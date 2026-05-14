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マヌエル・ノイアーがドイツ代表に復帰するかもしれない。ユリアン・ナーゲルスマン監督が、バイエルン・ミュンヘンのGKがワールドカップに向けて現役復帰する可能性を示唆した。
伝説的な復帰か？
ノイアーがドイツ代表に復帰する可能性が現実になった。スカイ・スポーツによると、2014年W杯優勝経験のある彼は、DFBがFIFAに提出した55人の予備登録メンバーに正式に入った。このリストに載った選手のみが本大会の最終メンバーに選ばれる資格がある。
ユーロ2024で代表を引退するまで124試合に出場したノイアーは、ナゲルスマン監督と非公開で話し合いを行い、北米開催の大会で正GKとして復帰する意向だという。
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年齢別の成績
40歳のノイアーは今シーズンもバイエルンで安定した活躍を見せ、代表GKの序列論争を再燃させた。 木曜日の女子DFBポカール決勝で、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は「ここ数試合で、40歳になってもノイアーが優れたGKであることを証明した。最高の選手がW杯に出場するのは嬉しい」と称えた。
ただし、代表復帰の可否は本人と代表監督が判断すると付け加えた。ノイアーはバイエルンとの契約をさらに1年延長する見込みだ。
ドイツ代表の最終メンバー発表が迫る
ノイアーが大会に帯同するかは数日以内に決定する。ナゲルスマン監督は5月21日にW杯最終メンバーを発表し、その時までにGKの去就も明確になる。それまで55人の候補リストにノイアーが残っていることが、方針転換の可能性を示す最大の兆候だ。
もし選ばれれば、124試合の出場実績を持つ名スイーパーキーパーが10年越しに代表に復帰し、2度目の優勝へ最後の輝きを添える。
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ノイアーにとっての二重の喜びか？
ノイアーは今シーズン、ブンデスリーガ13度目の優勝でバイエルン・ミュンヘンのレジェンドとしての地位をさらに強固にした。チャンピオンズリーグでは準決勝進出に貢献したが、チームは王者のパリ・サンジェルマンに敗れ、パリ・サンジェルマンは決勝でアーセナルと対戦する。
5月23日のDFBポカール決勝でバイエルンがシュトゥットガルトに勝てば、ノイアーは今季もう1冠を加える。