マドリードでのCL試合で発生した騒乱：スペイン警察がFCバイエルン・ミュンヘンのサポーターに対し過激な対応

映像には、警察官が警棒でファンに襲いかかり、彼らを突き飛ばしたり、一か所に集めたり、場合によっては暴力を行使して連行したりする様子が映っている。例えば、ある高齢の男性が当局に連行される際、その娘が必死に父親の名前を呼んでいる。

バイエルン・ミュンヘンからの公式な声明はなく、マドリードの警察もこれまでのところこの事件についてコメントしていない。ソーシャルメディア上では、警察官の対応が厳しく批判され、その介入の妥当性が疑問視されている。



