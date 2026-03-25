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Mark Doyle

翻訳者：

「マドリード以外には考えられない」――トーマス・トゥヘル監督による冷酷な冷遇を受けて、トレント・アレクサンダー＝アーノルドは再びイングランド代表でプレーすることになるのだろうか？

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2024年10月、スカイ・スポーツのインタビューで、トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、今後のキャリアにおける目標について問われ、さらに「もう1度チャンピオンズリーグを制覇すること」「リヴァプールのキャプテンになること」「イングランド代表としてトロフィーを掲げること」、あるいは「バロンドールを受賞すること」のどれを望むか尋ねられた。この右サイドバックは、最も非現実的であり、かつ重要度も低い最後の選択肢を選んだ。

しかし、アレクサンダー＝アーノルドのこの選択は、彼の心境を如実に物語るものであり、その後、アンフィールドの地元育ちの英雄から、サンティアゴ・ベルナベウの単なる有名選手へと転身するという決断を下したことも、全く驚くべきことではなかった。彼の関心は、チームのタイトルから個人の栄誉へと、明らかに移っていたのだ。

「[私は]サッカー界のレジェンド、このスポーツを変えた人物になりたい」と彼は当時説明した。「引退した翌朝になって初めて、鏡に映った自分に『全力を尽くした』と言えるものだ。どれだけトロフィーを勝ち取ったり、メダルを獲得したりしたかは重要ではない。重要なのは、このスポーツに何を捧げたか、そして自分の可能性を最大限に引き出せたかどうかだ。

「6歳の頃から、自分の名前と並んで『潜在能力』という言葉が語られてきた。もしその潜在能力を引き出し、自分がなれると信じる選手――つまり史上最高の選手の一人――になれたなら、それで満足だ。トロフィーをいくつ獲ったかなんて、どうでもいいことだと思う。

「僕には『ゲームをするな、ゲームを変えろ』という信条がある。正直なところ、サッカー史上最高の右サイドバックとして名を残したいんだ。」

アレクサンダー＝アーノルドにとって残念なことに、トーマス・トゥヘル監督は、この27歳の選手が現在のイングランド人右サイドバックのトップ5にも入らないと考えている。つまり、獲得の見込みすらないバロンドールを追い求めてリヴァプールの主将の座を捨てた、この途方もなく才能ある選手は、今夏のワールドカップで代表としてプレーするチャンスが皆無になったようだ。 さらに悪いことに、アレクサンダー＝アーノルドが再びイングランド代表でプレーすることは、二度とないかもしれない……

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ダービー戦での決定的なアシスト

    ガレス・ベイルについてどう思おうと、彼が国民的英雄であることは疑いようがない。すでに現役を引退したこのウインガーにとって、常に「ウェールズ、ゴルフ、マドリード。その順番だ」だった。しかし今、アレクサンダー＝アーノルドは自ら認めるように、「マドリード。それ以外は何もない」と語っている。

    この万能なディフェンダーがそう綴ったのは日曜日の夜のことだった。ベルナベウで行われた劇的なダービーで、途中出場してレアルがアトレティコに勝利するのを助けた直後のことだった。

    アレクサンダー＝アーノルドがダニ・カルバハルと交代してピッチに立ったわずか数秒後にナウエル・モリーナが同点ゴールを決めたが、このイングランド人選手は、相手陣内へのいつものような果敢な突破から左サイドのヴィニシウス・ジュニオールに決定的なパスを送り、ホームチームが再びリードを奪うのに貢献した。

    公平を期すなら、アレクサンダー＝アーノルドのクロスフィールドパスを受けたブラジル人選手にはまだやるべきことが山積みだったが、それでもこれは、怪我に悩まされてきたこの右サイドバックにとって、これまでのスペインでのプレーにおけるハイライトと言えるだろう。

    もちろん、攻撃面での彼の能力を垣間見せたこのプレーは、トゥヘル監督には全く印象を残さなかった。

    そのことは、月曜日にジャレル・クアンサが今月のウルグアイおよび日本との親善試合に向けたドイツ代表の招集から外れた際、トゥヘル監督がアレクサンダー＝アーノルドではなくベン・ホワイトを招集したことから明らかだ。

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  • England Press ConferenceGetty Images Sport

