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Yosua Arya

翻訳者：

マテウス・クーニャは、ワールドカップベスト16を前にネイマールとブラジル代表の実力を疑問視した日本のスター選手に、5語の痛烈な挑発を浴びせた。

マテウス・クーニャ
ブラジル
ワールドカップ
ブラジル 対 日本
日本
塩貝健人

ブラジルがワールドカップ32強戦で劇的勝利を収めた後、マテウス・クーニャは日本のFW塩谷健人に反論。塩谷はキックオフ前にブラジルがサッカー界のエリートか疑問視したが、クーニャは試合後、セレソンの圧倒的なワールドカップ戦績を指摘して応えた。

  • ブラジルが劇的な逆転でベスト16進出

    ブラジルは序盤の苦境を乗り越え、日本を破ってワールドカップのベスト16進出を決めた。佐野海秀が前半30分前に先制し、日本が優位に立った。

    しかし後半に入るとブラジルは攻勢を強め、56分にカゼミーロが同点弾。さらに96分、マルティネッリの至近距離シュートがポストを叩いてゴールラインを割り、2－1で逆転した。試合後、クニャ監督は試合前に発言で波乱を呼んだ日本FW塩谷に歩み寄った。

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  • 塩貝氏の発言を受け、ブラジル側が反応した。

    試合前、塩貝はブラジル代表の現状を分析し、「セレソンは以前ほど尊敬されておらず、ネイマールも以前とは異なる」と語った。アンチェロッティ監督はこれを「心理戦」と評したが、ブラジル代表にとってはむしろモチベーションになったようだ。

    塩貝は「最近はブラジルの話をあまり聞かない。昔は強豪だったが、今はフランスとアルゼンチンだけだ」と語った。

    試合後、クーニャは5本の指を掲げ「ワールドカップ5回…ちっぽけな奴め！」と塩谷に挑発した。



  • アンチェロッティ、ブラジルの闘志を称賛

    試合後、アンチェロッティ監督は「選手たちはプレッシャーにうまく対応した」と語った。イタリア人指揮官は、試合終盤に交代選手が流れを変えたと強調した。

    試合後、アンチェロッティは記者団に語った。「我々はベンチでもピッチでも多くの選択肢を持つ。日本代表は組織力と激しさを持つ難しい相手だ。我々が勝利に値したことは非常に重要だ。」

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ブラジルは次のステージへ視線を向ける

    ブラジルは逆転劇で自信を得てベスト16へ進んだ。しかしノックアウトステージではコートジボワールまたはノルウェーが待ち受け、さらに厳しい戦いが予想される。

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