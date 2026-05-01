マテウス・マネ：マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールが、ウルブズの多才な若手選手に興味を示す理由

12月27日に先発デビューした万能攻撃型MFは、モリーニウスの雰囲気を一変させた。彼の活躍はファンにウルブズを応援し続ける理由を与え、昇格1年目の巻き返しへの期待も高めている。
ただし、来季も残留するにはクラブが彼を説得しなければならない。今季後半の活躍で複数のプレミア強豪が注目しているため、簡単ではない。
では、マネとは何者なのか。彼はどこから来たのか。そして、サッカー界でどこまで躍進できるのか――。
12月27日に先発デビューした万能攻撃型MFは、モリーニウスの雰囲気を一変させた。彼の活躍はファンにウルブズを応援し続ける理由を与え、昇格1年目の巻き返しへの期待も高めている。
ただし、来季も残留するにはクラブが彼を説得しなければならない。今季後半の活躍で複数のプレミア強豪が注目しているため、簡単ではない。
では、マネとは何者なのか。彼はどこから来たのか。そして、サッカー界でどこまで躍進できるのか――。
マネはポルトガルでギニアビサウ出身の両親に生まれた。幼少期、彼は地元の図書館前の小さなピッチで兄マルコスや友人とサッカーをした。
全身あざだらけで帰っても、年上の子どもたちと対戦したことで心身ともに強くなり、スキルも伸びた。2015年、8歳のマネが母とマンチェスター・モストンに移住したとき、その才能はすぐ明らかだった。
当時は英語が話せなかったが、ピッチ上で実力を示した。マンチェスター・シティの「シティ・セレクト」、マンチェスター・コブラス、モストン・ブルック、ビー・インスパイアード・フットボール・アカデミーでプレーした後、2023年にロッチデールに加入したばかりの友人から同クラブに推薦された。
「友人が監督にトライアルを勧めてくれ、トニー・エリス監督は初練習の後に即契約を提示しました」とマネは語る。「アカデミーに入りたいと思っていたので、契約して18歳以下で定期的にプレーしました。」
半年も経たないうちにトップチームのナショナルリーグ、ダゲナム＆レッドブリッジ戦でベンチ入り。まだ16歳だった。
「アカデミーと違い、技術の高い選手が多く、大きなステップアップだった」とマネは語る。「それでもピッチに立ちたかった。出場は叶わなかったが、それがさらに上を目指す原動力になった。自分はプレーするために生まれたと信じていたから」
2023年6月、ウルブズはエリスを北地区アカデミーのスカウト責任者に任命。それから6か月余り経った頃、クラブはトライアルを経てマネと契約を結んだ。
マネはスカイ・スポーツにこう語った。「ウルブズに来たとき、すぐに『ここだ』と感じた。両親と相談したが、選手もスタッフも家族のように接してくれた。初日から『ずっとここにいるようだ』と話し掛けてくれ、スタッフも常に『何か必要なことはないか』と気にかけてくれた。」
ピッチ上でも居心地の良さは同じで、当時監督のヴィトール・ペレイラはマネを早期にトップチームへ昇格させた。ペレイラは昨年2月のフラム戦で初めてマネをベンチ入りさせた。 その後もトッテナムやマンチェスター・ユナイテッド戦でベンチ入りしたが出場機会はなかった。しかし2025年5月10日、ホームでのブライトン戦（0-2敗戦）の終了間際に途中出場し、クラブ史上最年少でプレミアデビューを果たした。
試合後、ペレイラ監督は「彼はイングランドで驚きを与えるだろう。才能があり、来季は確実にトップチームに定着する」と語った。
彼は才能だけでなく努力家でもある。あの一瞬に彼を投入したのは、単にプレー時間を与えるためではなく、彼が特別な存在で、何かを成し遂げると確信していたからだ」
ペレイラ監督から称賛を受けたものの、2025-26シーズンの歴史的低迷を受け11月2日に解任されるまで、マネはウルブズで出場機会を得られなかった。暫定監督ジェイミー・コリンズ率いるチェルシー戦で今季初出場。その後、正式就任したロブ・エドワーズ監督の下でレギュラーとなり、12月27日のアンフィールドでの試合で初先発した。
