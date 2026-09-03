さらに彼は、ナポリが破産し、その後クラブがセリエCから再出発した後、自身にナポリ買収の話が持ちかけられた時のことを語っている。「セリエAの同業者であるある会長が、夜明け前に近い時間に私を起こし、南部への投資をして、あの歴史あるクラブを立て直す絶好の機会だと伝えてきた。私はあの街も、あのサポーターも知っている。彼らにふさわしいのは、ナポリのようなクラブを率いるにあたって、自分のすべての時間とあらゆる情熱を注げる会長でなければならなかった。私にはインテルがあり、ほかのことに気を取られるわけにはいかなかった」。