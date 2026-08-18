AFP
翻訳者：
マッシミリアーノ・アッレグリ、フランク・アングイッサのナポリでの将来について重大な決断へ
アッレグリの下で劇的なUターン
『TuttoMercatoWeb』によると、アンギサはナポリ退団が濃厚とみられていたが、このMFは新指揮官マックス・アッレグリを説得することに成功し、残留の可能性を引き寄せた。荷物をまとめて去るのではなく、カメルーン代表は今やクラブの将来構想にしっかりと組み込まれている。
この突然の見方の変化は、フットボールのプレシーズンキャンプで状況がいかに早く変わり得るかを浮き彫りにしている。アッレグリの了承は、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにおけるこの選手のキャリアに新たな息吹をもたらした。
- Getty Images Sport
2030年まで契約延長
この心変わりを受け、現在は新たな3年契約延長に向けた交渉が進展している。まとまれば、新契約によってこのMFは2030年夏までイタリアの名門に残ることになる。
ナポリ加入から5年、このベテランの守備的MFはキャリアの全盛期をアズーリのために捧げる構えだ。クラブ首脳陣とテクニカルスタッフは、長期的な将来を確保することを重要な案件とみなしている。
中盤で証明されたクオリティ
アンギサがピッチ中央を支配する能力は、長らくチームの戦術的構造を支える柱となってきた。その尽きることのない運動量、守備での介入、そしてプレッシャー下でも落ち着きを失わない姿勢は、チームに不可欠なバランスをもたらしている。
豊富な経験と実証済みの勝者のメンタリティーを備えた彼のような選手を引き留めることは、ロッカールームに計り知れない安定をもたらす。アッレグリが、このMFの戦術的柔軟性とフィジカルの強さを自身のチーム作りにおいて高く評価しているのは明らかだ。
- Antonio Balasco
そのMFの今後の動き
舞台裏で合意が近づく中、注目は正式発表と書類へのサインへと移っている。今後数日で、ナポリでの残留を10年の終わりに向けて延長する条件が最終決定される見通しだ。
突然の退団を恐れていたファンは今や、人気者のアンカー役が今後何年にもわたって中盤を支える姿を期待できる。アングイッサがセリエAで再び成功の章を書き加える舞台は整った。
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