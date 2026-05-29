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マドンナがチェルシーの新ユニフォームを公開。歌姫は、ゴルファーのジャスティン・ローズがPGAツアーで着用してから数週間後、ジムスキンとのコラボ動画で未発表のブルーズユニフォームを着てダンスを披露した。
チェルシーのリークされたユニフォームが、再び注目を集めた。
マドンナが英国のコンテンツクリエイター「Gymskin」との動画で未発売のユニフォームを着用し、チェルシーの新ホームユニフォームのデザインが事実上確定した。 2人はロンドン自宅の机の上で踊る姿が撮影され、ファンはすぐに青いナイキ製ユニフォームに気づいた。この登場により、チェルシーの2026-27年ホームキットを巡る憶測に拍車がかかった。マドンナが着用したシャツは、今月初めにゴルファーのジャスティン・ローズが着用していたものと同じデザインだった。
ローズがネット上で憶測を呼んだ
チェルシーの熱狂的サポーターであるローズは、PGA選手権初日、スコッティ・シェフラー、マット・フィッツパトリックとラウンド前にアロニミンクにそのユニフォームで現れた。世界7位の彼はSNSの反応にTシャツと目の絵文字で応じ、披露されたデザインが新ホームユニフォームだと示唆した。
マドンナ本人はこの件について公にコメントしていないが、彼女の関与はサッカーファンとポップカルチャーファンの両方からオンライン上で注目された。
チェルシーは来シーズン、新たな体制を整える見通しだ
リークした新ホームユニフォームは、伝統的な襟と黄色のパイピングを採用し、2005年からあったエンブレムの円枠を省略。マドンナとローズが着用したバージョンにも胸スポンサーはなく、以前から噂されていたデザインと一致する。 チェルシーとナイキは2016年、15年で総額9億ポンドの契約を結んでいる。目撃情報が相次ぐものの、チェルシーはまだ公式発表していない。
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まもなく正式リリース予定です
チェルシーは、デザインへの期待が高まる中、数週間以内に新しいホームユニフォームを正式発表する見込みだ。マドンナやローズなど世界的に著名な人物が関与しており、公式発表前から大きな注目を集めている。