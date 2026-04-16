元ウルブズFWグッドマンはcasino zonder cruksを通じてGOALの独占インタビューに応じ、まだ「原石」のマネが将来5000万ポンドの価値になるかについて問われると、「それは時が経てば分かる」と語った。 現時点ではサンプル数が少なすぎる。私がプレミアリーグや他のクラブの立場でも、5000万ポンドの価値があるとは見なせない。

私が見ているのは、計り知れない可能性を秘めた選手だ。彼は地に足がつき、素晴らしい姿勢を持ち、努力と学習を惜しまず、高い目標を追っている。これらはすべて、若手選手にとって素晴らしい資質だ。

今シーズン彼はプレミアリーグを経験し、ウルブズに残ればチャンピオンシップでプレーするだろう。 今夏、エージェントからビッグクラブへの移籍を打診されるだろう。だが、毎週出場できるチームへ行かないなら、ウルブズに残ってチャンピオンシップでプレーする方が彼のためだ。そうすればさらに飛躍できるはずだ。

「将来性は高いが、現時点で5000万ポンドの価値があるかは疑問だ。だが、その可能性は十分にある。」