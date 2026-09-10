試合終了後、アッレグリは自チームの選手を批判することなく、アウェーの相手を称賛した。ナポリ指揮官は、自身が欧州最高レベルで戦っているとみる相手に対し、自チームは称賛に値する内容を見せたと感じていた。

「欧州でも屈指の強豪の一つを相手に、我々はいい試合をした」とアッレグリは語った。「前半は非常に拮抗していたが、後半に入って相手がテンポを上げた。今夜の我々は、並外れた相手に対して良いパフォーマンスを見せたと思う」

イタリア人指揮官はまた、自チームが崩れた正確な場面についても言及し、アーセナルの鋭い攻撃の連係を強調した。「残念ながら、我々はワンツーに対応し切れなかった」と付け加えた。「彼らはあれが本当にうまい」



