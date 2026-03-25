「マドリード以外には考えられない」――トーマス・トゥヘル監督による冷酷な冷遇を受けて、トレント・アレクサンダー＝アーノルドは再びイングランド代表でプレーすることになるのだろうか？

しかし、アレクサンダー＝アーノルドのこの選択は、彼の心境を如実に物語るものであり、その後、アンフィールドの地元育ちの英雄から、サンティアゴ・ベルナベウの単なる有名選手へと転身するという決断を下したことも、全く驚くべきことではなかった。彼の関心は、チームのタイトルから個人の栄誉へと、明らかに移っていたのだ。
「[私は]サッカー界のレジェンド、このスポーツを変えた人物になりたい」と彼は当時説明した。「引退した翌朝になって初めて、鏡に映った自分に『全力を尽くした』と言えるものだ。どれだけトロフィーを勝ち取ったり、メダルを獲得したりしたかは重要ではない。重要なのは、このスポーツに何を捧げたか、そして自分の可能性を最大限に引き出せたかどうかだ。
「6歳の頃から、自分の名前と並んで『潜在能力』という言葉が語られてきた。もしその潜在能力を引き出し、自分がなれると信じる選手――つまり史上最高の選手の一人――になれたなら、それで満足だ。トロフィーをいくつ獲ったかなんて、どうでもいいことだと思う。
「僕には『ゲームをするな、ゲームを変えろ』という信条がある。正直なところ、サッカー史上最高の右サイドバックとして名を残したいんだ。」
アレクサンダー＝アーノルドにとって残念なことに、トーマス・トゥヘル監督は、この27歳の選手が現在のイングランド人右サイドバックのトップ5にも入らないと考えている。つまり、獲得の見込みすらないバロンドールを追い求めてリヴァプールの主将の座を捨てた、この途方もなく才能ある選手は、今夏のワールドカップで代表としてプレーするチャンスが皆無になったようだ。 さらに悪いことに、アレクサンダー＝アーノルドが再びイングランド代表でプレーすることは、二度とないかもしれない……