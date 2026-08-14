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マティアス・ヤイスレ、新天地セント・ジェームズ・パーク初陣を前に「強度こそニューカッスルのアイデンティティー」と強調 補強を巡ってさりげない示唆も
タインサイドに新時代到来
ジャイスレは、クラブを全く新しい時代へ導こうとする中でも、高強度のフットボールがニューカッスルの核となるアイデンティティーであり続けると強調した。ドイツ人指揮官は、来るプレミアリーグ開幕に向けた最後の追い込みの準備を進めている。ホームのサポーターは土曜日、セント・ジェームズ・パークで初めてジャイスレの戦術的アプローチを目にすることになる。ニューカッスルはプレシーズンマッチでブンデスリーガのバイヤー・レバークーゼンをホームに迎える。新指揮官は、プレスの面でチームがまだ完全にトップスピードに達していないと認めつつも、すべてのボールを追いかけるチームを築く決意を示している。
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コンディションと強度を高めている
ニューカッスルは、最近のプレシーズンマッチで持ち味の強度を試合を通して維持するのに苦しんでいる。バレンシア戦とエヴァートン戦では好調な時間帯もあったが、チーム全体の試合勘には依然としてわずかな懸念があり、コーチングスタッフもそれを気にかけている。
「もちろん、90分を通して強度高くプレーしたいものだ。それがニューカッスルというチームだ」と、ジャイスレは『ChronicleLive』が伝えたコメントでexpalinedした。 「プレシーズンのこの段階では、それは不可能だ。私はここに来てまだ数日しかたっていない。ただ、リヴァプール戦までに選手たちが適切な負荷を得られるよう、まだ親善試合が2試合残っている」
移籍市場の障害
ニューカッスルは現在の所属選手たちの準備を進める一方で、ベンフィカから右SBアマル・デディッチを獲得する3000万ポンドの契約締結に向けて積極的に動いている。ジャイスレは、新たなDFとMFが理想を言えばすでに加わっていてほしいと率直に認めている。
「初日からすぐに取り組めるように動いていてくれれば、それがベストなシナリオだが、サッカーではそれは一般的ではない」と同氏は述べた。「移籍市場の最後に新戦力を獲得すれば、通常は時間が必要になる（プレミアリーグへの適応のために）。だから、そうしたことすべてを考慮しなければならない。
「それでも、我々はみな依然として前向きで、正しい方向に進みたいと思っている。火曜日の記者会見でも、我々には目標があると話した。その道のりでは多くの障害が立ちはだかるだろうし、我々はそれを取り除いていかなければならない」
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プレシーズン最終調整
プレミアリーグ開幕戦でリヴァプールと対戦する前に、ニューカッスルは今週末までに準備を整えなければならない。相手は、直近でノッティンガム・フォレストに2-1で敗れたレヴァークーゼンだ。
2024年のドイツ王者は依然として手ごわい相手であり、ここ数日では主要な代表選手であるファクンド・メディナとジャレル・クアンサーもトレーニングに復帰している。
ギャロウゲート・エンドを前にした土曜日の一戦に続き、ニューカッスルは日曜午後にストラスブール戦で今夏のプログラムを締めくくる。ジャイスレは、自身の任期を本当の勢いとともにスタートさせるべく、前向きなパフォーマンスを期待しているはずだ。
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