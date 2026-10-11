デ・ブライネは試合終了間際のラストプレーでジョヴァネからの折り返しを決め、3-0の勝利を決定づけるとともに自身の2点目を記録した。デ・ブライネの回復状況について指揮官は、このプレーメーカーがチームメートのダビド・ネレス、フランク・アンギサとともに、長期離脱を経てなお最高のコンディションに向けて調整を続けている段階だと説明した。さらに、復帰した選手たちのフィジカルコンディションを向上させる必要性を強調。チームの運動量が落ちた際には、ペナルティーエリア付近で守備をより堅固にし、プレーの効果を最大化しなければならないと述べた。

「彼は抱えていた問題のために長い間離脱していた。ネレスや昨年のアンギサも同じだ。離脱していたこうした選手たちのコンディションを改善していく必要がある。重要なのは、少しエネルギーが足りない時には、エリア付近でより堅固になり、より大きなインパクトを出さなければならないということだ」と指揮官は語った。