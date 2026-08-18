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マヌエル・アカンジ、元マンチェスター・シティのジョン・ストーンズを助ける個人的な使命を明かし、インテルでの活躍を予想
ストーンズ、イタリアの戦術習得に期待
プレミアリーグからセリエAへの移行には、鋭い戦術的適応が求められる。とりわけ、クリスティアン・キヴの好むシステムに入る場合はなおさらだ。ストーンズはすでにレアル・ベティスとのプレシーズン親善試合で得点を挙げ、インパクトを残している。しかし、このスイス代表は、4バックからインテル特有の守備構造へ移るには適応の過程が必要であり、自身も昨年の加入時にそれを習得しなければならなかったと指摘した。
「フィジカル面では、プレミアリーグから来ればすでに非常によく準備されている。ただ、戦術面は違う。私はシティでストーンズと4バックでプレーしていたし、適応しなければならなかった。私の場合はかなり早くそれができたし、ジョンのことも分かっている。彼は何でもできるし、彼も問題はないだろう。もちろん、チームメートやスタッフの助けは必要になるが、彼は正しい場所にたどり着いた」と、アカンジは『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。
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アカンジがサン・シーロでストーンズの面倒を見る
31歳のアカンジは、マンチェスター・シティから加入したDFジョン・ストーンズのチームへの適応を自らサポートしていることを明かした。2人はプレミアリーグ時代に強い絆を築いており、現在のアカンジは、イタリアサッカーと文化の複雑さにストーンズが順応できるよう、案内役であり、通訳であり、友人として支えている。2人の再会に先立っては、移籍成立前に家族ぐるみで思いがけない偶然もあったという。
「面白かったのは、彼の加入が発表されるほんの数時間前に、妻と一緒にイビサのビーチで彼の奥さんに会ったことだ。本当に偶然だった」とアカンジは明かした。「僕たちは友人で、一緒に休暇を過ごしたこともある。そして彼女が『たぶん私たち、そっちに行くことになると思うの…』と話していた。その数時間後、自宅でジョンからのメッセージを見た。今は彼にインテルを紹介しようとしている。何でも彼に説明しているし、通訳もしようとしている。この前はレストランにも連れて行った。でも彼は本当にいいやつだし、すぐに順応するよ」
強固な守備の壁を築く
インテルは最終ラインを大幅に強化しており、マルセイユへのローン移籍からベンジャマン・パヴァールが復帰したことで、ポジション争いはさらに激しくなっている。アカンジにとって、この層の厚さは、インテルがこれまでの欧州での戦いぶりを上回り、チャンピオンズリーグ優勝を争うために不可欠だ。DFは、アッピアーノ・ジェンティーレでのチーム内競争こそが、個人とチームの向上を促す原動力だと強調している。
「イタリア国内だけでなく、チャンピオンズリーグでも戦うために、まさにそれが必要なんだ。僕たちには非常に強力な守備陣があり、そのレベルは最高峰の一つだし、素晴らしいスカッドもある。どのポジションにも少なくとも2人の優れた選手がいる。今は新加入選手たちをシステムに組み込む必要があるが、トレーニングでの競争は激しくなるだろうし、それが全員を成長させる」とコメントした。
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メンタル面の準備と来季に向けて
アカンジはこの夏の休暇を、メンタルをリフレッシュする時間に充て、来たるシーズンに向けて新たなヘアスタイルも披露した。31歳となった今も、自身のコンディションはこれまでと変わらず良好だと感じており、モンツァとのセリエA開幕戦を心待ちにしている。準備は入念に進めており、個人トレーニングとチーム練習を組み合わせながら、イタリア1部リーグの厳しさに備えてきた。
「100％の状態に戻るまで、そう長くはかからないと思う。3週間休暇を取っていたけれど、いつも通りトレーニングは続けていたからね。最初はランニングやジムでのトレーニングを多くこなし、チームメートがツアーから戻ってきて以降は、ピッチで一緒に練習してきた。今はモンツァ戦に向けて本格的に臨むのが待ちきれない。新しいシーズンは新たなスタートだからね」と彼は締めくくった。
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