    トゥヘルはトレントを信用していない

    ある意味では、トゥヘルがアレクサンダー＝アーノルドを起用しなかったことは、それほど驚くべきことではなかった。2025年1月に元チェルシー監督が正式に指揮を執って以来、イングランド代表が戦った10試合のうち、彼が先発出場したのはわずか1試合のみだった。しかも、その1試合でさえ、昨夏のアンドラ戦（1-0で勝利）の後半途中からの出場に過ぎず、その試合ではカーティス・ジョーンズが右サイドバックとして先発していた。

    また、トゥヘルは就任当初から、アレクサンダー＝アーノルドを起用することのマイナス面がプラス面を上回ることが多いという、広く共有されている見解に同意していることを明らかにしていた。

    「彼は攻撃面での貢献に過度に依存し、守備の規律や努力をそれほど重視していないように見えることがある」とトゥヘルは昨年語った。

    「特に予選や本大会の試合において言えば、たった1つの守備のミス、あるいは100％集中できていない一瞬が、勝敗を分ける決定的な瞬間となり得る。それが、スーツケースをまとめて帰国することになる瞬間になり得るのだ」

    要するに、トゥヘルはアレクサンダー＝アーノルドを信頼していないのだ。イングランド代表に代役が不足している状況下であっても、である。

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    痛烈な批判

    ガレス・サウスゲート監督がイングランド代表を率いていた時期、アレクサンダー＝アーノルドは右サイドバックのポジションを巡る激しい競争のため、代表でのレギュラーとしての出場機会を確保するのに苦労していた。

    カイル・ウォーカーやキアラン・トリッピアーは、アレクサンダー＝アーノルドほど技術的に優れていたわけではないかもしれないが、全盛期においては、間違いなくより勤勉なディフェンダーであり、ポジションを外されたり、相手のウインガーに抜かれたりする傾向は少なかった。

    しかし、本当に衝撃的なのは、ウォーカーとトリッピアーの両名が代表から引退し、かつてトレントよりも起用されていたリース・ジェームズもまた怪我で離脱しているという状況下で、アレクサンダー＝アーノルドが35名のイングランド代表メンバーにすら入れないということだ。

    トゥヘル監督は、アレクサンダー＝アーノルドよりもジェド・スペンスとティノ・リヴラメントを起用している。両者の代表キャップ数は合わせてわずか6試合に過ぎず、それぞれトッテナムとニューカッスルという、プレミアリーグ屈指の弱守のチームに所属しているにもかかわらずだ。

    アレクサンダー＝アーノルドの守備面の欠陥を如実に物語るもう一つの事実として、監督はバイエル・レバークーゼンのクアンサやアストン・ヴィラのエズリ・コンサ――本来はセンターバックの選手たち――さえも、右サイドバックとしてより優れた選択肢だと考えている。

  • Ben White Arsenal England 2022Getty Images

    これ以上の侮辱はない

    しかし、アレクサンダー＝アーノルドを本当に憤らせるのは、ホワイトを再び代表に招き入れるという決定だろう。

    昨年9月、リヴァプール出身のアレクサンダー＝アーノルドを起用しなかった理由を説明する際、トゥヘル監督は、彼がイングランド代表復帰を「切望」していたことを明かしていた。対照的に、ホワイトは3年以上にわたり代表招集を拒否し続けてきた。そのため、負傷したクアンサの代役として、アーセナルの二軍右サイドバックが招集されたことは、アレクサンダー＝アーノルドにとって最大の侮辱となったのだ。

    マドリード移籍以来、コンディションやパフォーマンスに苦しんではいたものの、ホワイトは1月以来プレミアリーグで1分もプレーしていない。

    金曜日のウルグアイ戦と火曜日の日本戦が、ワールドカップ代表メンバー発表前のイングランド代表の最後の試合であることを考えると、今シーズン終了までにアレクサンダー＝アーノルドがトゥヘル監督の考えを覆し、代表復帰を果たす道筋は、到底見当たらない。

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    事態は明らかだ

    もちろん、16度目の欧州カップ制覇を目指す、一見復活の兆しを見せているレアル・マドリードにおいて、アレクサンダー＝アーノルドが注目を集める可能性はある。しかし、準々決勝でバイエルン・ミュンヘンと対戦することを考えると、説得力に欠ける新人監督アルバロ・アルベロアが「ブランコス」をベスト4に導くことになれば、正直なところ驚きだろう。

