クロッカーは2023年に米国サッカー連盟（USSF）に入職し、ヘイズ、ポチェッティーノ、グレッグ・バーハルターの3監督招聘に携わった。 2022年W杯後にアーニー・スチュワートの後任として就任したクロッカーの最初の任務は、米国男子代表（USMNT）監督の選任だった。カタール大会での騒動にもかかわらず、彼は2期目として再びバーハルターを起用。バーハルターは2024年コパ・アメリカまで率いたが、グループステージ敗退を受け、連盟はW杯を控えポチェッティーノ招聘という大胆な決断をした。

女子代表ではヘイズ招聘を決断。就任直後にチームはオリンピック金メダルを獲得し、2027年ワールドカップでも優勝候補に挙げられる。

また、アトランタ近郊に「アーサー・M・ブランク米国サッカーナショナルトレーニングセンター」を設立し、選手育成ルートを見直して「U.S. Way」のビジョン作りにも携わった。

ウェールズ出身の指導者は、2034年大会開催予定のサウジアラビアサッカー連盟に移り、自国開催を目指すワールドカップに向けた準備にあたる。