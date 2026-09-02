フラムは、移籍金300万ポンドの契約でアンヘルをマドリードから完全移籍で獲得した。スペインの名門は、将来の売却益の50％を受け取る条項を保持している。22歳のMFはクレイブン・コテージで3年契約にサインし、ゴンサロ・ガルシアとセサル・パラシオスに続いて、かつてのレアル・マドリー指揮官アルベロアと再会することになった。元スペイン年代別代表の獲得は、フラムの中盤の選手層を強化する賢明な補強と言える。



