レジェンド、アリアンツ・アレーナでの将来を確保
ノイアーの去就騒動がようやく決着した。スカイ・ドイツによると、ワールドカップ優勝経験のある同選手は、バイエルン・ミュンヘンとの契約を2027年6月30日まで延長することで「完全合意」した。クラブ首脳陣はキャプテンをもう1シーズン残留させたいと望んでおり、このニュースは大きな朗報となった。
契約延長は、土曜のケルンとの最終ホーム戦前に正式決定の見込みだ。2011年にシャルケから加入したノイアーはクラブ史上最高のGKとして君臨し、今回の契約でキャリア晩年に新たな記録を目指す。
- Getty Images
退役軍人のための経済的犠牲
バイエルンはノイアーの残留を望み、その条件として基本給の大幅削減を提示した。現在40歳のノイアーはボーナス含め年間約2000万ユーロを稼いでいるが、新契約ではクラブの給与総額を抑えるため減俸を受け入れる。
これは移籍市場での柔軟性確保を目的に、最近の契約更新でも取られた戦略だ。ノイアーは減給を受け入れ、クラブの長期プロジェクトへの献身を示した。同時に、少なくとももう1シーズンは先発の座を守ることも確約された。
ヨナス・ウルビック氏による後継者計画
ノイアーの契約延長は、バイエルンが将来を見据えていないわけではない。クラブは、後継者と目される22歳ヨナス・ウルビグの育成を戦略の中核に据えている。彼は来季も控えだが、今季の21試合を上回る出場機会が約束されている。
ノイアーが引退した際に移行がスムーズになるよう、コーチ陣はウルビックの出場機会を増やす方針だ。一方、ベテランのウルライヒは残留し、レナード・プレスコットなどの若手はレンタル移籍やリザーブでのプレーを通じて成長を促される。
- Getty Images Sport
歴史的な伝統は今も受け継がれている
ミュンヘンで15年間活躍したノイアーの影響は計り知れない。在籍中、ブンデスリーガ13回、チャンピオンズリーグ2回の優勝に貢献し、クラブの黄金時代を象徴する存在となった。年齢を重ねても高いパフォーマンスを維持し、クラブの経営陣も彼の存在を不可欠と認めている。
2027年までの契約延長により、出場試合数は600試合を超え、歴史に名を刻むだろう。ファンは「究極のスイーパーキーパー」が少なくともあと1シーズン、アリアンツ・アレーナで存在感を示す姿を楽しみにしている。