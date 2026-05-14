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マッシミリアーノ・アッレグリ監督が、ズラタン・イブラヒモビッチとの確執によりACミランの退任を検討している。
サン・シーロの騒動
ミラン内部の対立は限界に達し、アッレグリ監督は「全員対全員」の悪質な雰囲気の中で孤立を深めている。 4月初めのナポリ戦敗退後、来季3番手GK起用を巡りアッレグリとイブラヒモビッチの対立が表面化。チームは直近6試合1勝と低迷し、CL出場権も危うい。
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長年の確執が再燃
アレグリとイブラヒモビッチの現在の不和は、2012年エミレーツ・スタジアムでのミラン対アーセナル、チャンピオンズリーグ1回戦2ndレグ後に起きたロッカールームでの衝突を思い起こさせる。当時もGK起用を巡る対立が発端で、現役時代から両者の間には常に緊張があった。
この出来事を振り返り、イブラヒモビッチはこう語っている。「アーセナルに0-3で負けたのに、アッレグリは上機嫌だった。 勝ちはしたものの、笑う状況ではないと伝えた。するとアッレグリは『イブラ、自分のことだけ考えろ。お前のせいで台無しだ』と言い、私も『お前のせいで台無しだ』と言い返した。彼は怖がってベンチにGKを2人連れていた」。
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戦術的妨害と不信感
アレグリ監督は、イブラヒモビッチの介入に苛立ちを募らせている。イブラヒモビッチはラファエル・レオやユスフ・フォファナに直接電話で戦術を助言。2人の間では会話がなく、イブラヒモビッチはクラブ施設にも姿を見せいない。 さらにアッレグリは、移籍戦略の透明性不足にも不満だ。1月には資金がないと言われていたが、クラブは突如ジャン＝フィリップ・マテタ獲得に3000万ユーロを承認した。こうした混乱にもかかわらず、アッレグリは公の場では穏健な姿勢を保ち、「できるだけ長くこのチームに留まりたい」と語っている。
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アッレグリの決断の時
セリエA残り180分間の結果次第で、ミランの欧州戦線進出が決まる。さらに、2027年6月まで契約があるアッレグリ監督が早期退任するきっかけにもなるかもしれない。彼がサン・シーロを去れば、2011年スクデット獲得の指揮官は、ジョヴァンニ・マラゴ率いるイタリア代表への移籍が噂される。 一方、イブラヒモビッチはクラブ内での影響力を強めており、夏に大規模な再建を率いるスポーツディレクターとしてファビオ・パラティチ招聘を検討しているという。