ユヴェントスは試合終了直後に速やかに立場を示したが、アリアンツ・スタジアムで行われたユヴェントス対アタランタで、ユヴェントスのゴール裏スタンド内で起きたことは、何の結果も伴わずに終わることはない。
故サンドロ・マッツォーラを追悼する黙とうの最中に背を向け、チャントを歌った行為は、スポーツ裁判官の判断を受けることになる見通しだ。では、ユヴェントスのクラブは具体的にどのようなリスクを負うのだろうか。
ユヴェントスは試合終了直後に速やかに立場を示したが、アリアンツ・スタジアムで行われたユヴェントス対アタランタで、ユヴェントスのゴール裏スタンド内で起きたことは、何の結果も伴わずに終わることはない。
故サンドロ・マッツォーラを追悼する黙とうの最中に背を向け、チャントを歌った行為は、スポーツ裁判官の判断を受けることになる見通しだ。では、ユヴェントスのクラブは具体的にどのようなリスクを負うのだろうか。
試合はまだ始まっておらず、両チームはいつものようにセンターサークル内に集まり、主審ズッフェルリが、スタジアムの大型スクリーンにサンドロ・マッツォーラの写真が映し出される中で黙とうの1分を始めた。そこで問題の場面が起きた。多くのファンが背を向けることを選び、元インテルのFWであり永遠のライバルでもある彼への敬意を示さなかったのだ。そしてその直後、同じスタンドからガエターノ・シレアと弁護士ジャンニ・アニェッリをたたえるチャントが起こった。
『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の報道によると、ファンの振る舞いに関するスポーツ裁判官マスタンドレア氏の判断は今日中に下される見通しだ。処分は避けられず科されることになるが、連盟の調査官の間では複数の選択肢が検討されている。
では、ユヴェントスは何を科される可能性があるのか。最も重い処分となれば、スタンドの一角全体（最前列から最後列まで）またはその一層分（ウルトラスが陣取るエリア）の閉鎖に至る可能性がある。ただし、次のホームゲームとなるラツィオ戦では、そのエリアを学校や家族連れに開放したままにすることもあり得る。代替案としては、少なくとも5万ユーロの非常に高額な罰金がある。
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