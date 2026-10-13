イタリア人指揮官は、フォーメーションの変更、とりわけ3バックか4バックかという議論にこだわる批判的な声にも反論した。アッレグリにとって、チームの戦術的な特徴を決めるのは固定的な数字ではなく、選手一人ひとりの特性だ。選手層がもたらす選択肢の多さを楽しんでいると強調し、全員が最高のコンディションに達するよう、今後も選手を入れ替えていく考えを示した。

「私は世間の流れとはかなり違う考えだ。フォーメーションだけを語るのは物事を単純化しすぎている。ピッチ上の議論というより、酒場で交わすような議論だ。ただ、全員が賛成する必要はない。私には優れた選手たちがそろっており、ケガから復帰しつつある選手もいる。まだ少し時間が必要だし、選手を管理して入れ替えていくには運も必要になる。何より、彼らが最高のコンディションを取り戻せるようにするためだ。水曜日からはアンギサ、オリベラ、アリソンが再びチームに加わる。少し辛抱しながら、徐々に態勢を整えていく」と語った。