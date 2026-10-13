「アモリムとスパレッティは少し似た問題を抱えている。引いて守る相手と対戦すると、両者のチームはかなりお粗末な姿を見せる。問題は、クロスを上げることもセンターフォワードにパスを出すこともないサイドの選手を軸に、攻撃を組み立て続けようとするところにある。彼らがするのは中に切れ込んでシュートを打つことだけだが、結局、年間に各自4ゴールしか決められないのなら、どうにもならない。ユヴェントスとミランにとって、ほかの攻撃手段はサイドの選手しかいない。彼らが何かをしなければ、攻撃の出口がない。実際、例えばユヴェントスがカリアリ戦で2～3度の決定機を作ったのは、アライベゴビッチが出場し、きちんとしたクロスを2本上げてからだけだった。全体として、彼らは皆良い選手だが、チームの攻撃を動かす中心にはなれない」





「ミランとユヴェントスの大きな欠点は、2列目に質の高い選手がいないことだ。両チームとも、総じて2列目の質は高くない。アモリムのチームにもスパレッティのチームにも、裏を狙うパスという発想がまったくない。例えばドウグラス・ルイスは型通りのプレーをする選手で、決してリスクを冒さず、1メートル先へのパスばかり出す。引いて守るチームを相手に、何かを生み出すことはできない。さらにユヴェントスはユルディズの不在にも対処しなければならない。それを言い訳にしてはいけないが、彼がユヴェントスのチームで最も重要な選手であることは間違いない。だからこそ、ローマはミランやユヴェントスよりもはるかに戦力が整っているように思う。出足は悪かったものの、ナポリも同様だ」



