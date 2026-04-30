サンティアゴ・ベルナベウの誘惑にもかかわらず、パストーレは訪問が私的なものであると強調した。2022年W杯優勝者フェルナンデスは、移籍の可能性とは関係なくマドリードに深い絆を感じているという。「彼が休みのたびにマドリードに来るのは、私がここにいるし友人もいるからだ」と代理人は付け加えた。「それだけのことだ」。

また、パストーレはフェルナンデスの短期目標についても言及し、クラブ首脳との過去の摩擦にもかかわらず、選手がプロとしてシーズンを全うすると強調した。「まずはチェルシーでシーズンを良い形で終え、ワールドカップで結果を出すこと。その先は状況を見て判断する」と語り、将来の可能性は残しつつ、現在FAカップ決勝に集中している点を強調した。