    とはいえ、アレクサンダー＝アーノルドのあの名物アシストやセットプレーの妙技が、彼のワールドカップ招集の可能性を実際に高めるわけではない。アレクサンダー＝アーノルドのようにボールを操れるミッドフィールダーは稀であり、ましてや右サイドバックとなればなおさらだ。そのため、ジャーナリストやファンの間で彼を招集すべきだという声が高まる可能性はあるが、トゥヘル監督は全く動じないだろう。

    トゥヘルは、アレクサンダー＝アーノルドの攻撃面での能力を熟知している。「彼とは何度も対戦したし、リヴァプールで私のチームと対戦した時は苦戦した」とトゥヘルは先週説明した。「だから彼の強みや、何をもたらせるかはよく分かっている。難しい決断だとは分かっている。大物選手だ。彼は巨大な才能の持ち主であり、輝かしいキャリアを築くだろう。

    「しかし、トレントが我々に何をもたらしてくれるかは分かっているし、それでも（昨年）合宿に参加していた選手たちを起用し続けることに決めた」

    したがって、アレクサンダー＝アーノルドにとって、その行方はほぼ決まっていると言えるだろう――それはワールドカップに限った話ではない。

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    もう後戻りはできないのか？

    トゥヘル監督は、アレクサンダー＝アーノルドが自分にとって頼りになるタイプのディフェンダーではないと明確に考えているようだ。彼は、最も重要な局面において、アレクサンダー＝アーノルドを起用するリスクを冒す価値はないと見なしている。したがって、トゥヘル監督が指揮を執っている限り、アレクサンダー＝アーノルドが再びイングランド代表でプレーすることはない可能性が極めて高い。これは、同監督が最近、ユーロ2028まで契約を延長したことを考えると、このディフェンダーにとって極めて不運な展開と言える。

    今こそがアレクサンダー＝アーノルドの全盛期である。2018年ワールドカップを控えた19歳で代表デビューを果たした選手であれば、キャリアのこの段階では代表のレギュラーであるべきだ。

    しかし、それから8年が経った今、彼が2回のワールドカップと1回の欧州選手権でプレーした時間はわずか246分に過ぎない。そこには不運な要素もあった。アレクサンダー＝アーノルドは怪我のためユーロ2020を全試合欠場を余儀なくされたが、仮に出場していたとしても、右ウイングバックの先発はトリッピアーに譲っていた可能性が高い。 実際、アレクサンダー＝アーノルドはサウスゲート監督から完全な信頼を得ることができず、監督は彼をミッドフィールダーとして起用しようとしたが、この試みはユーロ2024の開始からわずか2試合で元イングランド代表監督によって放棄された。

    もちろん、ドイツはアレクサンダー＝アーノルドにとって国際舞台で最も記憶に残る瞬間が生まれた場所でもある。準々決勝のスイス戦、PK戦の末に決勝点となるPKを沈めたのだ。しかし、その後、大会の残りの試合で彼が再び招集されることはなかった。

    悲しいことに、デュッセルドルフでのあの決定的な5分間の出場が、イングランド代表における彼にとっての最高峰であり、これ以上は望めないものになりつつあるようだ - 特に、右サイドバックの定位置を自分のものにしたいという彼の望みは、イングランドサッカー協会（FA）が、暫定監督として就任後最初の4試合でアレクサンダー＝アーノルドを先発起用したリー・カーズリーを解任し、1966年以来となる主要国際大会での優勝をイングランドに導く任務をトゥヘルに託した瞬間に、終わってしまったようだ。

    今夏、北米での大会でイングランド代表が恥ずかしいほど早期に敗退しない限り、トゥヘルは2028年の夏まで指揮を執り続けることになる。その時点でアレクサンダー＝アーノルドは29歳になるが、これまでの彼のプレーを見る限り、現在の彼よりも優れたディフェンダーになる可能性は極めて低い。

    かつてアレクサンダー＝アーノルドは、リヴァプールのキャプテンになることは言うまでもなく、世界最高の右サイドバックになる運命にあるかのように見えた。しかし今や、イングランド代表の先発メンバーに復帰することさえ、彼がバロンドールを受賞することと同じくらい非現実的な話に思える。

    実を言えば、もっと大きな成功を収める可能性を秘めていたこの選手にとって、最終的にはレアル・マドリード移籍以外に道はないかもしれない。

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