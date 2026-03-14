マティッチ：「ローマを去ったのは、首脳陣からの敬意が欠けていたからだけだ」

1988年生まれのセルビア人MFネマニャ・マティッチは、現在サッスオーロに所属し、かつてはチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、ローマなどで活躍したスター選手だ。彼は『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで本音を語っており、その中から特に興味深い部分を抜粋して紹介する。

多くのチームでプレーしてきましたが、特に「自分のチーム」だと感じる場所はありますか？

「どの経験、どの街、どのクラブからも何かを持ち帰っています。ユナイテッドには5年間在籍したので、自然とあのチームのことをより多く思い浮かべますが、私にとってどのチームも大切な存在です」

では、ローマもですか？

「私はジャロロッシ（ローマ）のサポーターが大好きだ。彼らはもっと多くのものを得るに値する。スタジアムはいつも満員で、彼らの情熱が伝わってくる。毎年タイトルを争うチャンスがあるべきなのに、あまりにも長い間それが実現していない。まるで何かがチームの成長を阻んでいるかのようだ。 私が去ったのは、約束したことが実現しなかったという、経営陣からの敬意の欠如だけが理由だ。契約更新の際、先延ばしにされすぎた。それは原則の問題だった。もう子供じゃなかったんだ。ローマでは1年ごとの契約しか考えていなかったから、私は他のプロジェクトを選んだんだ」。