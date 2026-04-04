AFP
翻訳者：
「マドリードのことを考えていた」――キリアン・エムバペがPSGでの最終シーズンとルイス・エンリケ監督について率直な本音を明かす
ベルナベウの影に覆われたシーズン
ムバッペのリーグ・アンにおける輝かしいキャリアの最終章は、国内2冠という成果で締めくくられたが、このフランス人選手は今、その功績を曇らせた内面の葛藤を明かした。リーグ優勝とクープ・ド・フランス制覇を果たしたにもかかわらず、27歳の彼は、迫りくるスペインの首都への移籍により、集中力が乱されていたと感じていた。 この期間は激動の時期であり、このフォワードは絶え間ないメディアの憶測や、クラブの首脳陣との微妙な関係に悩まされていた。この精神的な重圧に加え、スタメンでの役割が定まらなかったことも相まって、スーパースターは、避けられない移籍を控えてパリのサポーターたちにベストを尽くすことができなかったと感じていた。
- AFP
エンリケとの提携を後悔している
『The Bridge』のインタビューで、ムバッペはルイス・エンリケの戦術的知恵を十分に吸収できなかったことを振り返った。「彼は本当に優れた監督です」とムバッペは認めた。「（PSGでの）最後の年に彼と仕事をしたので、その機会を最大限に活かせませんでした」
「（ルイス・エンリケ監督就任後の）最初の1ヶ月間、僕はベンチ要員だった。復帰した時、僕は自分にこう言い聞かせた。『俺の頭上にはダモクレスの剣がぶら下がっている。 いつ首を切られてもおかしくない。だからまた去ることになるかもしれない」と自分に言い聞かせた。その後、去る決断を下したため、最後の3、4ヶ月間は、彼は私をチャンピオンズリーグのためだけに温存していた。その時点で、私は半分レアル・マドリードのことを考えていた。選手として、私はルイス・エンリケの指導を最大限に活かせなかった。」
政治的緊張と欧州の悲劇
ムバッペとPSGのフロント陣との権力闘争は、不安定な状況を生み出し、最終的にはクラブの欧州での野心に影を落とすこととなった。彼の退団が確定した後、出場時間を調整するという戦略は物議を醸したが、特に重要な試合でチームがリズムをつかめずに苦しんだことがその要因だった。こうした摩擦は、ボルシア・ドルトムントに敗れ、チャンピオンズリーグ準決勝で敗退するという残念な結果に終わった。
- Getty Images Sport
パルク・デ・プランスを去った後
その後、ムバッペはレアル・マドリードのチームにすっかり溶け込み、ベルナベウでプレーするという長年の夢をようやく叶えた。今シーズン、彼はまさに得点マシンと化し、全大会通算35試合の出場で38ゴールを記録している。一方、レアル・マドリードは現在、リーガ・エスパニョーラで2位につけており、首位のバルセロナとはわずか4ポイント差だ。チームは次戦、イベロスター・スタジアムでマヨルカと対戦し、来週にはチャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンをホームに迎える。