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マテウス・クーニャはサー・アレックス・ファーガソンに例え、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちは「魔法のような」マイケル・キャリックから多くを学んでいるという。
ファーギーとの比較
マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードでリヴァプールを3-2で破り、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を得た。開始6分で先制したクニャは、1月にルーベン・アモリムの後任となったキャリックがクラブにエリート意識を取り戻させたと称えた。「マイケル［キャリック］が来たとき、彼は魔法のような力をもたらした！」 彼はチームと勝利についてよく語り、その熱意が私たちにも伝わる。その言葉に勇気づけられ、目標に向けて全力で取り組んでいる。これは素晴らしい始まりの序章に過ぎない！」
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監督のホーム戦歴代最多記録
この勝利でキャリック監督は、オールド・トラッフォードでのプレミアリーグ9試合中8勝目を挙げ、同大会最速で8勝を達成したイングランド人監督となった。後半はドミニク・ソボスライとコディ・ガクポのゴールで一時同点に追われたが、戦術的な規律がユナイテッドの巻き返しを支えた。 この結果についてクーニャは、チームが常に勝利を信じていたと語り、「これは私たちが予期していた道のりだった。信じられないことだ」と述べた。
楽屋での冗談と幸運
舞台裏でのチームメイト同士の絆も、ユナイテッドの復活には欠かせなかった。セスコが序盤に2点目を奪い、マイヌーが終盤に10年ぶりとなるリヴァプール戦リーグ2連勝を決定づけた。9ゴール目を決めたクニャは、自身の決定力についてチームメイトから受けるプレッシャーを冗談交じりに語った。 「ロッカールームではみんなが僕にからかってくるんだ。あそこで決められてラッキーだったよ！」と彼は笑った。「シュートが決まって嬉しい。ボールがネットに入った、それが大事さ。」
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プレミアリーグのシーズンを力強く締めくくる
チャンピオンズリーグ出場権を確保したマンチェスター・ユナイテッドは、残り3試合に集中する。来週末はサンダーランドとのアウェイ戦、その後ホームでノッティンガム・フォレストと対戦し、最終節はブライトンへ遠征する。キャリック監督率いるチームは、この勢いを維持し、来シーズンに向けた新興勢力としての地位を確固たるものにしたいと考えている。