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マヌエル・アンヘルがレアル・マドリーの2選手に続いてフラムへ移籍、アルバロ・アルベロアはベルナベウから3度目の引き抜きを成立させる
MFがフラム移籍を決める
フラムは、移籍金300万ポンドの契約でアンヘルをマドリードから完全移籍で獲得した。スペインの名門は、将来の売却益の50％を受け取る条項を保持している。22歳のMFはクレイブン・コテージで3年契約にサインし、ゴンサロ・ガルシアとセサル・パラシオスに続いて、かつてのレアル・マドリー指揮官アルベロアと再会することになった。元スペイン年代別代表の獲得は、フラムの中盤の選手層を強化する賢明な補強と言える。
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エンジェル、ロンドンでの挑戦を楽しむ
イングランドでのプレーへ移ることが決まった後、フルアムの公式ウェブサイトの取材に応じたアンヘルは、喜びをこう語った。「ロンドン最古のクラブであるフルアムという、これほど伝統あるクラブと契約できたことは信じられない気持ちだ。プレミアリーグのようなリーグで戦えることもうれしい。そこは、すべての選手がキャリアのどこかでプレーすることを夢見る場所だからだ。ファンの情熱を体感することも楽しみにしているし、特にクレイヴン・コテージで僕たちを支えてくれるサポーターの前でプレーするのが待ちきれない」
補強が戦力を強化
アンヘルと並行して、フラムはスウェーデン代表MFヒューゴ・ラーションをアイントラハト・フランクフルトから獲得した。契約は当初レンタルで、来夏に1830万ポンドでの買い取り義務が付帯している。守備陣も、オーストリア代表CBダビド・アフェングルーバーの加入によって強化された。エルチェからの加入で、契約は4年にさらに1年の延長オプションが付いている。実績ある各国代表クラスのタレント流入は、トップリーグで戦える競争力のあるスカッドを構築しようとするクラブの積極的な野心を浮き彫りにしている。
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アルベロア、初勝ち点獲得を狙う
フラムは土曜日、今季プレミアリーグ3戦目でロンドンのライバル、クリスタル・パレスをクレイブン・コテージに迎える。アルベロア監督のチームは、チェルシーとサンダーランドに連敗を喫しており、初勝ち点の獲得を目指している。今回のダービーは、クラブの新戦力にとって存在感を示し、フラムを降格圏から脱出させる助けとなる絶好の機会となる。
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