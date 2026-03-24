マッティア・マルケセッティの記録――キエーヴォ在籍時のセリエA全10カテゴリーで得点を記録：「夢が叶った。これで選手を引退して、監督業に専念できる」

「息子のリカルドは12歳で、クレモネーゼのユースチームでミッドフィールダーとしてプレーしています。ピッチで彼を見るのは本当に感動的です。彼はイタリア代表がワールドカップに出場するのを見たことがありません。今年こそは良い年になることを願っています。私たちマルケセッティ家は、生まれながらにしてサッカー一筋です。父のドメニコもセリエDでプレーしていました。彼は今は引退した工場労働者ですが、私がU-12だった頃の最初の監督でもありました」。





「将来はベンチに座っている自分が想像できます。昨年までそうだったように、特に子供たちにサッカーを指導し、教えるのが好きなんです。子供たちはまるでスポンジのようで、何でも吸収します。私は彼らに『ただ楽しむこと』を伝え、決して叱ったり『間違っている』と言ったりはしません。むしろ、上達するために何をすべきかを示すようにしています。そして、私が説明した通りにプレーしているのを見ると、本当に嬉しくなります。」



