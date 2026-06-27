この不運な怪我は、ユナイテッドの夏の移籍戦略を狂わせる恐れがある。クラブ首脳陣は、中盤刷新の資金を得るため、このウルグアイ代表を売却対象に指定していた。この突然の事態で経営陣は苦境に立たされている。買い手候補は、選手がリハビリを終え、長期的なコンディションを証明するまで交渉を中断する可能性が高いからだ。