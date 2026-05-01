マテウス・マネ：マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールが、ウルブズの多才な若手選手に興味を示す理由

12月27日に先発デビューした万能攻撃型MFは、モリーニウスの雰囲気を一変させた。彼の活躍はファンにウルブズを応援し続ける理由を与え、昇格1年目の巻き返しへの期待も高めている。

ただし、来季も残留するにはクラブが彼を説得しなければならない。今季後半の活躍で複数のプレミア強豪が注目しているため、簡単ではない。

では、マネとは何者なのか。彼はどこから来たのか。そして、サッカー界でどこまで躍進できるのか――。



