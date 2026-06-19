モウリーニョについて：「彼が就任したとき、代理人に『自分は歓迎されているか』と尋ねると、『間違いなくそうだ』と返ってきた。欧州選手権でPK戦の末に敗れた直後に届いた最初のメッセージだった。彼は『サッカーとはこういうものだ。元気を出せ。25日後に会おう』と書いていた。私は『いや、21日後に会おう。早く戻って君に指導してほしい』と返した」。





マンチーニについては波乱があった。ある時期彼は私を評価せず、出場機会も得られなかった。私はホテルを飛び出したこともある。だがワールドカップで優勝して状況は一変。負傷しても出場するようになった。代表で評価されないのは辛かった。





チブについては「選手として最後まで役割を楽しんでいた。若手を率いて成長し、パルマでチャンスを掴んだ。セリエBやCの経験も糧にし、インテルでの成功を続けた。もし彼がモウリーニョの後に来ていたら、またスクデットを取れていただろう（笑）」と語った。