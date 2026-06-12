マドリードのモウリーニョ、必要な提携が呪いになるかも！

ポルトガル人のジョゼ・モウリーニョが再びレアル・マドリードに戻ってきた。今回は噂や候補ではなく、サンティアゴ・ベルナベウで始動した事実だ。復帰には騒ぎと期待が伴うが、答えより疑問が多い。
不安定な時期が続くクラブは安定を求めている。一方、モウリーニョも世界屈指の監督としてのイメージを取り戻したいと考えている。
表向きは理想的な相互関係が整いつつあるが、その裏には多くの疑問が残る。
ポルトガル人のジョゼ・モウリーニョが再びレアル・マドリードに戻ってきた。今回は噂や候補ではなく、サンティアゴ・ベルナベウで始動した事実だ。復帰には騒ぎと期待が伴うが、答えより疑問が多い。
不安定な時期が続くクラブは安定を求めている。一方、モウリーニョも世界屈指の監督としてのイメージを取り戻したいと考えている。
表向きは理想的な相互関係が整いつつあるが、その裏には多くの疑問が残る。
モウリーニョは今回の任務が過去とは全く異なることを理解している。求められているのはタイトル獲得だけでなく、アイデンティティを失ったチームの再構築と、レアル・マドリード黄金期を支えた精神の回復だ。
衝突も辞さない性格ながら、長年の経験でプレッシャーを乗り切ってきた。チームは長期危機の特効薬として彼に白羽の矢を立てた。
自身もトッテナムやローマでの低迷で輝きを失い、再起を期す。
だが疑問もある。彼は今もかつてと同じ影響力を持つのか。それとも、今は異なる手法が必要なのか。
レアル・マドリードの現状は突発的なものではない。チームは最近、成績と内容が安定せず、欧州でも国内でも輝きを落としていた。
首脳陣は、モウリーニョ監督の直接的で強硬な手法が即座に衝撃を与え、ロッカールームに規律と威厳を取り戻すと判断した。
だが問題は、今のレアル・マドリードが昔のチームではないこと。世代の異なる選手たちがおり、大きな野心と常時かかるプレッシャーがあるため、戦術決定は初日から厳しく検証される。
モウリーニョにとって最大の課題は、戦術やフォーメーションではなく、大物スターがそろうロッカールームの掌握だ。
歴史が示すように、彼は規律を徹底できるが、一部のスターとは対立した過去もある。この点が、レアル・マドリードでは特にデリケートだ。
レアル・マドリードのような巨大クラブでは、内部の緊張はすぐにメディアやサポーターを巻き込み、チーム全体への圧力となる。
モウリーニョのレアル・マドリードでの船出は、二つの未来を暗示する。即座の成功でチームを本来の地位に取り戻し、タイトル争いの輝きを取り戻すか。それとも、不安定な滑り出しからクラブ内に危機が膨らみ、全員に重圧がかかるか。
関連記事：新たなロナウド…アメリカW杯は、また別のブラジル人スターの誕生を目撃するのか？
同時に、この局面はモウリーニョの性格とも切り離せない。近年成績が低下し、欧州での存在感が薄れた彼は、今回の機会を自身のキャリアで最も重要な挑戦と位置づけている。つまり、これはレアル・マドリードとしての集団的挑戦であり、彼自身にとっても個人的な戦いなのである。
レアル・マドリードには時間がない。序盤のつまずきは許されず、ファンもすぐに判断する。だからこそ、今回の挑戦は名誉挽回の機会になるか、それとも論争とプレッシャーに満ちた新章になるか、どちらかだ。