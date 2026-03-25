「マドリード以外には考えられない」――トーマス・トゥヘル監督による冷酷な冷遇を受けて、トレント・アレクサンダー＝アーノルドは再びイングランド代表でプレーすることになるのだろうか？

トゥヘル監督は、アレクサンダー＝アーノルドが自分にとって頼りになるタイプのディフェンダーではないと明確に考えているようだ。彼は、最も重要な局面において、アレクサンダー＝アーノルドを起用するリスクを冒す価値はないと見なしている。したがって、トゥヘル監督が指揮を執っている限り、アレクサンダー＝アーノルドが再びイングランド代表でプレーすることはない可能性が極めて高い。これは、同監督が最近、ユーロ2028まで契約を延長したことを考えると、このディフェンダーにとって極めて不運な展開と言える。

今こそがアレクサンダー＝アーノルドの全盛期である。2018年ワールドカップを控えた19歳で代表デビューを果たした選手であれば、キャリアのこの段階では代表のレギュラーであるべきだ。

しかし、それから8年が経った今、彼が2回のワールドカップと1回の欧州選手権でプレーした時間はわずか246分に過ぎない。そこには不運な要素もあった。アレクサンダー＝アーノルドは怪我のためユーロ2020を全試合欠場を余儀なくされたが、仮に出場していたとしても、右ウイングバックの先発はトリッピアーに譲っていた可能性が高い。 実際、アレクサンダー＝アーノルドはサウスゲート監督から完全な信頼を得ることができず、監督は彼をミッドフィールダーとして起用しようとしたが、この試みはユーロ2024の開始からわずか2試合で元イングランド代表監督によって放棄された。

もちろん、ドイツはアレクサンダー＝アーノルドにとって国際舞台で最も記憶に残る瞬間が生まれた場所でもある。準々決勝のスイス戦、PK戦の末に決勝点となるPKを沈めたのだ。しかし、その後、大会の残りの試合で彼が再び招集されることはなかった。

悲しいことに、デュッセルドルフでのあの決定的な5分間の出場が、イングランド代表における彼にとっての最高峰であり、これ以上は望めないものになりつつあるようだ - 特に、右サイドバックの定位置を自分のものにしたいという彼の望みは、イングランドサッカー協会（FA）が、暫定監督として就任後最初の4試合でアレクサンダー＝アーノルドを先発起用したリー・カーズリーを解任し、1966年以来となる主要国際大会での優勝をイングランドに導く任務をトゥヘルに託した瞬間に、終わってしまったようだ。

今夏、北米での大会でイングランド代表が恥ずかしいほど早期に敗退しない限り、トゥヘルは2028年の夏まで指揮を執り続けることになる。その時点でアレクサンダー＝アーノルドは29歳になるが、これまでの彼のプレーを見る限り、現在の彼よりも優れたディフェンダーになる可能性は極めて低い。

かつてアレクサンダー＝アーノルドは、リヴァプールのキャプテンになることは言うまでもなく、世界最高の右サイドバックになる運命にあるかのように見えた。しかし今や、イングランド代表の先発メンバーに復帰することさえ、彼がバロンドールを受賞することと同じくらい非現実的な話に思える。

実を言えば、もっと大きな成功を収める可能性を秘めていたこの選手にとって、最終的にはレアル・マドリード移籍以外に道はないかもしれない。