試合終了のホイッスルが鳴り、クラブメディアの取材を受けたこの日の主役は、クラブ初ゴールに喜びを隠せなかった。フェルナンデスは、このゴールが自身にとってどれほど大きいかを率直に語り、キャリアのハイライト断トツ1位だと認めた。「最高だったよね？ 間違いなくキャリアで一番好きなゴールだ。2点目は昨シーズンだった。 もっとこうしたプレー、つまりペナルティエリア外からのシュートを打つ必要がある。自分ならできると分かっている」と22歳の選手は笑顔で語り、ロンドン北部での新たなスタートを楽しんでいる様子だった。

ボールを持ったときの自信と、遠距離シュートをためらわずに打つ姿勢はウェストハム時代からの持ち味で、スパーズファンも新しい環境でそれが発揮されていることに満足している。 この一撃はポルトガル人MFの価値を証明し、マンチェスター・ユナイテッドが当初8500万ポンドの即金を拒否した判断を見直すきっかけになった。ユナイテッドは7000万ポンド＋1500万ポンドの提示にとどまったが、トッテナムは全額を即金で支払った。その決断は、彼の序盤の活躍によって早くも報われつつある。