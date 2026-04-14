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マット・クロッカー、W杯直前に米国サッカー協会を退任、サウジアラビアの職へ
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何が起きたのか
クロッカー氏の後任が決まるまで、アシスタント・スポーツディレクターのオグチ・オニェウ、女子育成部門責任者のトレイシー・ケヴィンス、COOのダン・ヘルフリッチが職務を代行する。
ヘルフリッチはCEO兼事務局長JT・バトソン、会長シンディ・パーロウ・コーンと連携し、スポーツ部門の運営を指揮しながら今後の対応を検討する。また、男子代表監督マウリシオ・ポチェッティーノと女子代表監督エマ・ヘイズも、クロッカーが連盟を離れるまで同グループと協力し、既存体制の構築を続ける。
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クロッカーの影響
クロッカーは2023年に米国サッカー連盟（USSF）に入職し、ヘイズ、ポチェッティーノ、グレッグ・バーハルターの3監督招聘に携わった。 2022年W杯後にアーニー・スチュワートの後任として就任したクロッカーの最初の任務は、米国男子代表（USMNT）監督の選任だった。カタール大会での騒動にもかかわらず、彼は2期目として再びバーハルターを起用。バーハルターは2024年コパ・アメリカまで率いたが、グループステージ敗退を受け、連盟はW杯を控えポチェッティーノ招聘という大胆な決断をした。
女子代表ではヘイズ招聘を決断。就任直後にチームはオリンピック金メダルを獲得し、2027年ワールドカップでも優勝候補に挙げられる。
また、アトランタ近郊に「アーサー・M・ブランク米国サッカーナショナルトレーニングセンター」を設立し、選手育成ルートを見直して「U.S. Way」のビジョン作りにも携わった。
ウェールズ出身の指導者は、2034年大会開催予定のサウジアラビアサッカー連盟に移り、自国開催を目指すワールドカップに向けた準備にあたる。
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何が言われたか
「この国のサッカーにとって重要な時期にU.S.サッカーの一員として働けたことを光栄に思います」とクロッカー氏は述べた。「コーチ、選手、技術・管理スタッフ全員と働けたことに感謝しています。私たちは大きな成果を挙げました。このチームが今後もサッカーを発展させ、ピッチ内外で成功を収め続けると確信しています。」
バトソン氏は「過去数年間、当組織は各分野で大きく成長しました。その過程でマットが果たした役割に感謝しています。彼は組織全体で重要な一歩を踏み出す助けをしてくれました。彼の貢献に感謝します。 私たちは戦略、リーダーシップ、コーチ、技術スタッフに自信を持っており、今後も適切な体制を構築し、短期・中期・長期の課題に対応していきます。」
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次は何が待っているのでしょうか？
クロッカーの退任は、ワールドカップ目前の米国代表にほとんど影響しない見込みだ。代表メンバーは5月26日に発表され、その後アトランタの新施設でトレーニングを行う。