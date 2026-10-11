AFP
翻訳者：
マッシミリアーノ・アッレグリ、ナポリのフロジノーネ撃破後に「並外れた」ケビン・デ・ブライネのキャリアを延ばし得る戦術的転換を明かす
アッレグリ、デ・ブライネのより低い位置での役割を予想
アッレグリ監督は、フロジノーネに対するクラブの快勝を受け、デ・ブライネの影響力を称賛した。ベルギー代表のプレーメーカーは引き続き相手陣内の深い位置で決定的な力を発揮している一方で、指揮官は、戦術面での進化がセリエAで長くプレーする鍵になり得ると考えている。アッレグリ監督は、このMFの並外れた技術力によって、試合勘をさらに高めていく中で、より低い位置でゲームを組み立てる役割にも自然に適応できるとの見解を示した。
「ケビンはミランで出場した時によくやった。代表でプレーする時は勝利し、得点し、高い評価も受けているが、彼は並外れた選手だ。もし深い位置のプレーメーカーとしてプレーし始めれば、キャリアを延ばせるだろう。ただ、彼はなお前の位置で楽しみたいと思っている」と、アッレグリ監督は『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。
- Getty Images Sport
デ・ブライネのコンディションへの対応
デ・ブライネは試合終了間際のラストプレーでジョヴァネからの折り返しを決め、3-0の勝利を決定づけるとともに自身の2点目を記録した。デ・ブライネの回復状況について指揮官は、このプレーメーカーがチームメートのダビド・ネレス、フランク・アンギサとともに、長期離脱を経てなお最高のコンディションに向けて調整を続けている段階だと説明した。さらに、復帰した選手たちのフィジカルコンディションを向上させる必要性を強調。チームの運動量が落ちた際には、ペナルティーエリア付近で守備をより堅固にし、プレーの効果を最大化しなければならないと述べた。
「彼は抱えていた問題のために長い間離脱していた。ネレスや昨年のアンギサも同じだ。離脱していたこうした選手たちのコンディションを改善していく必要がある。重要なのは、少しエネルギーが足りない時には、エリア付近でより堅固になり、より大きなインパクトを出さなければならないということだ」と指揮官は語った。
批判を受けたバディアシルを擁護
デ・ブライネの見事な活躍に加え、アッレグリはこの機会に、DFブノワ・バディアシルを最近のメディアの批判から守る姿勢も示した。センターバックの同選手は、前回のサン・シーロでのインテル戦後に厳しい言葉を浴びせられていたが、指揮官は、たった一つの出来事だけで選手の評価やチーム内での価値が決まるべきではないと強調した。アッレグリは、最近のパフォーマンスを巡る雑音があるにもかかわらず、このフランス人選手が守備構想の重要な一員であり続けていると断言した。
「たった一つのミスだけで選手を判断することはできない。フットボールでは誰もがミスをするし、そのミスが試合の代償になることもある。ミラノでは、ミスをしたのは私だったかもしれない。ほかを動かさずに1人を入れた方が良かったのかもしれない。選手は、その選手がどういう存在で、シーズンを通して何をしてきたかで評価されなければならない。その選手に議論の余地はない」とアッレグリは強い口調で語った。
- Getty Images Sport
高いプレッシャーと逃したチャンス
ナポリ指揮官は、キックオフ直後から自分たちのチームが見せたアグレッシブな姿勢について、概ね満足している様子だった。ただ一方で、相手に試合へ戻る余地を与えないためには、ゴール前でより確実に仕留める必要があるとも認めた。多くのチャンスを生み出しながらも、最後の局面で決定的な仕上げができない点は、シーズンが重要な時期へと入っていく中で改善すべき課題として残っている。
「良かったのは、試合の入りで見せた意欲とアグレッシブさだ。技術的なプレーという面では、枠を外した場面が6回か7回あったし、フロジノーネ相手にプレーを完結できなければ、相手は一気に襲いかかってくる。後半はかなりのエネルギーを使っていたので、少し守備的に戦った。得点できるチャンスは3回か4回あったし、最後の判断を誤ってはいけない。そこで1点を決めなければならなかった」と、その戦術家は指摘した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。