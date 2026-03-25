マドリードで騒動！レアルの次なるスター選手が不意を突かれて検査を受けたと報じられる――キリアン・エムバペ、自身の膝に関する衝撃的な報道を否定

カマヴィンガに関するこの暴露は、レアル・マドリードにおける誤った治療疑惑をめぐる論争に新たな火種を注いだ。この騒動の発端は、RMCスポーツのジャーナリスト、ダニエル・リオロによる報道にある。彼は、スーパースターのキリアン・エムバペについて、間違った膝を検査されたため、彼の苦痛が悪化したと主張していた。エル・パイス、ザ・アスレティック、マルカなど複数のメディアがこれを裏付けた。

例えば『マルカ』紙によると、ムバッペはその後パリの膝の専門医を訪れ、この出来事に「怒りに震えている」という。しかし、2018年のワールドカップ優勝者は、フランス代表の記者会見でこの報道を否定した。「間違った膝が検査されたという報道は事実ではない。 その責任は間接的に私にあるかもしれない。コミュニケーションがなければ、誰もがその隙間を埋める機会を利用してしまう。そういうものなのだ。」

膝の故障により、ムバッペは2月末から3月中旬にかけて5試合を欠場したが、その前にも誤った治療のせいで、痛みを抱えながら数試合に出場していたとされる。しかし、フランス代表キャプテンは、所属クラブとは常に明確な合意があったと強調した。「両膝の調子が良いことを嬉しく思う。ある意味、それは所属クラブのおかげでもある。 ここにいること、そして万全のコンディションでいられることに、とても幸せだ。」

また、RMCスポーツによると、ムバッペに対する誤診は、今年初めに医療スタッフが解任された決定的な要因の一つだったという。その結果、2023年末に解任された後、昨夏にチーム体制が再編されたばかりだったにもかかわらず、ニコ・ミヒッチ医師が再び責任者として採用された。 レアルの医療部門における人事異動は、責任者が怪我の多さを嘆くようになると、決して珍しいことではない。