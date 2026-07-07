マテラッツィ：「全員が刑務所に行っても、2006年のワールドカップは優勝していた」

「今ならVARがあるから、挑発で唯一出場停止になったマテラッツィも、あんなに多くの試合を欠場しなかっただろうと言われている。そうか。なら言いたい。当時VARがあれば、オーストラリア戦でボールを取りに行ってザンブロッタを叩いた時――ブレッシアーノではなく――私は退場していたか？ それに、マロウダへのファウルが本当にPKなら、なぜ警告さえ受けなかったのか？」





チェコ戦で得点できるとは思っていなかったが、準備はしていた。先発するつもりで準備していない選手は一人もいなかった。 攻撃的セットプレーの練習では、チェコが採用したゾーンディフェンスの半月形――ポスト付近に選手もおらず、厳しいマークもない――をシミュレーションしていた。僕は「もし出場できたら、これは俺の出番だ」と言い聞かせていた。ジャンプした時も、そう思っていた……」。





「カルチョポリはチームをさらに団結させた。ドイツとの準決勝直前、パラッツィ検事の要求が公表された時、私たちは無敵の要塞になったと感じた。皆が思っていたし、誰かが小声で言った。『いくら調べても構わない。大会後に刑務所へ行けと言われても構わない。 とにかく、このワールドカップは俺たちが勝つ」





フランス戦のPK？100人くらいに「胸骨は痛くなかったの？」と聞かれたよ。アドレナリンで何も感じなかったし、実際痛みは一度もなかった。PKスポットに立ったとき、むしろ審判の方が気になった。「ボールをもっと後ろに置け」って。 「10キロもあるボールを、スタンドのブーイングを無視して後ろに下げろってか？」。助走前に、トル・ディ・クイント時代の監督ラッロの言葉を思い出した。ペルージャ対トリノの昇格プレーオフでも言われたものだ。「ポストとゴールポストの間を狙え。外さない」。