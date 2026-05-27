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マティス・テルのトッテナム移籍が、バイエルンの首脳陣を悩ませるかもしれない。クラブはヴィンセント・コンパニ監督の下で成果を出しているにもかかわらず、解任を検討している。
コンパニーの成功にもかかわらず、エベルへのプレッシャーは高まっている。
コンパニ監督率いるバイエルンが2冠を達成した“ハネムーン期間”は終わり、クラブ経営陣の間に深刻な不和が報じられている。ピッチ上では好結果が続くが、舞台裏は不安定で、スポーツディレクターのエベル氏は監督委員会から厳しく追及されている。
DFBポカール決勝の数時間前、『シュピーゲル』のインタビューで名誉会長ウリ・ヘーネスは、エベルの契約が2027年以降延長されるか公然と疑問を投げた。ヘーネスは、理事会が元ボルシア・メンヒェングラートバッハ幹部であるエベルにまだ疑念を抱いていると認め、現時点での契約更新の可能性を「60対40」と見積もった。
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電信送金が掲示板を騒がせている
エベル氏在任中の不満は、主力選手、特にテルがトッテナムへ移籍した際の対応にある。バイエルン内部は、エベル氏がテルやコマンから最大の価値を引き出せなかったと批判。高額移籍に伴う経済的見返りにも首脳陣は不満だ。
『アベンドツァイトゥング』は、エベルとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントの日常関係は依然としてプロフェッショナルだと報じている。一方、『キッカー』は数か月前から「この記録的優勝クラブはもはや一つではない」と主張。補強や売却を巡る対立で指導体制が崩壊していると伝えている。
ホーネス氏のコメントが内部で反発を招く
ホーネス氏の公然とした批判は、クラブ内で歓迎されなかった。報道では、エベル氏との長期契約に理事会が消極的であることを示したこの発言は、監査役会のメンバーにも不評だったという。これは、バイエルンでの権力争いが理事会と経営陣だけでなく監査役会内でも起こっていることを示唆する。
一方、スポーツ部門の先行きは不透明でも、経営トップは安定している。エベルが去就を賭けて戦う一方で、CEOヤン＝クリスティアン・ドレーゼンの立場は安泰とされ、AZ紙もその契約延長は「形式的な手続き」と報じ、財務とスポーツ運営の間に理事会の信頼に大きな差があることを示した。
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テルとトッテナムとの歩み
テルは2025年2月、シーズン終了までの期限付き移籍でトッテナムへ加入。その夏、スパーズは3000万ポンドの移籍金で完全移籍を決め、2031年まで契約を結んだ。 2025-2026シーズンには公式戦38試合に出場し、4得点2アシストを記録。最終節でチームは辛うじてチャンピオンシップ降格を免れた。