「出場が決まったのは前日のミーティングで、とても興奮しました」とマネは語った。「家族に伝え、自信が湧きました。最初は緊張しましたが、すぐにここが自分の場所だと感じました。
「日々の練習と試合での姿勢が評価された結果だと感じている。ただ黙々と努力を続け、新監督が信頼を寄せてくれた。出場時間は当然の報酬だ」
3日後、エドワーズ監督は再び彼を先発起用した。舞台はオールド・トラッフォード。ウルブズはマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分け、今季3ポイント目を獲得。マネはピッチで最も輝いた。
その1週間後、モリーニウでのウェストハム戦（3-0勝利）ではPKを獲得し、トップチーム初得点をマーク。最下位チームに今季初白星をもたらした。
エドワーズ監督は「彼をライン間で何度も見つけてチャンスを作れた」と称え、「彼のエネルギーと走力は素晴らしい。リスクを冒し、シュート、ドリブル、ターンから前線へボールを送った。輝ける存在だ」と語った。
スピード、フィジカル、判断力、テクニックを兼ね備えたマネは、類まれな才能を持つ選手だ。そのため、複数のポジションでプレーできる。 本人は広い視野と得点感覚を生かし10番を最適と考えるが、エドワーズ監督は負傷による直前布陣変更で彼を8番として起用することに躊躇しなかった。なぜなら、監督はマネに試合を把握する力が備わっていると確信しているからだ。
「私が彼を気に入っているのは、その知性だ」とエドワーズは語る。「さらに、情熱、勇敢さ、そして技術も高い。多くの要件を満たしている。」
さらに自信も備え、自身の能力に疑いを持たない。エドワーズ監督は、その自信が「周囲に伝染する」と語る。
「彼のエネルギーは周囲に良い影響を与えている」とウルブズの監督は付け加えた。「まだ18歳だが、すでにピッチ上で小さなリーダーになっている」
エドワーズ監督は、マネがプレミアリーグの激しいペースやフィジカルなプレーに慣れている最中だと認めた。18歳という年齢を考えれば当然だ。
「マテウスはまだ18歳。成長の余地は十分にある。時が経てば強くなる」と語った。
厳しいペースに慣れるにつれ判断力も向上すると見込まれる。時折判断ミスやパスが遅れる場面が見られるためだ。
「ポジション取りは良いし、半身で受けて前向きにプレーしようとしている」とクラブレジェンドのアンディ・トンプソンは『Wolves Matchday Live』で語った。「若いのは分かっているが、このリーグで結果を出すには判断力を磨く必要がある。
「チャンスを作り出そうとする意欲はあるが、目の前の選手にパスすべき場面で判断できなかったのが6回ほどあった。それは経験で改善する」
モリーニューで鮮烈デビューを飾ったマネは、必然的にウルブズのレジェンド、ロビー・キーンと比較されるようになった。とはいえ、エバートン戦で決めた素晴らしいゴールで決定力を示した彼でも、本質はストライカーより攻撃的ミッドフィールダーだ。
前述のウェストハム戦でのゴールは、多くのウルブズファンにマテウス・ヌネスを思い出させた。ヌネスは昨夏マンチェスター・シティへ移籍したが、SNSでマネのプレミアリーグ初ゴールを祝福している。
ボールを持ったときの自信と、深い位置からDFを突破しようとする姿勢は両者共通する。それでもマネは独自性を持つ選手だ。前線でも中盤でも自在にプレーできる稀有な才能の持ち主である。
マネの去就は予測が難しい。2024年にイングランドU-18代表でポルトガル戦に招集されたが、最近は故郷のU-21代表でプレーしている。彼はキャリアと成長を考慮し、最適な道を選ぶだろう。
それでも、選択肢は尽きない。来季はチャンピオンシップで毎週プレーし、フィジカルをさらに鍛える道も考えられる。
プレミアリーグでプレーする機会を与えてくれたウルブズには深い感謝があり、ファンとも強い絆を築いた。ファンはザ・クランベリーズの『ゾンビ』のメロディで彼の名前を歌うほどだ。
それでもリヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドは、昨年12月のホームゲームで示した彼のプレーとパーソナリティに強い印象を受け、今夏の獲得を検討しているという。
現時点で、イングランドのトップクラブへ移籍するのが最善かは議論がある。それでもマネは恐れず、自分はサッカーのために生まれたと信じており、ここ5か月の活躍がその証拠だ。