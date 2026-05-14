マッシミリアーノ・アッレグリ監督が、ズラタン・イブラヒモビッチとの確執によりACミランの退任を検討している。

アレグリとイブラヒモビッチの現在の不和は、2012年エミレーツ・スタジアムでのミラン対アーセナル、チャンピオンズリーグ1回戦2ndレグ後に起きたロッカールームでの衝突を思い起こさせる。当時もGK起用を巡る対立が発端で、現役時代から両者の間には常に緊張があった。

この出来事を振り返り、イブラヒモビッチはこう語っている。「アーセナルに0-3で負けたのに、アッレグリは上機嫌だった。 勝ちはしたものの、笑う状況ではないと伝えた。するとアッレグリは『イブラ、自分のことだけ考えろ。お前のせいで台無しだ』と言い、私も『お前のせいで台無しだ』と言い返した。彼は怖がってベンチにGKを2人連れていた」。