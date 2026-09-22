ユヴェントスは試合終了直後に速やかに立場を示したが、アリアンツ・スタジアムで行われたユヴェントス対アタランタで、ユヴェントスのゴール裏スタンド内で起きたことは、何の結果も伴わずに終わることはない。

故サンドロ・マッツォーラを追悼する黙とうの最中に背を向け、チャントを歌った行為は、スポーツ裁判官の判断を受けることになる見通しだ。では、ユヴェントスのクラブは具体的にどのようなリスクを負うのだろうか。