ニューカッスルは現在の所属選手たちの準備を進める一方で、ベンフィカから右SBアマル・デディッチを獲得する3000万ポンドの契約締結に向けて積極的に動いている。ジャイスレは、新たなDFとMFが理想を言えばすでに加わっていてほしいと率直に認めている。

「初日からすぐに取り組めるように動いていてくれれば、それがベストなシナリオだが、サッカーではそれは一般的ではない」と同氏は述べた。「移籍市場の最後に新戦力を獲得すれば、通常は時間が必要になる（プレミアリーグへの適応のために）。だから、そうしたことすべてを考慮しなければならない。

「それでも、我々はみな依然として前向きで、正しい方向に進みたいと思っている。火曜日の記者会見でも、我々には目標があると話した。その道のりでは多くの障害が立ちはだかるだろうし、我々はそれを取り除いていかなければならない」