スペインの最多優勝クラブであるレアル・マドリードの医療部門に対し、再び深刻な非難の声が上がっている。スターストライカーのキリアン・エムバペ（27）の膝の怪我の治療において、重大な取り違えがあったとの報道が出た後、同選手のフランス人チームメイトであるエドゥアルド・カマヴィンガ（23）についても、同様の失態があったと報じられている。
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マドリードで騒動！レアルの次なるスター選手が不意を突かれて検査を受けたと報じられる――キリアン・エムバペ、自身の膝に関する衝撃的な報道を否定
『レキップ』紙によると、2025年12月にカマヴィンガが足首の負傷により数試合を欠場したのは、レアル・マドリード側の検査ミスに起因するものだとしている。当時のレアル・マドリードの医療スタッフは、この守備的ミッドフィールダーの誤った方の足をレントゲン撮影してしまったという。
カマヴィンガは12月3日、アスレティック・ビルバオとのアウェイ戦（3-0で勝利）で左足首を負傷した。彼はゴールを決めたものの、69分に交代を余儀なくされ、痛みを訴えていた。そのためMRI検査が行われたが、対象は右足だった。右足に怪我は認められなかったため、医師団はカマヴィンガをプレー可能と判断したという。
その結果、23歳の彼は12月7日のセルタ戦にメンバー入りしたものの、出場には至らなかった。その後、足首の不調により、アラベス（ラ・リーガ）、マンチェスター・シティ（チャンピオンズリーグ）、タラベラ（コパ・デル・レイ）との試合を欠場した。12月20日になってようやく復帰し、セビージャ戦で18分間プレーした。
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キリアン・エムバペ、間違った膝の検査に関する報道を否定
カマヴィンガに関するこの暴露は、レアル・マドリードにおける誤った治療疑惑をめぐる論争に新たな火種を注いだ。この騒動の発端は、RMCスポーツのジャーナリスト、ダニエル・リオロによる報道にある。彼は、スーパースターのキリアン・エムバペについて、間違った膝を検査されたため、彼の苦痛が悪化したと主張していた。エル・パイス、ザ・アスレティック、マルカなど複数のメディアがこれを裏付けた。
例えば『マルカ』紙によると、ムバッペはその後パリの膝の専門医を訪れ、この出来事に「怒りに震えている」という。しかし、2018年のワールドカップ優勝者は、フランス代表の記者会見でこの報道を否定した。「間違った膝が検査されたという報道は事実ではない。 その責任は間接的に私にあるかもしれない。コミュニケーションがなければ、誰もがその隙間を埋める機会を利用してしまう。そういうものなのだ。」
膝の故障により、ムバッペは2月末から3月中旬にかけて5試合を欠場したが、その前にも誤った治療のせいで、痛みを抱えながら数試合に出場していたとされる。しかし、フランス代表キャプテンは、所属クラブとは常に明確な合意があったと強調した。「両膝の調子が良いことを嬉しく思う。ある意味、それは所属クラブのおかげでもある。 ここにいること、そして万全のコンディションでいられることに、とても幸せだ。」
また、RMCスポーツによると、ムバッペに対する誤診は、今年初めに医療スタッフが解任された決定的な要因の一つだったという。その結果、2023年末に解任された後、昨夏にチーム体制が再編されたばかりだったにもかかわらず、ニコ・ミヒッチ医師が再び責任者として採用された。 レアルの医療部門における人事異動は、責任者が怪我の多さを嘆くようになると、決して珍しいことではない。
キリアン・エムバペのキャリアの軌跡：
クラブ 期間 ASモナコ 2013年 - 2017年 パリ・サンジェルマン 2017年 - 2024年 レアル・マドリード 2024年 - 現在