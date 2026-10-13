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マティアス・ヤイスレ、敵地コヴェントリー・シティ戦での衝撃的な1-4の大敗を受け、ニューカッスルのファンに謝罪
屈辱的な崩壊を受け、心からの謝罪
指揮官は、敵地でチームが崩壊するのを目の当たりにし、遠征に同行した一行に全面的に謝罪した。屈辱的な敗戦は、代表戦による中断前の惨敗を思い起こさせるものだった。チームはその際も、リーズ・ユナイテッドとのアウェー戦で同じスコアの大敗を喫していた。こうした苦境の中、タインサイドのクラブがトップリーグのアウェー戦で2試合連続して4失点以上を喫したのは、2012年12月以来初めてとなった。
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「最悪の試合というわけではなかった」
いくらボール保持で主導権を握り、シュートを計19本放っても、選手たちが攻守両面で決定的な場面を生かせなかった以上、陣地で優位に立ったことに大きな意味はないと監督は認めた。
チームが重要な場面を生かせず、それが高くついたことを指摘し、遠征したサポーターに心から謝罪したヤイスレ監督は、BBCスポーツにこう語った。「厳しい。このリーグでは、それが代償となる。多くの時間帯で試合をコントロールしたが、それだけでは足りない。
「試合は両ゴール前で決まる。私たちは攻守どちらのゴール前でも精度を欠いた。早く学ばなければならない。流れは私たちにあった。若いチームだが、それを言い訳にすべきではない。全体として厳しい試合だった。負傷していた選手たちの出場機会と出場時間が、今後増えることを願っている。
「今日の試合を全体として見れば、最悪の出来ではなかった。だが、ファンには謝罪したい。彼らは違う結果に値したからだ」
懸念を抱かせる数字が守備の危機を浮き彫りに
フランク・ランパード率いるチームを相手に喫した完敗は、今季ニューカッスルの守備陣を苦しめる深刻な構造的問題を浮き彫りにした。リーグ戦開幕から6試合で13失点を喫し、守備成績はチェルシー、ボーンマスと並んでリーグワーストタイ。さらに、被ゴール期待値（xGA）の10.48はトップリーグでワースト3位タイであり、苦境に立つニューカッスルはすでに106本の枠内シュートを浴びている。
- IPS
問題を抱えるチームを待つ検査スケジュール
厳しい試合日程が迫る中、ニューカッスルはアストン・ヴィラをセント・ジェームズ・パークに迎える今週末に向けて準備を進めている。ヤイスレ監督率いるチームは、6試合で勝ち点8という物足りない成績から上積みを図るため、過密日程に突入する前に早急な立て直しが必要だ。その後すぐにクリスタル・パレスとの難しいアウェー戦が控え、プレミアリーグとカラバオカップではエヴァートンとの連戦も待ち受ける。
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