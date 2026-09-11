試合前の記者会見に臨んだベテランGKは、揺るぎない信念と今季に向けた高い目標を強調した。

最高レベルで戦い続けるモチベーションについて、ノイアーは@iMiaSanMiaがXで報じたところによれば、次のように語った。「自分たちが達成できるすべてを成し遂げるために、今季へ臨んでいる。僕たちのチームにはそれができると思っている。それが自分が続けることを決めた理由でもある。このチーム、このコーチングスタッフ、そして僕たちのスピリットがあれば、すべてが可能だと分かっている」

また、2013年と2020年に続いてバイエルンで3度目の欧州制覇を成し遂げる目標を強調し、キャプテンはこう付け加えた。「3度目のチャンピオンズリーグ優勝を果たせたら、自分にとって大きな意味を持つ。厳しい相手と戦うことになるのは分かっているし、自分たちはやるべきことをやって、スタートに集中しなければならない」