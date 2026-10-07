クロアチア代表MFマテオ・コバチッチとクリスティヤン・ヤキッチは、ミケル・メリーノの後半43分のボレーによってホームのクロアチアが2-1で敗れたことに失望をあらわにした。イバン・ペリシッチが後半34分に退場となったにもかかわらず、クロアチアはスペインの終盤の猛攻を受ける前に、リードを2点に広げる好機をいくつも作っていた。

ヤキッチは、あれほど遅い時間に失点したことがロッカールーム全体にとって痛手だったと認めた。

「本当にみんなにとって残念だ」とヤキッチは語った。「厳しい試合だった。特に、その前に2度の良いチャンスがありながら、90分に2-1となる失点をしてしまったのだから」