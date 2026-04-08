ソーシャルメディアに投稿された複数の動画は、スペイン警察がドイツの最多優勝クラブのサポーターグループに対して、時に過激な対応をとっていたことを示している。試合開始前から、当局とバイエルンのサポーターの間で騒動や衝突が発生していたという。
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マドリードでのCL試合で発生した騒乱：スペイン警察がFCバイエルン・ミュンヘンのサポーターに対し過激な対応
映像には、警察官が警棒でファンに襲いかかり、彼らを突き飛ばしたり、一か所に集めたり、場合によっては暴力を行使して連行したりする様子が映っている。例えば、ある高齢の男性が当局に連行される際、その娘が必死に父親の名前を呼んでいる。
バイエルン・ミュンヘンからの公式な声明はなく、マドリードの警察もこれまでのところこの事件についてコメントしていない。ソーシャルメディア上では、警察官の対応が厳しく批判され、その介入の妥当性が疑問視されている。
2017年にはすでにバイエルンのサポーターとの衝突が発生していた
2017年にも同様の事件が発生していた。当時、サンティアゴ・ベルナベウで行われたバイエルンのアウェイ戦において、ハーフタイム中に警察がビジター席に突入し、ミュンヘンのサポーターに対して暴行を加えた。
目撃者らも、この対応は過剰だったと指摘した。テレビの映像には、警官が警棒でバイエルンのファンたちを殴打する様子が映し出されていた。発端となったのは、FCBの応援席に掲げられていたプラカードだったとされる。