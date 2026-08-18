31歳のアカンジは、マンチェスター・シティから加入したDFジョン・ストーンズのチームへの適応を自らサポートしていることを明かした。2人はプレミアリーグ時代に強い絆を築いており、現在のアカンジは、イタリアサッカーと文化の複雑さにストーンズが順応できるよう、案内役であり、通訳であり、友人として支えている。2人の再会に先立っては、移籍成立前に家族ぐるみで思いがけない偶然もあったという。

「面白かったのは、彼の加入が発表されるほんの数時間前に、妻と一緒にイビサのビーチで彼の奥さんに会ったことだ。本当に偶然だった」とアカンジは明かした。「僕たちは友人で、一緒に休暇を過ごしたこともある。そして彼女が『たぶん私たち、そっちに行くことになると思うの…』と話していた。その数時間後、自宅でジョンからのメッセージを見た。今は彼にインテルを紹介しようとしている。何でも彼に説明しているし、通訳もしようとしている。この前はレストランにも連れて行った。でも彼は本当にいいやつだし、すぐに順応するよ」