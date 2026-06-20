マテラッツィ：「バストーニはそれほど重大なことをしたわけではない」

インテルとイタリア代表の元DFマルコ・マテラッツィが『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューで、インテルとミランについて語った。
チブについて：「選手時代、彼は戦術を語ることは少なかったが、指導者としての才能は明らかだった。合宿後に若手を熱心に指導する姿を見た。 クリスティアンは皆に愛されていた。僕と彼、スタンコヴィッチの3人は今もチャットでつながっている。彼が頭部を負傷したとき、僕たちはすぐに病院に駆けつけ、その後も何度も見舞いに行った。これこそが僕たちの絆だ」
インテルとイタリア代表の元DFマルコ・マテラッツィが『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューで、インテルとミランについて語った。
チブについて：「選手時代、彼は戦術を語ることは少なかったが、指導者としての才能は明らかだった。合宿後に若手を熱心に指導する姿を見た。 クリスティアンは皆に愛されていた。僕と彼、スタンコヴィッチの3人は今もチャットでつながっている。彼が頭部を負傷したとき、僕たちはすぐに病院に駆けつけ、その後も何度も見舞いに行った。これこそが僕たちの絆だ」
パレストラについて：「彼は準備ができている。すでに個性と度胸を示した。私が最強だと考えるチームにも、すぐに溶け込むだろう」。
バストーニについては「大きな過ちを犯したわけではない。少し自分を重ねた。メディアの反応は過剰だった。だが、個人としては、こうした状況は人を強くする。彼にとって幸いなのは、私と同じように、彼を思う環境に支えられていることだ」。
ミランについて：「何がうまくいっていないのか？たとえ解決策を知っていても、インテルの一員として教えられない」。