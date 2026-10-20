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マッシミリアーノ・アッレグリ、苦しいスタートを切る中、ボデ／グリムト戦を前にナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長との重要な話し合いを明かす
苦しいスタートを受け、アッレグリへの重圧が高まる
ナポリの不振が続き、サポーターの不満が高まるなか、アッレグリ監督には厳しい視線が注がれている。ヴェネツィアに0-1で敗れると、同監督の去就を巡る噂はさらに強まった。アッレグリ監督とナポリ首脳陣の関係についても憶測が広がっている。監督はデ・ラウレンティスと定期的に連絡を取っており、記者会見当日の朝にも話したことを認めた。
アッレグリ監督は、自身の立場を巡る騒ぎよりも結果に目を向けようとしている。「今朝も彼と話した。言葉にはほとんど意味がないと思う。我々は試合で結果を出さなければならない。それ以外はただの無駄話だ」と、同監督はスカイ・スポルト・イタリアに語った。
- AFP
アッレグリ、欧州での即座の巻き返しを要求
プレッシャーにさらされながらも、アッレグリ監督は自身の進退を巡る公の議論に加わるのではなく、ピッチ上でのチームのパフォーマンスで答えを示す考えのようだ。相手に唯一まともに攻め込まれた場面で失点し、ヴェネツィアに敗れる悔しい結果を受け、指揮官は選手たちにさらなる集中力を求めている。チャンピオンズリーグは、注目を集めるローマとの国内での一戦を前に、現状を立て直して勢いをつける重要な機会となる。
「明日の夜の試合に集中しなければならない。チャンピオンズリーグの試合が控えている。特に順位を上げるために重要な一戦だ。勝てば自信につながる。そして土曜日には、現在リーグで非常に好調なローマと対戦する」とアッレグリ監督は語った。
戦術の柔軟性と選手起用のローテーション
最近は調子を落としているものの、アッレグリ監督は動揺せず、選手層に関する自身の考えを変えるつもりもない。過密日程が迫るなか、元ユベントス指揮官はチームの全員が貢献できるよう準備しておかなければならないと強調した。また、１試合の不出来で選手のクラブでの将来が決まるという見方を退け、戦術を絶えず試すよりも、チーム全体として成長する必要があると訴えた。
「１試合で良いプレーができなかったからといって、その選手の能力が失われたわけではない。もう一つ、避けられない問題がある。１カ月に９試合を戦い、その翌月にも９試合があることだ。選手全員がそれぞれの持ち味と能力を生かして貢献できると思っている。今は本来のプレーができていない選手もいるが、また良くなるかもしれない。全員を信頼している。11人だけでシーズンを戦い抜くことはできないからだ」と説明した。
- AFP
欧州での守備の脆さに対処
ボデ／グリムト戦を前に、ナポリにとって最大の懸念は、無失点に抑えられずにいる守備の脆さだ。アッレグリは、全体的なプレーはまずまずである一方、相手に簡単にゴールを許してしまうことが大きな課題だと認めた。
「パフォーマンスを見れば、良い内容の試合もあった。問題は、あまりにも簡単に失点してしまうことだ。しかし、選手たちもそれを分かっている。だからこそ、もっと何かをしなければならない」とアッレグリは認めた。
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