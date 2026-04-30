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マドリードでチェルシーのスターがジュード・ベリンガムに挨拶する動画を受け、エンツォ・フェルナンデスの代理人がコメントした。
エージェントがマドリード訪問を説明
パリ・サンジェルマンでプレーし、現在はフェルナンデスの代理人であるハビエル・パストーレ氏は、同選手がマドリード移籍を強く望んでいるという噂を否定した。フェルナンデスがチェルシーのチームメイト、マルク・ククレジャやジョアン・ペドロと共にマドリード・オープンに姿を見せ、ベリンガムと挨拶を交わした写真がSNSに流出したことで、移籍憶測は強まった。これはチェルシーが同MFに、プロとしてふさわしくない行動と移籍示唆の可能性で懲戒処分を下してから約1か月後のことである。
スペイン紙『AS』の取材にパストーレは「様々な噂があるが、何も決まっていない。彼はチェルシーでシーズンを力強く終えることに集中している」と説明した。「当時、発言は適切でなかったかもしれないが、特別なことは言っていない。ただ、彼が好きなマドリードについて話しただけだ」
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チェルシー・プロジェクトへの取り組み
サンティアゴ・ベルナベウの誘惑にもかかわらず、パストーレは訪問が私的なものであると強調した。2022年W杯優勝者フェルナンデスは、移籍の可能性とは関係なくマドリードに深い絆を感じているという。「彼が休みのたびにマドリードに来るのは、私がここにいるし友人もいるからだ」と代理人は付け加えた。「それだけのことだ」。
また、パストーレはフェルナンデスの短期目標についても言及し、クラブ首脳との過去の摩擦にもかかわらず、選手がプロとしてシーズンを全うすると強調した。「まずはチェルシーでシーズンを良い形で終え、ワールドカップで結果を出すこと。その先は状況を見て判断する」と語り、将来の可能性は残しつつ、現在FAカップ決勝に集中している点を強調した。
汎用性と戦術的価値
スタンフォード・ブリッジでアルゼンチン人選手は監督交代ごとに役割が大きく変わった。パストーレ氏は、その適応力がどの強豪チームでも価値があると語る。「彼は複数のポジションを経験し、過去2年で役割が大きく変わった」と、フェルナンデスがレアル・マドリードにフィットするか問われた際に述べた。
エンツォ・マレスカ監督の下では前線近くでプレーし、リアム・ロゼニオール監督の下では守備的MFとして機能した」と代理人は続けた。 アルゼンチン代表では攻撃的な「8番」として得点を挙げており、過去2シーズンは多くのアシストと得点を記録したため、監督たちは彼を守備より攻撃の選手と見る。それでも彼はどちらの役割もこなせる」
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夏の予定は未定です。
代理人の発言はファンに多少の安心をもたらしたが、クラブは高額オファーがあれば売却も検討するという。フェルナンデスは2023年、ベンフィカからクラブ記録の1億680万ポンドで加入し、いまだ世界最高額選手の一人。2032年6月までの契約が残るため、チェルシーは高い移籍金を求める見込みだ。
暫定監督のカルム・マクファーレンは、FAカップ準決勝リーズ戦で決勝点を奪ったこのMFの粘り強さを称えた。「戦術が崩れリーズが優位でも、彼は戦士として戦った」と語った。 「完璧なゲームプランなどいらない。彼が走り、競り合い、タックルし、チームメイトを鼓舞する。それがこの試合の勝敗を分けた」