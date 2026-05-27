コンパニ監督率いるバイエルンが2冠を達成した“ハネムーン期間”は終わり、クラブ経営陣の間に深刻な不和が報じられている。ピッチ上では好結果が続くが、舞台裏は不安定で、スポーツディレクターのエベル氏は監督委員会から厳しく追及されている。

DFBポカール決勝の数時間前、『シュピーゲル』のインタビューで名誉会長ウリ・ヘーネスは、エベルの契約が2027年以降延長されるか公然と疑問を投げた。ヘーネスは、理事会が元ボルシア・メンヒェングラートバッハ幹部であるエベルにまだ疑念を抱いていると認め、現時点での契約更新の可能性を「60対40」と見積もった。