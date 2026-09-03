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Ivan Zazzaroni Unveil His New Book 'Diventare Mourinho'Getty Images Sport

翻訳者：

マッシモ・モラッティ：「ジジ・リーヴァをユヴェントスに行かせないため、私は密かにカリアリを買収した。以前にはナポリを譲られたが、インテルを持っていたから断念した」

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インテルの元会長マッシモ・モラッティが、一族の企業サラスが実業家グループに加わってカリアリを買収し、1970年のスクデット獲得へとサルデーニャのクラブを導いた経緯を明かした。目的はジジ・リーヴァをユヴェントスに行かせないためだったという。「父は、ユヴェントスがジジ・リーヴァを獲得することを望んでいなかった。ユヴェントスは実質的に彼を買っていたんだ」と Il Mattinoに語ったモラッティは、こう続けた。「そこで、サルデーニャに思い入れのあった私たちは、数日のうちにひそかにクラブを買収した。そうしてリーヴァはユヴェントスには行かなかった」

  • ナポリの獲得はなし

    さらに彼は、ナポリが破産し、その後クラブがセリエCから再出発した後、自身にナポリ買収の話が持ちかけられた時のことを語っている。「セリエAの同業者であるある会長が、夜明け前に近い時間に私を起こし、南部への投資をして、あの歴史あるクラブを立て直す絶好の機会だと伝えてきた。私はあの街も、あのサポーターも知っている。彼らにふさわしいのは、ナポリのようなクラブを率いるにあたって、自分のすべての時間とあらゆる情熱を注げる会長でなければならなかった。私にはインテルがあり、ほかのことに気を取られるわけにはいかなかった」。

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