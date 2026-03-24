マッティア・マルケセッティの記録――キエーヴォ在籍時のセリエA全10カテゴリーで得点を記録：「夢が叶った。これで選手を引退して、監督業に専念できる」

「私はクレモネーゼのユースで一通り経験を積み、その後キエーヴォ、サンプドリア、トリエステーナ、ヴィチェンツァでプレーしました。セリエAで25試合、セリエBで100試合、セリエC1で120試合に出場しました。大きなスタジアムでプレーするのをやめて、ピッツィゲットーネ、オルギナテーゼ、リヴォルターナのグラウンドでプレーするようになったんです」
「通算で100ゴール以上を決めました。セリエAでの唯一のゴールは、2005年のキエーヴォ対パルマ戦でした。ザンケッタが中盤からアシストし、私がディフェンダーの背後に切り込み、ボールがフレイの目の前でバウンドしたのを右足で押し込みました。夢のような瞬間でした。 最も重要なゴールは、2004年にクレモネーゼで、スッドティロルとのセリエC1昇格をかけた決勝第2戦で決めたものだ」。
「昨シーズンは、夏の合宿に参加し、週2回のトレーニングをこなして、14試合に出場しました。審判がPKを宣告した時、私よりずっと若いチームメイトたちが『君に任せる』と言ってくれました。彼らが私がどれだけこのゴールを望んでいたかを知っていたからです。サッビオーニでの対戦相手たちでさえ、私を抱きしめてくれました。」