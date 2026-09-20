マンチェスター・ユナイテッドは、悲惨な結果の連続を受け、士気を高める勝利を切望してクレイブン・コテージに乗り込んだ。マンチェスター・シティとのダービーでの痛い敗戦、さらにリーグカップでは2点のリードを失ってブライトンに敗れるという衝撃的な崩れ方もあり、ユナイテッドはいまだ立ち直れていなかった。

前半のユナイテッドは決定機をいくつも作り出したが、決定力不足とベルント・レノの見事なセービングの前に、ことごとく阻まれた。序盤にはリサンドロ・マルティネスがヒーローになりかけた。ペナルティーエリア手前から強烈なシュートをゴール右上隅へ飛ばしたが、レノが指先で素晴らしいセーブを見せた。さらにその直後、マテウス・クーニャがダビド・アフェングルーバーをかわしてボールをエリア内へ折り返したものの、ブルーノ・フェルナンデスのシュートはファーポストを直撃した。