『The Bridge』のインタビューで、ムバッペはルイス・エンリケの戦術的知恵を十分に吸収できなかったことを振り返った。「彼は本当に優れた監督です」とムバッペは認めた。「（PSGでの）最後の年に彼と仕事をしたので、その機会を最大限に活かせませんでした」

「（ルイス・エンリケ監督就任後の）最初の1ヶ月間、僕はベンチ要員だった。復帰した時、僕は自分にこう言い聞かせた。『俺の頭上にはダモクレスの剣がぶら下がっている。 いつ首を切られてもおかしくない。だからまた去ることになるかもしれない」と自分に言い聞かせた。その後、去る決断を下したため、最後の3、4ヶ月間は、彼は私をチャンピオンズリーグのためだけに温存していた。その時点で、私は半分レアル・マドリードのことを考えていた。選手として、私はルイス・エンリケの指導を最大限に活かせなかった。」