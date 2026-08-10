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マティアス・ヤイスレがニック・ポープの今後について言及 セルティック関心の中、ニューカッスル・ユナイテッドは低い要求額を設定
ジャイスレがニック・ポープの状況に言及
ニューカッスルのマティアス・ヤイスレ監督が、ポープの去就について大きなアップデートを明かした。ベテランGKのタインサイドでの時間が終わりに近づいている可能性を示唆している。ニューカッスルはメスタージャで行われたプレシーズンマッチでバレンシアに2-1で勝利しており、その試合後に報道陣の取材に応じたドイツ人指揮官は、元バーンリーの選手と交わした話し合いについて率直に語った。ポープはスペインでの試合に帯同していたものの、試合当日のメンバーから外れており、移籍期限前の退団の可能性を巡る憶測が一気に強まっていた。
34歳の現状についてクラブ内での立場を直接問われると、ヤイスレ監督は、来季に向けた見通しについて明確な対話をすでに行っていることを明かした。「ニックとは話をした」とヤイスレ監督は語った。「彼がこれまでのキャリアで成し遂げてきたことを、私は本当に高く評価している。彼は今の状況を正確に理解しているし、我々はそれに可能な限り最善の形で対処する必要がある。だが私は常に、選手としての彼だけでなく、人としての彼も高く評価している」
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セルティックがポープ獲得の有力候補に浮上
ニューカッスルがオファーに耳を傾ける構えを見せる中、ベテランGKの意外な移籍先としてスコットランドの名門セルティックが浮上している。セルティックは現在、伝説的なデンマーク人GKカスパー・シュマイケルの引退を受け、新たな守護神の補強を模索している。3月からはヴィル・シニサロが第1GKの役割を引き継いでいるものの、マーティン・オニールは陣容にさらなる経験を加えることを望んでいるとみられる。とりわけセルティックは、国内での優位性を維持しつつ、欧州大会でも競争力ある戦いを見せることを目指している。
獲得が実現した場合の金銭面も、ポープがセルティックにとって魅力的な選択肢となる理由だ。ニューカッスルは高額年俸者を給与総額から外すため、500万ポンド前後の移籍金を受け入れる用意があるとみられており、この金額は彼の実績を考えれば非常に割安と言える。
若手の加入でセント・ジェームズ・パークに新時代到来
ポープを移籍リストに載せるという決定は、現体制下のニューカッスルにおける長期的なプランニングの明確な転換を示すものだ。ここ数シーズン、ポープは文句なしの正GKと見なされ、クラブがチャンピオンズリーグを狙える存在へと変貌を遂げる過程や、カラバオカップ決勝進出において重要な役割を果たしてきた。しかし、過去12カ月にわたる一連の目立ったミスに加え、コンディション面への懸念も重なり、補強担当チームはこのポジションでの新戦力獲得を優先するに至った。
この刷新は、ジャイスレの戦術アプローチに合った、より優れた配球力と現代的なGKとしての特性を確保しつつ、チームの平均年齢を引き下げるという、より広範な戦略の一環である。
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ニューカッスルの主力を長年支えた選手の功績を評価する
今後数週間のうちに、もしポープがセルティック、あるいは他の獲得希望クラブへ移籍することになれば、ニューカッスルが急成長を遂げた時期における並外れた安定感という功績を残して去ることになる。2022年の加入以来、彼は2度のトップ4フィニッシュを実現し、タインサイドに欧州カップ戦を呼び戻した守備陣の土台となる存在だった。接戦ではしばしば彼のパフォーマンスが勝敗を分ける要因となり、高いプレッシャーがかかる試合では、その経験がクラブの若いDF陣を導くうえで極めて重要だった。
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