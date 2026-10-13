いくらボール保持で主導権を握り、シュートを計19本放っても、選手たちが攻守両面で決定的な場面を生かせなかった以上、陣地で優位に立ったことに大きな意味はないと監督は認めた。

チームが重要な場面を生かせず、それが高くついたことを指摘し、遠征したサポーターに心から謝罪したヤイスレ監督は、BBCスポーツにこう語った。「厳しい。このリーグでは、それが代償となる。多くの時間帯で試合をコントロールしたが、それだけでは足りない。

「試合は両ゴール前で決まる。私たちは攻守どちらのゴール前でも精度を欠いた。早く学ばなければならない。流れは私たちにあった。若いチームだが、それを言い訳にすべきではない。全体として厳しい試合だった。負傷していた選手たちの出場機会と出場時間が、今後増えることを願っている。

「今日の試合を全体として見れば、最悪の出来ではなかった。だが、ファンには謝罪したい。彼らは違う結果に値したからだ」