チェルシーの熱狂的サポーターであるローズは、PGA選手権初日、スコッティ・シェフラー、マット・フィッツパトリックとラウンド前にアロニミンクにそのユニフォームで現れた。世界7位の彼はSNSの反応にTシャツと目の絵文字で応じ、披露されたデザインが新ホームユニフォームだと示唆した。

マドンナ本人はこの件について公にコメントしていないが、彼女の関与はサッカーファンとポップカルチャーファンの両方からオンライン上で注目された。







