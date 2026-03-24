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Sebastien Frey of ParmaGetty Images Sport

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マッティア・マルケセッティの記録――キエーヴォ在籍時のセリエA全10カテゴリーで得点を記録：「夢が叶った。これで選手を引退して、監督業に専念できる」

M. Marchesetti
特集＆コラム
Opinion
キエーヴォ・ヴェローナ
クレモネーゼ
セリエ A

トップリーグで、ザンチェッタのアシストからフレイが決めた唯一のゴール。

マッティア・マルケセッティが、デニス・ゴデアス、アントニオ・マルトレラ、マルチェッロ・ディオメディが持つ記録に並んだ。彼らは、セリエAからセコンダ・カテゴリー（現在はB、C1、C2が統合）、D、エッセルレンツァ、プロモツィオーネ、プリマ・カテゴリー、セコンダ・カテゴリーに至るまで、イタリアサッカーの全10カテゴリーで得点を挙げた唯一の選手たちである


1983年生まれのこのウイングは、セコンダ・カテゴリアの試合で、トレスコレ・クレマスコのユニフォームを着て、オラトリオ・サッビオーニ戦でPKを決めた。

  • マルケセッティ自身も『コリエレ・デラ・セラ』紙のインタビューでこう語っている。「他の3人は45歳前後でそれを成し遂げたが、42歳の私は最年少だ。心の中で『さあスプーンキックを決めてやる』と口に出して繰り返したんだ」。 2000年の欧州選手権、イタリア対オランダ戦でフランチェスコ・トッティが口にしたのと同じ言葉だ。だが彼は桁外れのチャンピオンだった。私は違う。だからその考えは捨てた。『スプーンキックはなし。失敗したらチームメイトに叩き潰される』。左隅へ鋭いシュートだ」。


    「シュートを放つ直前に、スタンドにいる家族の姿を目にし、これまでのキャリアのすべてが脳裏をよぎった。犠牲、練習後の夜に勉強したこと。そう、これが最後の試合だ。もう引退する。チームに別れを告げるために、もう一度ピッチに立つかもしれない。でも、それきりだ」。

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  • 「私はクレモネーゼのユースで一通り経験を積み、その後キエーヴォ、サンプドリア、トリエステーナ、ヴィチェンツァでプレーしました。セリエAで25試合、セリエBで100試合、セリエC1で120試合に出場しました。大きなスタジアムでプレーするのをやめて、ピッツィゲットーネ、オルギナテーゼ、リヴォルターナのグラウンドでプレーするようになったんです」


    「通算で100ゴール以上を決めました。セリエAでの唯一のゴールは、2005年のキエーヴォ対パルマ戦でした。ザンケッタが中盤からアシストし、私がディフェンダーの背後に切り込み、ボールがフレイの目の前でバウンドしたのを右足で押し込みました。夢のような瞬間でした。 最も重要なゴールは、2004年にクレモネーゼで、スッドティロルとのセリエC1昇格をかけた決勝第2戦で決めたものだ」。


    「昨シーズンは、夏の合宿に参加し、週2回のトレーニングをこなして、14試合に出場しました。審判がPKを宣告した時、私よりずっと若いチームメイトたちが『君に任せる』と言ってくれました。彼らが私がどれだけこのゴールを望んでいたかを知っていたからです。サッビオーニでの対戦相手たちでさえ、私を抱きしめてくれました。」


  • 「息子のリカルドは12歳で、クレモネーゼのユースチームでミッドフィールダーとしてプレーしています。ピッチで彼を見るのは本当に感動的です。彼はイタリア代表がワールドカップに出場するのを見たことがありません。今年こそは良い年になることを願っています。私たちマルケセッティ家は、生まれながらにしてサッカー一筋です。父のドメニコもセリエDでプレーしていました。彼は今は引退した工場労働者ですが、私がU-12だった頃の最初の監督でもありました」。


    「将来はベンチに座っている自分が想像できます。昨年までそうだったように、特に子供たちにサッカーを指導し、教えるのが好きなんです。子供たちはまるでスポンジのようで、何でも吸収します。私は彼らに『ただ楽しむこと』を伝え、決して叱ったり『間違っている』と言ったりはしません。むしろ、上達するために何をすべきかを示すようにしています。そして、私が説明した通りにプレーしているのを見ると、本当に嬉しくなります。」


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