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マッシミリアーノ・アッレグリ、チャンピオンズリーグ敗戦後に「欧州最強の」アーセナルを止める術はナポリになかったと認める
ウーデゴールが粘る守備網を打ち破る
アーセナルは水曜夜、チャンピオンズリーグの戦いを白星でスタートさせた。イタリアの地で粘り強いナポリを相手に、苦しみながらも勝利を収めた。クラブキャプテンのマルティン・ウーデゴールが決定的な役割を果たし、後半に勝負を決めてアウェーのアーセナルに勝ち点3をもたらした。
アルテタ監督率いるアーセナルは立ち上がりから試合を支配したが、圧倒的な優位をなかなかゴールに結びつけられなかった。アーセナルはこの試合で26本のシュートを放ち、最後はキャプテンがホームのナポリ守備陣をこじ開けて均衡を破った。
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アッレグリ、アルテタのエリート軍団を称賛
試合終了後、アッレグリは自チームの選手を批判することなく、アウェーの相手を称賛した。ナポリ指揮官は、自身が欧州最高レベルで戦っているとみる相手に対し、自チームは称賛に値する内容を見せたと感じていた。
「欧州でも屈指の強豪の一つを相手に、我々はいい試合をした」とアッレグリは語った。「前半は非常に拮抗していたが、後半に入って相手がテンポを上げた。今夜の我々は、並外れた相手に対して良いパフォーマンスを見せたと思う」
イタリア人指揮官はまた、自チームが崩れた正確な場面についても言及し、アーセナルの鋭い攻撃の連係を強調した。「残念ながら、我々はワンツーに対応し切れなかった」と付け加えた。「彼らはあれが本当にうまい」
ナポリの深刻な不振が続く
アッレグリ監督は、格上相手に見せた守備の堅さから前向きな材料を見いだそうとしていたが、この結果はセリエAのこのチームにとって厳しい時期に追い打ちをかけるものとなった。ナポリはこれで、全公式戦で3連敗となった。
コモ戦とインテル戦での敗戦は、アーセナルがナポリに乗り込んでくる前から、すでに国内での戦いに打撃を与えていた。ただ、アッレグリ監督は、欧州の舞台でのこのパフォーマンスが、今後の立て直しと守備の安定に向けた青写真になると考えている。
「守備は良かった。コモ戦とインテル戦でもあのように守れていれば、おそらく負けていなかっただろう」と同監督は説明した。「3連敗の直後ではあるが、落ち込むわけにはいかない。今日は選手たちを責めるところが何もないからだ。ああいう守りができれば、得点するのは難しい」
- Fotoagenzia
国内での巻き返しへ
ナポリはここから立て直しを図らなければならない。アッレグリ監督率いるチームは日曜日にボローニャをホームに迎え、士気を高める勝利をつかみ、本拠地サポーターの前で続く苦しい連敗を止めたいところだ。
一方、アーセナルは欧州での勢いを国内の舞台にも持ち込もうとしている。プレミアリーグ王者はスタジアム・オブ・ライトに乗り込み、サンダーランドと対戦。同様の支配力を再現し、連勝をさらに伸ばすことを目指す。
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