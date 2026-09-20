AFP
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マテウス・クーニャが終盤に同点弾を決め、リサンドロ・マルティネスのオウンゴール後にマンチェスター・ユナイテッドを救う フラムとドロー
もどかしいスコアレスドローを受け、マイケル・キャリックへのプレッシャーが強まる
マンチェスター・ユナイテッドは、悲惨な結果の連続を受け、士気を高める勝利を切望してクレイブン・コテージに乗り込んだ。マンチェスター・シティとのダービーでの痛い敗戦、さらにリーグカップでは2点のリードを失ってブライトンに敗れるという衝撃的な崩れ方もあり、ユナイテッドはいまだ立ち直れていなかった。
前半のユナイテッドは決定機をいくつも作り出したが、決定力不足とベルント・レノの見事なセービングの前に、ことごとく阻まれた。序盤にはリサンドロ・マルティネスがヒーローになりかけた。ペナルティーエリア手前から強烈なシュートをゴール右上隅へ飛ばしたが、レノが指先で素晴らしいセーブを見せた。さらにその直後、マテウス・クーニャがダビド・アフェングルーバーをかわしてボールをエリア内へ折り返したものの、ブルーノ・フェルナンデスのシュートはファーポストを直撃した。
- Getty Images Sport
マルティネスの苦境でフルアムが優位に立つ
前半はユナイテッドの方がより脅威を与えていたものの、フラムにもチャンスはあった。ユナイテッドのゴールで代役を務めたセネ・ラメンスは、スコアを動かさないために見事なセーブを連発。まずアレックス・イウォビのクロスに合わせたジョシュ・キングの至近距離からのボレーを止めると、その後も足を伸ばして再びこのFWのシュートを阻んだ。さらに、ゴンサロ・ガルシアのボレーがミスヒットした流れから放たれたサンデル・ベルゲのシュートにも鋭く反応してセーブ。一方で、ホームのオスカル・ボブは別の決定機を枠外へ外した。
しかし、流れは63分に大きく変わった。試合がややちぐはぐな展開となっていた中、カルヴィン・バッシーがクーニャを力強くねじ伏せてから低いシュートをゴールへ送る。ラメンスは最初のシュートをはじいたものの、ボールは戻りながら対応していたマルティネスに当たってそのままゴールラインを割り、コミカルなオウンゴールとなった。
土壇場のアピールとユナイテッドの必死のプレッシャー
ユナイテッドは同点弾を求めて総攻撃に出たが、立ちはだかったのは絶好調のレノだった。ドイツ人GKは立て続けに世界級のセーブを披露。まずはブライアン・ムベウモのカーブシュートをダイビングでめいっぱい伸びて防ぐと、その後はクーニャの低いシュートにも見事な反応で対応した。
物議を醸したのは86分だった。ユナイテッドの選手たちはPKを দাবিして主審を取り囲んだ。先のミスを取り返そうとしたマルティネスが至近距離からバッシーに当てる形でボールを向けると、そのボールがフルアムDFの腕に当たったように見えた。しかし、試合審判団の判定は変わらなかった。バッシーの腕が自然な位置でしっかり体に付いていたことを正しく見極めていたためだ。
- Getty Images Sport
クーニャが土壇場で均衡を破る
望みが消えかけていた中、ユナイテッドはついに89分にゴールをこじ開けた。試合を通してアウェー側で最も献身的にプレーしていたクーニャが、ペナルティーエリア手前でボールを受けて苦し紛れのシュートを放った。ボールはフラムのDFに大きく当たってコースが変わり、レノの逆を突いてゴール隅に吸い込まれた。
この1-1の引き分けは、プレミアリーグ順位表における両チームの当面の見通しを大きく改善するものではない。少なくともキャリック監督のチームは過酷な1週間で3連敗を免れたが、勝ち点5で開幕5試合を終え、2014-15シーズンに記録したプレミアリーグでのワーストタイのスタートとなり、12位のまま代表ウィークに入る。一方のフラムは、この勝ち点1で勝ち点2のまま19位を維持。最下位から2番目にとどまり、得失点差でトッテナムを上回るのみとなっている。
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