ZUMA Press Wire
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マドリード・ダービーでVARの衝撃判定！ ラ・リーガの審判機関、アトレティコのイ・ガンインがレアル主将フェデリコ・バルベルデへの危険なタックルで退場になるべきだったと認める
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CTAが重大な審判ミスを認める
『AS』によると、CTAはイ・ガンインがバルベルデへの危険なタックルで退場になるべきだったと認めた。主審のオルティス・アリアスはこのタックルを罰せず、VARも介入しない判断を下した。
バルベルデは韓国代表選手のスパイクを左足首に受け、重度の外傷を負った。この場面を主審ははっきり確認できる位置にいたにもかかわらず、プレーは続行された。 その後、レアル・マドリーのメディカルスタッフが負傷の深刻さを確認し、クラブはピッチ上で何の措置も取られなかったことに強い不満を募らせた。
CTAはまた、メトロポリターノでの一戦で起きた他の2つの大きな論争も検証した。フリアーノ・シメオネに対するプロフェッショナルファウルで、VARの末にレアル・マドリーDFディーン・ハイセンを退場処分とした判断については妥当だと結論づけた。一方で、ジュード・ベリンガムへの危険なタックルにもかかわらず、クリスティアン・ロメロを一発退場にしなかったアリアスの物議を醸す判断については受け入れ、この場面を混乱を招くものだったと位置づけた。
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モウリーニョ、審判の「ひどい」判定を痛烈批判
レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、ロメロがベリンガムの膝を捕らえながら退場を免れた場面を見て激怒した。ポルトガル人指揮官は敗戦後、アリアス主審とVAR担当のダニエル・ヘスス・トルヒージョ・スアレスの両者に怒りの矛先を向けた。
「あの主審にはダービーを裁く経験がなかった。41歳だ。取るに足らない試合しか担当してこなかった、質の低い主審だ」とモウリーニョ監督は試合後の記者会見で痛烈に批判。「この任命をした審判委員会にはおめでとうと言いたい。だが、トルヒージョ氏にはレアル・マドリーとの因縁がある。カップ戦でも、ジローナでも、オサスナでもだ。彼は多くの因縁を持つVAR担当だ」
ダービーの劇的展開がVARの欠陥を浮き彫りにする
マドリード・ダービーは、こうした目に余る判定の一貫性のなさによって完全にかき消された。アリアス主審は当初、ロメロとの接触をめぐってベリンガムに警告を出したが、その後VARによって判定は覆され、主審の試合を読む力の乏しさが露呈した。それでも、バルベルデへの危険なタックルがまったく見直されなかったことこそ、この週末で最も痛手の大きいミスのままだ。
CTAの認定も、レアル・マドリーにとってはほとんど慰めにならない。バルベルデは今季、モウリーニョにとって不可欠な存在として地位を確立しており、全試合に出場し、チャンピオンズリーグでも得点を挙げていた。その負傷により、国内タイトル争いですでに後れを取っているチームの中盤には大きな穴が空くことになった。
- Getty Images Sport
優勝争いに痛手
日曜日の敗戦により、レアル・マドリーはラ・リーガで4位に沈み、首位バルセロナとは現在6ポイント差となっている。目下の課題は国内での立て直しであり、モウリーニョ率いるチームは代表ウィーク明けの10月10日にビジャレアルをホームに迎える予定だ。その後は、ローマと対戦するためイタリアに乗り込む重要なチャンピオンズリーグの一戦を控えている。
一方、バルベルデの代表招集の見通しは大きく損なわれた。MFは日本、そして皮肉にもカンインの韓国と戦うウルグアイの今後の国際親善試合を欠場する可能性が高まり、代表チームを率いるディエゴ・フォルランにとっては望まぬ頭痛の種となっている。
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