HANZA MEDIA
翻訳者：
マテオ・コバチッチとクリスティヤン・ヤキッチがクロアチアのスペイン戦1-2敗戦を振り返る
MFコンビ、土壇場の決勝弾に打ちひしがれる
クロアチア代表MFマテオ・コバチッチとクリスティヤン・ヤキッチは、ミケル・メリーノの後半43分のボレーによってホームのクロアチアが2-1で敗れたことに失望をあらわにした。イバン・ペリシッチが後半34分に退場となったにもかかわらず、クロアチアはスペインの終盤の猛攻を受ける前に、リードを2点に広げる好機をいくつも作っていた。
ヤキッチは、あれほど遅い時間に失点したことがロッカールーム全体にとって痛手だったと認めた。
「本当にみんなにとって残念だ」とヤキッチは語った。「厳しい試合だった。特に、その前に2度の良いチャンスがありながら、90分に2-1となる失点をしてしまったのだから」
- AFP
コバチッチ、イングランドの反応を受けて基準の徹底を要求
コバチッチは、前節のイングランド戦後に浴びた厳しい批判を受けてのチームの反応に焦点を当てた。「敗戦後に満足することは決してできない。しかし、僕たちは反応を示した。それは、本当に難しい日々が数日続いた後の僕たちにとって重要だった」とコバチッチは説明した。
「僕たちは非常に良い入りをして、得点し、2点目も奪えたはずだった。ああいうチームを相手に得点できないと、相手はその隙を突いてくる」
「もっとアグレッシブに、すべてのボールに対して戦わなければならなかった。それはイングランド戦ではできなかったことだ。今日は前進の一歩だった」
ヤキッチ、スペインのより高いクオリティーを認める
ヤキッチは、数的優位が移った後、とりわけスペインの技術的優位性によってクロアチアの守備組織が最終的に崩されたことを認めた。「彼らは世界王者であり、現在の世界最高のチームだ。個々の能力でも我々を上回っている」とヤキッチは認めた。
「相手にもう少しスペースを与えてしまうと、引いて守らざるを得なくなり、非常に難しくなる」
スペインはボール支配率67％を記録し、勝利を決定づけた。
- Sebastian Frej
チームがホームのサポーターに敬意を表する
両選手は、スタディオン・ポリュドでチームに絶え間なく声援を送った3万2000人の観衆に感謝の意を示した。ヤキッチは「ファンの存在は自分たちにとって非常に大きい。特に大敗の後はなおさらだ」と述べた。
「彼らは試合を通して自分たちを支え続け、自分たちの12人目の選手であることを証明してくれた」
クロアチアは、グループ最終戦のイングランド戦で好結果を狙う。
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