AFP
翻訳者：
マッシミリアーノ・アッレグリ、スコット・マクトミネイに関する重大な最新情報を明かす。ナポリでのケヴィン・デ・ブライネとの夢のコンビ結成も示唆
アッレグリ、マクトミネイのメンバー入りを検討
フロジノーネに国内で堅実な勝利を収めたナポリは、ビジャレアルとのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの一戦に向け、再び欧州の舞台に目を向けている。ナポリが同大会で勢いをつけたいと考えるなか、アッレグリ監督はマクトミネイについて前向きな近況を明かした。元マンチェスター・ユナイテッドの同選手は万全の状態を目指して調整を進めており、指揮官によれば現在は先発候補に入っている。
「その可能性はあるが、ピッチに立つ11人はまだ決めていない。土曜日には長くプレーから離れていた選手たちが出場した。明日の朝、彼らの状態を確認し、試合がどう展開するかを考えてみる」とアッレグリ監督は『Sky Sport Italia』に対し、マクトミネイの状態について問われて説明した。
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戦術的柔軟性とデ・ブライネ効果
目先のメンバー選考にとどまらず、ナポリをめぐってはマクトミネイとケヴィン・デ・ブライネのコンビにも多くの注目が集まっている。アッレグリは2人を称賛する一方、現在のコンディションについては慎重な見方を示した。チームに決まった形があるという考えを退け、対戦相手ごとに求められることや主力選手のコンディションに応じてメンバーを変える方針だ。
「優れた選手は一緒にプレーすべきだと思う。ただ、その時々の状況にもよる。マクトミネイは2カ月間プレーしていない。デ・ブライネは8月5日に合流し、コンディションを上げている。だが、『常に』そうすべきだというわけではない。それでは単純化しすぎだ」と指揮官は語った。
システムとローテーションについて
イタリア人指揮官は、フォーメーションの変更、とりわけ3バックか4バックかという議論にこだわる批判的な声にも反論した。アッレグリにとって、チームの戦術的な特徴を決めるのは固定的な数字ではなく、選手一人ひとりの特性だ。選手層がもたらす選択肢の多さを楽しんでいると強調し、全員が最高のコンディションに達するよう、今後も選手を入れ替えていく考えを示した。
「私は世間の流れとはかなり違う考えだ。フォーメーションだけを語るのは物事を単純化しすぎている。ピッチ上の議論というより、酒場で交わすような議論だ。ただ、全員が賛成する必要はない。私には優れた選手たちがそろっており、ケガから復帰しつつある選手もいる。まだ少し時間が必要だし、選手を管理して入れ替えていくには運も必要になる。何より、彼らが最高のコンディションを取り戻せるようにするためだ。水曜日からはアンギサ、オリベラ、アリソンが再びチームに加わる。少し辛抱しながら、徐々に態勢を整えていく」と語った。
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先発が確定した選手とストライカー起用の悩み
ビジャレアル戦を見据え、アッレグリ監督はヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチをGKとして先発起用すると明言した。また、中盤の起用順位では現在、ビリー・ギルモアがスタニスラフ・ロボツカより上にいるという。監督は、最近ゴールを決められずにいるロレンツォ・ルッカの状態にも言及。若いストライカーに冷静さを保つよう促し、練習に取り組む姿勢は変わらず良好で、いずれ再びゴールを決められるようになると語った。
「今は全員が戻ってくることが重要だ。そうなれば、先発メンバーを『当てる』という幸運に恵まれる。ギルモアが土曜日にベンチにいたのは、代表チームで多くの試合に出場していたからだ。ビジャレアル戦ではロボツカより起用の優先順位が高い。ミリンコヴィッチ＝サヴィッチかメレトか？ ミリンコヴィッチ＝サヴィッチがプレーする。彼は代表チームから戻ってきており、メレトは負傷から復帰したところだ。ルッカは苦しい時期を過ごしているが、練習に取り組む姿勢は良い。辛抱強くいなければならない。そうすればゴールは生まれる。センターフォワードには彼とホイルンドがいる。冷静さを保つ必要がある」と監督は締めくくった。
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