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マテウス・フェルナンデスが鮮烈デビュー！トッテナム新加入の同選手がプレミアリーグ初出場ですぐに驚異的なゴールを決めた。
史上最高額で移籍した選手にとって、夢のようなスタートだった。
ロンドンでの注目移籍後、フェルナンデスはすぐ存在感を示した。ホットスパー・ウェイでのMKドンズとの非公開試合でトッテナム初先発。元ウェストハムの彼は、スパーズ支持者を沸かせる個人技を見せた。 ペナルティエリア外でボールを受けたポルトガル代表は、ポストを直撃する強烈なボレーを突き刺し、GKにセーブの余地を与えなかった。
このゴールでリーグ・ワンの相手チームを1-0で破り、その高いシュート精度にチームメイトも即座に駆け寄った。クラブの練習施設で密かに過ごした新生活は、彼への巨額投資を裏付ける完璧なデビューとなった。
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フェルナンデスがデビュー戦の活躍を振り返る
試合終了のホイッスルが鳴り、クラブメディアの取材を受けたこの日の主役は、クラブ初ゴールに喜びを隠せなかった。フェルナンデスは、このゴールが自身にとってどれほど大きいかを率直に語り、キャリアのハイライト断トツ1位だと認めた。「最高だったよね？ 間違いなくキャリアで一番好きなゴールだ。2点目は昨シーズンだった。 もっとこうしたプレー、つまりペナルティエリア外からのシュートを打つ必要がある。自分ならできると分かっている」と22歳の選手は笑顔で語り、ロンドン北部での新たなスタートを楽しんでいる様子だった。
ボールを持ったときの自信と、遠距離シュートをためらわずに打つ姿勢はウェストハム時代からの持ち味で、スパーズファンも新しい環境でそれが発揮されていることに満足している。 この一撃はポルトガル人MFの価値を証明し、マンチェスター・ユナイテッドが当初8500万ポンドの即金を拒否した判断を見直すきっかけになった。ユナイテッドは7000万ポンド＋1500万ポンドの提示にとどまったが、トッテナムは全額を即金で支払った。その決断は、彼の序盤の活躍によって早くも報われつつある。
北ロンドンの新時代
トッテナムはフェルナンデスの加入と積極的な補強で再起を狙う。夏にはファン・ヘッケ、ロバートソン、ドゥブラフカ、セネシ、トナリを獲得し、戦力を刷新した。
昨季は17位で降格圏を辛うじて回避したが、終盤に就任したロベルト・デ・ゼルビ監督の下、チームは再起を誓っている。新戦力を武器に、今季は上位進出と欧州カップ戦復帰を目指す。
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プレミアリーグでの苦境を乗り越えて
トッテナム移籍を機に、フェルナンデスはプレミアリーグでの不運を打破する決意だ。2024年夏にサウサンプトンでイングランドデビューし、46試合で4ゴール7アシストを記録した。 サウサンプトンとウェストハムで2季連続降格を経験し、ウェストハムでは38試合で4ゴール4アシストにとどまった。このポルトガル人MFは、来季トッテナムでトップ5入りを果たし、運命を好転させるつもりだ。
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