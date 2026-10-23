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マヌエル・ウガルテはマンチェスター・ユナイテッドで名誉挽回なるか？ ガス・ポジェがウルグアイ人MFの負傷後の活躍に期待、2027年の移籍が確実とは限らない理由
ウガルテは移籍金4200万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに加入した。
北米で開催されたFIFAの看板大会で戦線離脱したことで、夏の移籍市場で移籍が実現する可能性は消えた。数カ月にわたって戦列を離れる選手に大金を投じる者はいなかった。
ただ、大方の見方では、長期にわたるリハビリで順調に回復が進めば、1月に移籍が合意に達する可能性はあった。ウガルテがマンチェスター・ユナイテッドで再び重用される見込みは薄いようだった。
2024年8月にパリ・サンジェルマンから4200万ポンド（5600万ドル）で加入して以来、ユナイテッドでの出場はわずか69試合にとどまる。当時、中盤での粘り強いプレーはプレミアリーグの強豪にとって大きな力になると期待されていた。
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マンチェスター・ユナイテッドが中盤を補強
ウガルテはこれまで周囲を真に納得させることができず、ベテランのブラジル人選手カゼミーロが重要な守備的MFの役割を担うようになるなか、序列を下げていった。ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、カルロス・バレバも全員獲得された。いずれも2026-27シーズン開幕前のことだ。
しかし、マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック監督の下でも不安定な戦いが続いており、監督交代を巡る議論が再び高まっている。ウガルテが再びプレーできる状態になる頃には、新たな監督が指揮を執っているかもしれない。
移籍か、再びチャンスを得るか。ウガルテの今後は？
同胞の今後について、移籍のうわさが絶えない中で問われた元ウルグアイ代表のポジェは、カジノサイト情報の定番サイトであるGambling.comとの提携による取材でGOALにこう語った。「まずは復帰しないとね」
「驚くべきことだよ。彼がポルトガルを離れたとき、スポルティングからチェルシーに来るはずだった。私は彼にチェルシーに加入してほしくてたまらなかったが、彼はパリへ行き、その後マンチェスターへ行った。彼のキャリアの中で下された決断だ」
「まずは復帰することが先だと思う。数試合に出る前に移籍するとは思わないし、少なくとも難しいだろう。私も重傷を負ったことがあるが、そのとき考えるのはピッチに戻り、もう大丈夫だと証明することだけだ。そして、その後で決断すればいい」
「ただ、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちには敬意を払いつつも、私なら出場できると思うだろう。そこから先は監督と、監督がどういう人物かによる」
「今のマンチェスター・ユナイテッドなら、コンディションを取り戻したウガルテを中盤で起用したいと思うはずだ。だから、彼が復帰するまでに何か変化があるか、見守ろう」
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ウガルテのオールド・トラッフォードでの契約が満了する時期
ウガルテはマンチェスター・ユナイテッドに加入した際、2029年夏までの5年契約を結んだ。そのため、ユナイテッドは売却やオファーの募集を急ぐ必要がない。
ただし、献身的な25歳を長期的な構想に含めるかどうか、大きな決断は必要だ。練習場に復帰すれば、コンディションや、再び継続的な出場機会を争える可能性をより適切に見極められるだろう。
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