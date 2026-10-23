同胞の今後について、移籍のうわさが絶えない中で問われた元ウルグアイ代表のポジェは、カジノサイト情報の定番サイトであるGambling.comとの提携による取材でGOALにこう語った。「まずは復帰しないとね」

「驚くべきことだよ。彼がポルトガルを離れたとき、スポルティングからチェルシーに来るはずだった。私は彼にチェルシーに加入してほしくてたまらなかったが、彼はパリへ行き、その後マンチェスターへ行った。彼のキャリアの中で下された決断だ」

「まずは復帰することが先だと思う。数試合に出る前に移籍するとは思わないし、少なくとも難しいだろう。私も重傷を負ったことがあるが、そのとき考えるのはピッチに戻り、もう大丈夫だと証明することだけだ。そして、その後で決断すればいい」

「ただ、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちには敬意を払いつつも、私なら出場できると思うだろう。そこから先は監督と、監督がどういう人物かによる」

「今のマンチェスター・ユナイテッドなら、コンディションを取り戻したウガルテを中盤で起用したいと思うはずだ。だから、彼が復帰するまでに何か変化があるか、見守ろう」