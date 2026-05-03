マテウス・クーニャはサー・アレックス・ファーガソンに例え、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちは「魔法のような」マイケル・キャリックから多くを学んでいるという。

マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードでリヴァプールを3-2で破り、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を得た。開始6分で先制したクニャは、1月にルーベン・アモリムの後任となったキャリックがクラブにエリート意識を取り戻させたと称えた。「マイケル［キャリック］が来たとき、彼は魔法のような力をもたらした！」 彼はチームと勝利についてよく語り、その熱意が私たちにも伝わる。その言葉に勇気づけられ、目標に向けて全力で取り組んでいる。これは素晴らしい始まりの序章に過ぎない！」