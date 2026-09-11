Getty Images Sport
翻訳者：
マヌエル・ノイアーがトーマス・ミュラーの記録を更新！ バイエルン・ミュンヘンのレジェンドがボデ／グリムト戦出場後、チャンピオンズリーグで驚異的な新記録を樹立
ベテランGKが節目達成を主張
バイエルンのベテランGKノイアーは、木曜日の2026-27シーズンの開幕戦でボデ／グリムト戦に先発出場したことで、チャンピオンズリーグの歴史に正式に名を刻んだ。この出場により、ノイアーは欧州最高峰の大会でバイエルンを18シーズンにわたって代表したことになり、ミュラーが持っていた従来の17シーズンという記録を更新した。40歳でのこの驚異的な節目は、主将としての彼のレガシーを、このバイエルンの歴史において最も息の長い存在の一人としてさらに確かなものにしている。
- Getty Images Sport
3冠への野望が燃え上がる
試合前の記者会見に臨んだベテランGKは、揺るぎない信念と今季に向けた高い目標を強調した。
最高レベルで戦い続けるモチベーションについて、ノイアーは@iMiaSanMiaがXで報じたところによれば、次のように語った。「自分たちが達成できるすべてを成し遂げるために、今季へ臨んでいる。僕たちのチームにはそれができると思っている。それが自分が続けることを決めた理由でもある。このチーム、このコーチングスタッフ、そして僕たちのスピリットがあれば、すべてが可能だと分かっている」
また、2013年と2020年に続いてバイエルンで3度目の欧州制覇を成し遂げる目標を強調し、キャプテンはこう付け加えた。「3度目のチャンピオンズリーグ優勝を果たせたら、自分にとって大きな意味を持つ。厳しい相手と戦うことになるのは分かっているし、自分たちはやるべきことをやって、スタートに集中しなければならない」
スイーパーGKがサッカーを変革する
2011年にシャルケから加入して以来、ノイアーは積極的なスイーパーGKスタイルによって現代のゴールキーピングを革新してきた。ペナルティーエリアの外に出て危険の芽を摘み、攻撃の起点にもなるプレーで、その存在感を示してきた。バイエルンで欧州の大会139試合、シャルケで22試合に出場してきた主将は現在、有望な若手ヨナス・ウルビヒと役割を分担している。ウルビヒは長期的な後継者として育成されているところだ。クラブ首脳陣は今後も、重要な試合での持続力を確保するため、このベテランの出場時間を慎重に管理し続けている。
- Getty Images Sport
過酷なリーグフェーズが待ち受ける
バイエルンは今後、アーセナル、アトレティコ・マドリー、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・ベティスとの強豪対決を含む厳しいリーグフェーズ日程に目を向けることになる。欧州の舞台で守備の安定を求めるコーチングスタッフにとって、ノイアーの落ち着きと欧州での豊富な実績は依然として重要な武器だ。現在のバイエルンとの契約は2027年6月までとなっており、今季の出場が1試合増えるごとに、このベテランGKの欧州での歴史的レガシーはさらに強固なものとなっていく。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。