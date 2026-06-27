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マヌエル・ウガルテはウルグアイ代表のチームメイトと衝突し、膝に重傷を負った。マンチェスター・ユナイテッドは、このMFが長期離脱するのではないかと懸念している。
ミッドフィルダーが担架で運び出され、動揺していた
ウルグアイはスペインに敗れワールドカップから敗退。MFウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド）は44分、味方オリベラとの接触で膝を捻挫し途中交代した。タックルやグラウンドでの競り合いを制し好調だっただけに、担架で運ばれる彼の姿はチームに大きな痛手となった。
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ユナイテッドは深刻な被害を懸念している
オールド・トラッフォードのクラブ関係者は、当初の診断結果に不安を強めている。ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドはMFが重傷を負ったと懸念し、選手側と連絡を取りながら組織損傷の程度を待っている。この事態は医療部門とスカウト部門に衝撃を与えている。
移籍市場の計画が頓挫
この不運な怪我は、ユナイテッドの夏の移籍戦略を狂わせる恐れがある。クラブ首脳陣は、中盤刷新の資金を得るため、このウルグアイ代表を売却対象に指定していた。この突然の事態で経営陣は苦境に立たされている。買い手候補は、選手がリハビリを終え、長期的なコンディションを証明するまで交渉を中断する可能性が高いからだ。
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再建計画が保留に
ウガルテの長期離脱が濃厚となり、ユナイテッドは選手起用計画を急きょ見直す必要がある。移籍市場が閉まる前に夏の再建予算を確保するため、スカウト陣は控え選手の放出という大きなプレッシャーに直面している。一方、選手自身は回復への道のりが険しく、来週早々に詳細な検査が予定されており、手術が必要かどうかが判断される見通しだ。