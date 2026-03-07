Getty Images Entertainment
翻訳者：
マドンナが謎を解く！ 伝説的歌手がセルタ・ビーゴ会長の公開書簡に応答、有名ユニフォームの行方を追う
30年にわたるサッカーの謎に終止符
この公式確認により、ビゴの伝説に永遠に刻まれた背番号5のスカイブルーのユニフォームを巡る30年に及ぶ探索は事実上終結した。クラブとサポーターにとって、この歴史的遺品が歌手個人のコレクション内で完璧な状態で現存している事実を知ることは、ポップカルチャーとサッカーの世界を1世代以上にわたり繋いできた物語に深い完結感をもたらすものである。
大統領によるポップアイコンへの呼びかけ
セルタ・ビーゴのマリアン・モウリーニョ会長が3月4日に公開書簡を発表したことで、捜索は本格化した。クラブは今週、この象徴的なユニフォームを長年密かに探し続けてきたものの成果が得られず、ファンとアーティスト本人への直接的な呼びかけが所在の手がかりを得る唯一の手段だと判断したことを認めた。金曜夜のレアル・マドリード戦を前に、彼女の楽曲の一つが見事に演奏される予定だ。
「時を経て、私たちはあなたが当時何を体現していたかを深く理解するようになりました。それは、確立された規範に疑問を投げかけ、あなたにできること・できないことを決めつけようとする者たちに立ち向かう姿勢です」とムリーニョ会長は記した。「当クラブはこの思想に共鳴しています。だからこそ、あなたがかつて身にまとったその衣類を見つける希望を捨てきれないのです」
「そのジャケットはお持ちですか？ 所在をご存知の方、あるいは捜索にご協力いただける方は、非公開メッセージでご連絡ください」
マドンナが謎を解く
歌手はソーシャルメディアを通じて応答し、ジャージーを完璧な状態で保管していることを確認した。瞬く間に拡散した声明でマドンナは宣言した：「このシャツは私のアーカイブに飾られている！私はこれを身にまとい、心の中であなたのチームを代表している！」
- Getty Images Sport
賛辞とフィールド上のドラマ
金曜日のレアル・マドリード戦では祝賀ムードとアーティストへの特別トリビュートが行われたにもかかわらず、ピッチ上の結果は喜ばしいものではなかった。セルタはフェデリコ・バルベルデの後半終了間際の決勝点により、スペインの強豪に2-1の接戦で敗れた。しかし、最も著名な「サポーター」が今もクラブを大切に思っていることが確認されたことは、セルタコミュニティにとって大きな励みとなった。
広告