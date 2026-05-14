マヌエル・ノイアーがドイツ代表に復帰するかもしれない。ユリアン・ナーゲルスマン監督が、バイエルン・ミュンヘンのGKがワールドカップに向けて現役復帰する可能性を示唆した。

40歳のノイアーは今シーズンもバイエルンで安定した活躍を見せ、代表GKの序列論争を再燃させた。 木曜日の女子DFBポカール決勝で、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は「ここ数試合で、40歳になってもノイアーが優れたGKであることを証明した。最高の選手がW杯に出場するのは嬉しい」と称えた。

ただし、代表復帰の可否は本人と代表監督が判断すると付け加えた。ノイアーはバイエルンとの契約をさらに1年延長する見込みだ。