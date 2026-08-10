ニューカッスルのマティアス・ヤイスレ監督が、ポープの去就について大きなアップデートを明かした。ベテランGKのタインサイドでの時間が終わりに近づいている可能性を示唆している。ニューカッスルはメスタージャで行われたプレシーズンマッチでバレンシアに2-1で勝利しており、その試合後に報道陣の取材に応じたドイツ人指揮官は、元バーンリーの選手と交わした話し合いについて率直に語った。ポープはスペインでの試合に帯同していたものの、試合当日のメンバーから外れており、移籍期限前の退団の可能性を巡る憶測が一気に強まっていた。

34歳の現状についてクラブ内での立場を直接問われると、ヤイスレ監督は、来季に向けた見通しについて明確な対話をすでに行っていることを明かした。「ニックとは話をした」とヤイスレ監督は語った。「彼がこれまでのキャリアで成し遂げてきたことを、私は本当に高く評価している。彼は今の状況を正確に理解しているし、我々はそれに可能な限り最善の形で対処する必要がある。だが私は常に、選手としての彼だけでなく、人としての彼も高く評価している」