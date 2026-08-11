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マッティ・キャッシュ、アストン・ヴィラが「世界最高のチーム」パリ・サンジェルマン戦へ準備を進める中、UEFAスーパーカップ制覇を見据える
欧州王者同士がタイトルを懸けて激突
アストン・ビラは水曜日、レッドブル・アレーナでチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンと対戦し、UEFAスーパーカップで2度目の出場に臨む。アストン・ビラはヨーロッパリーグを制し、フライブルクに3-0で勝利してこの一戦への出場権を獲得。クラブにとって44年ぶりの欧州タイトルとなった。一方のパリ・サンジェルマンは、5月の大一番の決勝でアーセナルをPK戦の末に下し、国内リーグ王者とヨーロピアンカップの連覇を達成した。
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「彼らは世界最高のチームだ」
キャッシュは、スーパーカップが昨季を通してチームが積み上げてきた努力と並外れた成果を締めくくるのに理想的な舞台だと考えている。
ポーランド代表の右SBであるキャッシュは、クラブ公式サイトに対し、ライプツィヒでの対戦を前にルイス・エンリケ率いるチームを絶賛し、こう語った。「非常に大きな試合だ。監督もここ数日そのことに触れていた。シーズンは終わったが、まだスーパーカップがある。これは昨季にやってきた仕事を締めくくるものだ」
キャッシュは、この一戦を新たな主要タイトルをつかむ絶好の機会と捉えている一方で、待ち受ける挑戦の大きさも認めている。さらにこう続けた。「相手は素晴らしいチームで、当然ながら非常に注目されている。今のフットボール界では、彼らが断トツで世界最高のチームだと思う。何とかいい試合をしたい。
「チャンピオンズリーグで対戦した時も、僕たちは相手をしっかり苦しめた。あの夜のビラ・パークは素晴らしかったし、オーストリアにも大勢で行って、しっかり挑みたい。僕たちにとって特別な試合だ。またトロフィーを勝ち取るチャンスだから、全力を尽くして、しっかり勝負したい」
指揮官が勝者のメンタリティーを植え付ける
この一戦は、2024-25シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝以来となる両チームの3度目の対戦となる。その際は、PSGが2試合合計5-4で競り勝った。さらに、この試合にはエメリ個人のスーパーカップでの戦績も影を落としている。スペイン人指揮官はセビージャとビジャレアルを率いて臨んだ過去3度の同大会で、いずれも敗れている。
キャッシュは、エメリがヴィラのチームにうまく根付かせた勝者のメンタリティーを強調した。「監督が来てから、勝つとはどういうことか、そして勝つために何をしなければならないのかを植え付けてくれた。昨季はタイトル獲得について話していたし、ここ数年は3年か4年連続でトップ4、トップ5、あるいはトップ6に入っている」
そして、欧州サッカーの頂点にとどまり続けるというクラブの長期的な野心をこう強調した。「僕たちは高い基準を設定していて、欧州の舞台で戦い、リーグでも結果を残すことを目指している。それはみんながやりたいことだと思う。常に上位にいれば、チームとしてもクラブとしても成功しているということになる。だからこそ、僕たちが設定している基準や、グループとして自分たちに課している要求のレベルには応えていかなければならない。クラブは、何かを勝ち取り、常にそこにい続ければ、その場所にとどまりたいと思うものだ」
- AFP
開幕戦がチームを試す
この一戦は、新たなプレミアリーグ開幕を前にしたビラにとって、フィジカル面と戦術面の鋭さを測る理想的なテストとなる。オーストリアで行われるこの試合では、元左SBリュカ・ディーニュとのいきなりの再会も実現する。同選手は契約解除条項が行使されたことで、最近PSG復帰を完了している。
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