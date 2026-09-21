マドリード・ダービーでVARの衝撃判定！ ラ・リーガの審判機関、アトレティコのイ・ガンインがレアル主将フェデリコ・バルベルデへの危険なタックルで退場になるべきだったと認める

『AS』によると、CTAはイ・ガンインがバルベルデへの危険なタックルで退場になるべきだったと認めた。主審のオルティス・アリアスはこのタックルを罰せず、VARも介入しない判断を下した。

バルベルデは韓国代表選手のスパイクを左足首に受け、重度の外傷を負った。この場面を主審ははっきり確認できる位置にいたにもかかわらず、プレーは続行された。 その後、レアル・マドリーのメディカルスタッフが負傷の深刻さを確認し、クラブはピッチ上で何の措置も取られなかったことに強い不満を募らせた。

CTAはまた、メトロポリターノでの一戦で起きた他の2つの大きな論争も検証した。フリアーノ・シメオネに対するプロフェッショナルファウルで、VARの末にレアル・マドリーDFディーン・ハイセンを退場処分とした判断については妥当だと結論づけた。一方で、ジュード・ベリンガムへの危険なタックルにもかかわらず、クリスティアン・ロメロを一発退場にしなかったアリアスの物議を醸す判断については受け入れ、この場面を混乱を招くものだったと位置づけた。



