アンギサがピッチ中央を支配する能力は、長らくチームの戦術的構造を支える柱となってきた。その尽きることのない運動量、守備での介入、そしてプレッシャー下でも落ち着きを失わない姿勢は、チームに不可欠なバランスをもたらしている。

豊富な経験と実証済みの勝者のメンタリティーを備えた彼のような選手を引き留めることは、ロッカールームに計り知れない安定をもたらす。アッレグリが、このMFの戦術的柔軟性とフィジカルの強さを自身のチーム作りにおいて高く評価しているのは明らかだ。