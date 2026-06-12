マドリードのモウリーニョ、必要な提携が呪いになるかも！

ポルトガル人のジョゼ・モウリーニョが再びレアル・マドリードに戻ってきた。今回は噂や候補ではなく、サンティアゴ・ベルナベウで始動した事実だ。復帰には騒ぎと期待が伴うが、答えより疑問が多い。

不安定な時期が続くクラブは安定を求めている。一方、モウリーニョも世界屈指の監督としてのイメージを取り戻したいと考えている。

表向きは理想的な相互関係が整いつつあるが、その裏には多くの疑問が残る。



