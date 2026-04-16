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Mateus Mane Wolves 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

マテウス・マネの移籍金は5000万ポンドか。マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるウルブズの若手だが、エバートンでの不振が反面教師となり、提示額は高すぎるとの声も。

M. Mane
プレミアリーグ
ウォルヴァーハンプトン
マンチェスター・ユナイテッド
移籍情報
タイラー・ディブリング
リヴァプール
エヴァートン

マテウス・マネにはマンチェスター・ユナイテッドやリヴァプールへの移籍噂がある。しかしドン・グッドマンはGOALに、なぜウルブズの18歳がまだ5000万ポンド（6800万ドル）の価値はないと語る。 18歳の快速FWは今季ブレイクし、下位チーム相手に存在感を示した。だが、エバートンでの高額移籍が失敗に終わった例は、マネの将来を決める上で戒めとなっている。

  • Mateus Mane Wolves 2025-26 away kitGetty

    ウルブズ、高評価マネの移籍金決定

    マネは2024-25シーズン終盤にウルブズでトップチームデビュー。今シーズン12月に初先発し、2026年直後のウェストハム戦とエバートン戦で2試合連続ゴールを決めた。

    この10代スターには国内外の強豪が注目。ポルトガルU-21代表でもプレーする彼は、まだ開花していない大きな可能性を秘める。

    ウルブズは現時点では売却に消極的だ。プレミアリーグ降格の危機があるにもかかわらず、クラブは法外な移籍金を提示し、引き抜きを阻止しようとしている。

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  • マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるマネは、5000万ポンドの価値がある選手になるか？

    元ウルブズFWグッドマンはcasino zonder cruksを通じてGOALの独占インタビューに応じ、まだ「原石」のマネが将来5000万ポンドの価値になるかについて問われると、「それは時が経てば分かる」と語った。 現時点ではサンプル数が少なすぎる。私がプレミアリーグや他のクラブの立場でも、5000万ポンドの価値があるとは見なせない。

    私が見ているのは、計り知れない可能性を秘めた選手だ。彼は地に足がつき、素晴らしい姿勢を持ち、努力と学習を惜しまず、高い目標を追っている。これらはすべて、若手選手にとって素晴らしい資質だ。

    今シーズン彼はプレミアリーグを経験し、ウルブズに残ればチャンピオンシップでプレーするだろう。 今夏、エージェントからビッグクラブへの移籍を打診されるだろう。だが、毎週出場できるチームへ行かないなら、ウルブズに残ってチャンピオンシップでプレーする方が彼のためだ。そうすればさらに飛躍できるはずだ。

    「将来性は高いが、現時点で5000万ポンドの価値があるかは疑問だ。だが、その可能性は十分にある。」

  • Tyler Dibling Mateus Mane 2025-26Getty/GOAL

    警告の兆候：マネの状況はディブリングに例えられている

    マネがプレミアリーグに残りたいと思うのは当然だ。彼はその舞台にふさわしい実力を持っている。だが、移籍しても必ず成功するわけではない。その痛ましい例は数え切れない。

    昨季サウサンプトンで降格し、3500万ポンド（4800万ドル）でエバートンに移籍しながら控えに甘んじるタイラー・ディブリングの例を挙げ、「マネにも警鐘になるか」と問われたグッドマンは、こう続けた。 「素晴らしい例だ。2人はとても似ている。

    「2人とも18歳前後で、毎週勝つのが難しい下位チームでプレーしながらも輝いていた。

    よりレベルの高いチームでプレーすればさらに成長できるとの期待が生まれる。ディブリングには厳しい状況で、少し早すぎたかもしれない。

    とはいえ、マネが移籍しても同じ結果になるとは限らない。歴史には移籍で成功した例もある。

    現時点では、ディブリングはマネにとって良い比較対象だ。キャリアのこの段階で自分に合わないクラブに行くと、何が起こるかを示している。」

  • マネの契約：モリーヌックスでの契約満了時期

    マネは2025年夏、ウルヴァーハンプトンと4年契約を結ぶと報じられた。この契約で移籍金は高値を維持され、当面は移籍交渉の必要はない。

    オールドゴールドのユニフォームであれ、他の色のユニフォームであれ、プレミアリーグのピッチに定期的に立つ日は必ず来る。まだ長いキャリアが残されている今、急ぐ必要はない。