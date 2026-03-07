マドンナが謎を解く！ 伝説的歌手がセルタ・ビーゴ会長の公開書簡に応答、有名ユニフォームの行方を追う

セルタ・ビーゴのマリアン・モウリーニョ会長が3月4日に公開書簡を発表したことで、捜索は本格化した。クラブは今週、この象徴的なユニフォームを長年密かに探し続けてきたものの成果が得られず、ファンとアーティスト本人への直接的な呼びかけが所在の手がかりを得る唯一の手段だと判断したことを認めた。金曜夜のレアル・マドリード戦を前に、彼女の楽曲の一つが見事に演奏される予定だ。

「時を経て、私たちはあなたが当時何を体現していたかを深く理解するようになりました。それは、確立された規範に疑問を投げかけ、あなたにできること・できないことを決めつけようとする者たちに立ち向かう姿勢です」とムリーニョ会長は記した。「当クラブはこの思想に共鳴しています。だからこそ、あなたがかつて身にまとったその衣類を見つける希望を捨てきれないのです」

「そのジャケットはお持ちですか？ 所在をご存知の方、あるいは捜索にご協力いただける方は、非公開メッセージでご連絡ください」