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マテウス・マネの移籍金は5000万ポンドか。マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるウルブズの若手だが、エバートンでの不振が反面教師となり、提示額は高すぎるとの声も。
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ウルブズ、高評価マネの移籍金決定
マネは2024-25シーズン終盤にウルブズでトップチームデビュー。今シーズン12月に初先発し、2026年直後のウェストハム戦とエバートン戦で2試合連続ゴールを決めた。
この10代スターには国内外の強豪が注目。ポルトガルU-21代表でもプレーする彼は、まだ開花していない大きな可能性を秘める。
ウルブズは現時点では売却に消極的だ。プレミアリーグ降格の危機があるにもかかわらず、クラブは法外な移籍金を提示し、引き抜きを阻止しようとしている。
マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるマネは、5000万ポンドの価値がある選手になるか？
元ウルブズFWグッドマンはcasino zonder cruksを通じてGOALの独占インタビューに応じ、まだ「原石」のマネが将来5000万ポンドの価値になるかについて問われると、「それは時が経てば分かる」と語った。 現時点ではサンプル数が少なすぎる。私がプレミアリーグや他のクラブの立場でも、5000万ポンドの価値があるとは見なせない。
私が見ているのは、計り知れない可能性を秘めた選手だ。彼は地に足がつき、素晴らしい姿勢を持ち、努力と学習を惜しまず、高い目標を追っている。これらはすべて、若手選手にとって素晴らしい資質だ。
今シーズン彼はプレミアリーグを経験し、ウルブズに残ればチャンピオンシップでプレーするだろう。 今夏、エージェントからビッグクラブへの移籍を打診されるだろう。だが、毎週出場できるチームへ行かないなら、ウルブズに残ってチャンピオンシップでプレーする方が彼のためだ。そうすればさらに飛躍できるはずだ。
「将来性は高いが、現時点で5000万ポンドの価値があるかは疑問だ。だが、その可能性は十分にある。」
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警告の兆候：マネの状況はディブリングに例えられている
マネがプレミアリーグに残りたいと思うのは当然だ。彼はその舞台にふさわしい実力を持っている。だが、移籍しても必ず成功するわけではない。その痛ましい例は数え切れない。
昨季サウサンプトンで降格し、3500万ポンド（4800万ドル）でエバートンに移籍しながら控えに甘んじるタイラー・ディブリングの例を挙げ、「マネにも警鐘になるか」と問われたグッドマンは、こう続けた。 「素晴らしい例だ。2人はとても似ている。
「2人とも18歳前後で、毎週勝つのが難しい下位チームでプレーしながらも輝いていた。
よりレベルの高いチームでプレーすればさらに成長できるとの期待が生まれる。ディブリングには厳しい状況で、少し早すぎたかもしれない。
とはいえ、マネが移籍しても同じ結果になるとは限らない。歴史には移籍で成功した例もある。
現時点では、ディブリングはマネにとって良い比較対象だ。キャリアのこの段階で自分に合わないクラブに行くと、何が起こるかを示している。」
マネの契約：モリーヌックスでの契約満了時期
マネは2025年夏、ウルヴァーハンプトンと4年契約を結ぶと報じられた。この契約で移籍金は高値を維持され、当面は移籍交渉の必要はない。
オールドゴールドのユニフォームであれ、他の色のユニフォームであれ、プレミアリーグのピッチに定期的に立つ日は必ず来る。まだ長いキャリアが残されている今、急ぐ必要はない。