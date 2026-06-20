マテラッツィ：「バストーニはそれほど重大なことをしたわけではない」

パレストラについて：「彼は準備ができている。すでに個性と度胸を示した。私が最強だと考えるチームにも、すぐに溶け込むだろう」。





バストーニについては「大きな過ちを犯したわけではない。少し自分を重ねた。メディアの反応は過剰だった。だが、個人としては、こうした状況は人を強くする。彼にとって幸いなのは、私と同じように、彼を思う環境に支えられていることだ」。





ミランについて：「何がうまくいっていないのか？たとえ解決策を知っていても、インテルの一員として教えられない」。



