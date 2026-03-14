マティッチ：「ローマを去ったのは、首脳陣からの敬意が欠けていたからだけだ」

1988年生まれのセルビア人MFネマニャ・マティッチは、現在サッスオーロに所属し、かつてはチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、ローマなどで活躍したスター選手だ。彼は『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで本音を語っており、その中から特に興味深い部分を抜粋して紹介する。
多くのチームでプレーしてきましたが、特に「自分のチーム」だと感じる場所はありますか？
では、ローマもですか？
1988年生まれのセルビア人MFネマニャ・マティッチは、現在サッスオーロに所属し、かつてはチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、ローマなどで活躍したスター選手だ。彼は『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで本音を語っており、その中から特に興味深い部分を抜粋して紹介する。
多くのチームでプレーしてきましたが、特に「自分のチーム」だと感じる場所はありますか？
では、ローマもですか？
モウリーニョはチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、そしてローマで彼の監督を務めました。彼はいつも同じジョゼだったのでしょうか？
何が変わったのでしょうか？
「プレッシャーと、その対処法だ。SNSがすべてを変えてしまった。今の若い選手たちにとってはより厳しい状況だ。誰でも情報を発信できると思い込み、専門知識もないのにYouTubeチャンネルを開設して批評を垂れ流す。仕事に集中し、平穏を保つのは容易ではない。私が20歳の頃は、新聞を読んで自分の評価欄を探していた。私について語るのは1人か2人、せいぜい3人だった。 それだけだった。今は誰もが好きなことを言ったり書いたりしているが、問題は若者たちがそれを読んでしまうことだ。あるサイトでは高い評価を得ても、別のサイトでは低い評価を受け、どうしてそんなことがあり得るのか理解できない」。
コンテ監督とはどうでしたか？
「最高でした。素晴らしい監督であり、素晴らしい人間です。イングランドでは一般的ではない2部練習を彼が望んでいたため、適応期間が必要でした。しかし彼は状況を理解し、互いに歩み寄った結果、プレミアリーグを制覇しました」
サッスオーロはどのようにしてあなたを説得したのですか？
カルネヴァリ氏に、もう一度カップ戦に出場したいと伝えましたか？
「カルネヴァリもそれを知っていますし、彼自身もカップ戦に出場したいと思っています。この1ヶ月で、残留だけが私たちの目標ではあり得ないことは理解しましたが、成長するには時間がかかります。結局のところ、サッスオーロはセリエBから昇格したばかりですから。」