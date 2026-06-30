マテウス・クーニャは、ワールドカップベスト16を前にネイマールとブラジル代表の実力を疑問視した日本のスター選手に、5語の痛烈な挑発を浴びせた。

試合前、塩貝はブラジル代表の現状を分析し、「セレソンは以前ほど尊敬されておらず、ネイマールも以前とは異なる」と語った。アンチェロッティ監督はこれを「心理戦」と評したが、ブラジル代表にとってはむしろモチベーションになったようだ。

塩貝は「最近はブラジルの話をあまり聞かない。昔は強豪だったが、今はフランスとアルゼンチンだけだ」と語った。

試合後、クーニャは5本の指を掲げ「ワールドカップ5回…ちっぽけな奴め！」と塩谷に挑発した。







