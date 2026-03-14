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Matic Sassuolo Serie AGetty Images

翻訳者：

マティッチ：「ローマを去ったのは、首脳陣からの敬意が欠けていたからだけだ」

セルビア人MF：「私はローマのサポーターが大好きだ。彼らはもっと多くのものを得るに値する」

1988年生まれのセルビア人MFネマニャ・マティッチは、現在サッスオーロに所属し、かつてはチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、ローマなどで活躍したスター選手だ。彼は『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで本音を語っており、その中から特に興味深い部分を抜粋して紹介する。

多くのチームでプレーしてきましたが、特に「自分のチーム」だと感じる場所はありますか？

「どの経験、どの街、どのクラブからも何かを持ち帰っています。ユナイテッドには5年間在籍したので、自然とあのチームのことをより多く思い浮かべますが、私にとってどのチームも大切な存在です」

では、ローマもですか？

「私はジャロロッシ（ローマ）のサポーターが大好きだ。彼らはもっと多くのものを得るに値する。スタジアムはいつも満員で、彼らの情熱が伝わってくる。毎年タイトルを争うチャンスがあるべきなのに、あまりにも長い間それが実現していない。まるで何かがチームの成長を阻んでいるかのようだ。 私が去ったのは、約束したことが実現しなかったという、経営陣からの敬意の欠如だけが理由だ。契約更新の際、先延ばしにされすぎた。それは原則の問題だった。もう子供じゃなかったんだ。ローマでは1年ごとの契約しか考えていなかったから、私は他のプロジェクトを選んだんだ」。

  • モウリーニョとコンテ

    モウリーニョはチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、そしてローマで彼の監督を務めました。彼はいつも同じジョゼだったのでしょうか？

    「いいえ、ローマではもっと穏やかでした。モウリーニョは並外れた人物ですが、若い世代は私たちとは異なると理解していたのです」

    何が変わったのでしょうか？ 

    「プレッシャーと、その対処法だ。SNSがすべてを変えてしまった。今の若い選手たちにとってはより厳しい状況だ。誰でも情報を発信できると思い込み、専門知識もないのにYouTubeチャンネルを開設して批評を垂れ流す。仕事に集中し、平穏を保つのは容易ではない。私が20歳の頃は、新聞を読んで自分の評価欄を探していた。私について語るのは1人か2人、せいぜい3人だった。 それだけだった。今は誰もが好きなことを言ったり書いたりしているが、問題は若者たちがそれを読んでしまうことだ。あるサイトでは高い評価を得ても、別のサイトでは低い評価を受け、どうしてそんなことがあり得るのか理解できない」。

    コンテ監督とはどうでしたか？ 

    「最高でした。素晴らしい監督であり、素晴らしい人間です。イングランドでは一般的ではない2部練習を彼が望んでいたため、適応期間が必要でした。しかし彼は状況を理解し、互いに歩み寄った結果、プレミアリーグを制覇しました」

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  • サッスオーロ

    サッスオーロはどのようにしてあなたを説得したのですか？

    「ミラノでの素晴らしいミーティングでした。私と一緒にジョヴァンニ・カルネヴァリとファビオ・グロッソが同席していました。彼らはクラブの運営体制や、若手選手の重要性について説明してくれました。そして、素晴らしいトレーニングセンターも見学しました。私にとって、気に入った場所でトレーニングできることは重要なことです。多くの若者が周りにいるのは素晴らしいことです。私は役に立ち、いくつかのことを教え、彼らの成長を助けることができます。シーズンが終わったら、また話し合います。 サッスオーロは、私が幸せであれば、チームに残ることに何の問題もないと分かっています。」 

    カルネヴァリ氏に、もう一度カップ戦に出場したいと伝えましたか？ 

    「カルネヴァリもそれを知っていますし、彼自身もカップ戦に出場したいと思っています。この1ヶ月で、残留だけが私たちの目標ではあり得ないことは理解しましたが、成長するには時間がかかります。結局のところ、サッスオーロはセリエBから昇格したばかりですから。」

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