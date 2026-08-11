この一戦は、2024-25シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝以来となる両チームの3度目の対戦となる。その際は、PSGが2試合合計5-4で競り勝った。さらに、この試合にはエメリ個人のスーパーカップでの戦績も影を落としている。スペイン人指揮官はセビージャとビジャレアルを率いて臨んだ過去3度の同大会で、いずれも敗れている。

キャッシュは、エメリがヴィラのチームにうまく根付かせた勝者のメンタリティーを強調した。「監督が来てから、勝つとはどういうことか、そして勝つために何をしなければならないのかを植え付けてくれた。昨季はタイトル獲得について話していたし、ここ数年は3年か4年連続でトップ4、トップ5、あるいはトップ6に入っている」

そして、欧州サッカーの頂点にとどまり続けるというクラブの長期的な野心をこう強調した。「僕たちは高い基準を設定していて、欧州の舞台で戦い、リーグでも結果を残すことを目指している。それはみんながやりたいことだと思う。常に上位にいれば、チームとしてもクラブとしても成功しているということになる。だからこそ、僕たちが設定している基準や、グループとして自分たちに課している要求のレベルには応えていかなければならない。クラブは、何かを勝ち取り、常にそこにい続ければ、その場所にとどまりたいと思うものだ」