AFP
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マテウス・クーニャは、ワールドカップベスト16を前にネイマールとブラジル代表の実力を疑問視した日本のスター選手に、5語の痛烈な挑発を浴びせた。
ブラジルが劇的な逆転でベスト16進出
ブラジルは序盤の苦境を乗り越え、日本を破ってワールドカップのベスト16進出を決めた。佐野海秀が前半30分前に先制し、日本が優位に立った。
しかし後半に入るとブラジルは攻勢を強め、56分にカゼミーロが同点弾。さらに96分、マルティネッリの至近距離シュートがポストを叩いてゴールラインを割り、2－1で逆転した。試合後、クニャ監督は試合前に発言で波乱を呼んだ日本FW塩谷に歩み寄った。
塩貝氏の発言を受け、ブラジル側が反応した。
試合前、塩貝はブラジル代表の現状を分析し、「セレソンは以前ほど尊敬されておらず、ネイマールも以前とは異なる」と語った。アンチェロッティ監督はこれを「心理戦」と評したが、ブラジル代表にとってはむしろモチベーションになったようだ。
塩貝は「最近はブラジルの話をあまり聞かない。昔は強豪だったが、今はフランスとアルゼンチンだけだ」と語った。
試合後、クーニャは5本の指を掲げ「ワールドカップ5回…ちっぽけな奴め！」と塩谷に挑発した。
アンチェロッティ、ブラジルの闘志を称賛
試合後、アンチェロッティ監督は「選手たちはプレッシャーにうまく対応した」と語った。イタリア人指揮官は、試合終盤に交代選手が流れを変えたと強調した。
試合後、アンチェロッティは記者団に語った。「我々はベンチでもピッチでも多くの選択肢を持つ。日本代表は組織力と激しさを持つ難しい相手だ。我々が勝利に値したことは非常に重要だ。」
- Getty Images Sport
ブラジルは次のステージへ視線を向ける
ブラジルは逆転劇で自信を得てベスト16へ進んだ。しかしノックアウトステージではコートジボワールまたはノルウェーが待ち受け、さらに厳しい戦いが予想される。